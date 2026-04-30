ബെംഗളൂരുവിൽ ആശുപത്രി മതിൽ തകർന്ന സംഭവം: അനുശോചിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി, നാലുപേരുടെ പോസ്റ്റുമോർട്ടം പൂർത്തിയായി
Published : April 30, 2026 at 6:35 AM IST
ബെംഗളൂരു: കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് ബെംഗളൂരുവിലെ ലേഡി കഴ്സൺ ആൻഡ് ബൗറിങ് ആശുപത്രിയുടെ ചുറ്റുമതിൽ തകർന്നുവീണ് മൂന്ന് കുട്ടികളടക്കം ഏഴുപേർ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. മരിച്ചവരിൽ പ്രീതി (51), സിജി (45), മായ (51) എന്നീ മൂന്ന് മലയാളികളുമുണ്ട്. ബാക്കി നാലുപേർ കർണാടക സ്വദേശികളാണ്. ഇതിൽ നാലുപേരുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ ആശുപത്രിയിൽ പൂർത്തിയായി. മറ്റു നടപടികൾ കൂടി വേഗത്തിലാക്കി മൃതദേഹങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകുമെന്ന് മെഡിക്കൽ കോളജ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
ഷെഡിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചവർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
ശിവാജിനഗറിലെ ബൗറിങ് ആശുപത്രിയുടെ 25 മുതൽ 30 വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ളതും എട്ടടിയോളം ഉയരമുള്ളതുമായ ചുറ്റുമതിലാണ് ഭയാനകമായ ശബ്ദത്തോടെ ഇന്നലെ തകർന്നുവീണത്. പൊടുന്നനെയെത്തിയ മഴയിൽ നിന്നും ഇടിമിന്നലിൽ നിന്നും രക്ഷതേടി പാതയോരത്തെ താൽക്കാലിക ഷെഡിൽ കയറിനിന്നവരാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.
ചെറിയ കച്ചവടങ്ങൾ നടത്തുന്ന വഴിയോരക്കച്ചവടക്കാരും അതുവഴി പോവുകയായിരുന്ന യാത്രക്കാരും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതിശക്തമായ മഴയായതിനാൽ അവിടെയുണ്ടായിരുന്നവർക്ക് സുരക്ഷിതമായ ഇടങ്ങളിലേക്ക് ഓടിമാറാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. വലിയ മതിൽ ഒറ്റയടിക്ക് ഇവരുടെ മുകളിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു. അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടികകൾക്കുമിടയിൽ കുടുങ്ങിയവരെ ഏറെ പണിപ്പെട്ടാണ് അഗ്നിരക്ഷാസേന പുറത്തെടുത്തത്. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റവർ നഗരത്തിലെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിലാണ്.
ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് സർക്കാരുകൾ
അപകടത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. ദൗർഭാഗ്യകരമായ സംഭവത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതായും പരിക്കേറ്റവർ വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദേശീയ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് രണ്ടുലക്ഷം രൂപയും പരിക്കേറ്റവർക്ക് 50,000 രൂപയും ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏഴുപേർ മരിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ അപകടസ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി. സംഭവമറിഞ്ഞയുടൻ പൊലീസ് കമ്മിഷണറുമായി സംസാരിച്ചെന്നും യോഗം വെട്ടിച്ചുരുക്കി അപകടസ്ഥലത്തേക്ക് തിരിക്കുകയാണെന്നും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാർ പ്രതികരിച്ചു. ഇതിനിടെ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അഞ്ചുലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചതായി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് റിസ്വാൻ അർഷാദ് വിശദീകരിച്ചു. തുക ഇനിയും വർധിപ്പിക്കാൻ സർക്കാരിനോട് അഭ്യർഥിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം
വൻദുരന്തത്തിൽ സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം ഇതിനോടകം രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ ആശുപത്രിയുടെ മതിൽ തകർന്നുവീണതിൽ അധികൃതരുടെ വീഴ്ചകൾ വ്യക്തമാണെന്നും അതിനാൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും കർണാടക നിയമസഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആർ അശോക് ആവശ്യപ്പെട്ടു. മതിൽ പതിറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ളതായിരുന്നെന്നും ഇത്രകാലമായിട്ടും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തിയിരുന്നില്ലെന്നും പ്രാദേശികവാസികൾ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പെൺകുട്ടിയുൾപ്പെടെ മരിച്ച സംഭവം ഹൃദയഭേദകമാണെന്നും ഉത്തരവാദികളായവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും റിസ്വാൻ അർഷാദ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചു; തുടർജാഗ്രതാ നിർദേശം
നഗരത്തിൽ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ 78 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് പെയ്തിറങ്ങിയത്. ശക്തമായ കാറ്റിൽ അമ്പതോളം മരങ്ങൾ നഗരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി കടപുഴകി. പ്രധാന റോഡുകളിലേക്ക് മരങ്ങൾ വീണും പലയിടങ്ങളിലും വലിയ തോതിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെട്ടും നഗരത്തിലെ വാഹന ഗതാഗതം പൂർണമായും സ്തംഭിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി. ജോലി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുകയായിരുന്ന യാത്രക്കാർ മണിക്കൂറുകളോളമാണ് റോഡുകളിൽ കുടുങ്ങിയത്.
മഴവെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാനുള്ള ഓടകൾ മാലിന്യം നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞത് പ്രതിസന്ധിയുടെ വ്യാപ്തി വർധിപ്പിച്ചു. താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറിയതോടെ വീടുകളിലും കച്ചവടസ്ഥാപനങ്ങളിലും വ്യാപക നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായി. ഇനിയും മഴ ശക്തമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുള്ളതിനാൽ നഗരവാസികൾ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിർദേശിച്ചു. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടാൻ ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ സേനയെയും ഭരണകൂടം സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപകട സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അനാവശ്യ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കാനും കർശന നിർദേശമുണ്ട്.
