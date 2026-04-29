ബെംഗളൂരുവിൽ കനത്ത മഴ; മതിൽ തകർന്ന് ഏഴ് മരണം, വൻ നാശനഷ്‌ടം

നഗരത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി പെയ്‌ത മഴയിൽ ഗതാഗതം സ്‌തംഭിച്ചു. നഗരത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും യാത്രക്കാർ കുടുങ്ങിയതായി റിപ്പോർട്ട്.

Heavy rain and hailstorm hit Bengaluru on Wednesday evening (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 29, 2026 at 8:09 PM IST

ബെംഗളൂരു: വേനൽച്ചൂടിൽ വെന്തുരുകിയിരുന്ന ബെംഗളൂരു നഗരത്തിന് ആശ്വാസമായി എത്തിയ മഴ ഒടുവിൽ ഒരു വൻ ദുരന്തമായി മാറി. ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം പെയ്ത കനത്ത മഴയിലും കാറ്റിലും ശിവാജിനഗറിലെ ബൗറിംഗ് ആശുപത്രിയുടെ പഴയ മതിൽ ഇടിഞ്ഞുവീണ് രണ്ട് കുട്ടികളടക്കം ഏഴ് പേർ ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടു. പ്രദേശത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു.

സംഭവത്തെ തുടർന്ന് നാട്ടുകാരും വഴിയാത്രക്കാരും അപകട സ്ഥലത്ത് തടിച്ചുകൂടി രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. മതിലിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്ന കുറച്ച് പേരെ ഉടൻ പുറത്തെടുത്തു. പിന്നീട് രക്ഷാപ്രവർത്തന യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥലത്തെത്തി കൂടുതൽ ആളുകളെ പുറത്തെത്തിച്ചു. അപകടത്തിനിരയായവരുടെ ഔദ്യോഗിക കണക്കുകളും കൃത്യമായ വിവരങ്ങളും ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. എന്നാൽ അപകട സമയത്ത് സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ മരണസംഖ്യ കൂടാനുള്ള സാധ്യത അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

ശിവാജിനഗറിലെ തിരക്കേറിയ റോഡരികിൽ വർഷങ്ങളായി കച്ചവടം നടത്തുന്ന തെരുവ് വ്യാപാരികളാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. മതിൽ ഇടിഞ്ഞുവീണ സമയത്ത് വഴിയാത്രക്കാരും മതിലിൻ്റെ അവശിഷ്‌ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. വൈകുന്നേരം പെയ്‌ത മഴ ശക്തി പ്രാപിച്ചതോടെ കച്ചവടക്കാരും കാൽനടയാത്രക്കാരും പഴയ മതിലിന് സമീപം കയറി നിന്നിരുന്നതായി ദൃക്‌സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു.

"മഴയിൽ നിന്ന് രക്ഷനേടുന്നതിനായി അവർ ടാർപോളിൻ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചു. പെട്ടെന്ന് മഴയും കാറ്റും ശക്തി പ്രാപിച്ചതോടെ കൂടുതൽ ആളുകൾ ടാർപോളിൻ ഷീറ്റിനടിയിൽ തടിച്ചുകൂടി. തൊട്ടുപിന്നാലെ ആളുകളുടെ മുകളിലേക്ക് മതിൽ തകർന്നു വീഴുകയായിരുന്നു," സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്നും ദൃക്‌സാക്ഷി പറഞ്ഞു. നഗരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി പെയ്‌ത കനത്ത മഴയിൽ വലിയ നാശനഷ്‌ടങ്ങളും ഉണ്ടായി.

ശക്തമായ കാറ്റിൽ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണു. ഇതേ തുടർന്ന് ശേഷാദ്രിപുരം- മല്ലേശ്വരം റോഡ് താൽക്കാലികമായി അടച്ചിട്ടു. ഗതാഗതം വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു. ഗൊരഗുണ്ടേപാളയയിൽ റോഡിനോട് ചേർന്ന് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന കാറിനു മുകളിലേയ്‌ക്ക് മരം വീണ് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. എന്നാൽ ആർക്കും പരിക്കില്ല. ശിവാനന്ദ സർക്കിളിലും സമാന സംഭവങ്ങളുണ്ടായി. വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്‌തിരുന്ന സ്ഥലത്തെ വലിയ മരം വീണ് മൂന്ന് കാറുകൾക്കും നാല് ബൈക്കുകൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ 36 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ എത്തിയ താപനിലയിൽ നിന്നാണ് പെട്ടന്ന് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം ഉണ്ടായത്.

​മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനം

​സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിച്ച കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ, മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ വീതം ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ബെംഗളൂരു പൊലീസ് കമ്മീഷണർ സീമന്ത് കുമാർ സിംഗും സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി.

