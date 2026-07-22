അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ കുറവ്; ബെംഗളൂരുവിൽ 30,000 പൗരന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ശൗചാലയമെന്ന് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്ട്ട്
1.4 കോടിയിലധികം ജനസംഖ്യയുള്ള ബെംഗളൂരു നഗരത്തിൽ ഏകദേശം 900 പൊതു ശൗചാലയങ്ങൾ മാത്രമാണുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് 25,000 മുതൽ 30,000 വരെയുള്ള പൗരന്മാർ ഒരു പൗതുശൗചാലയത്തെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നുവെന്ന് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.
By PTI
Published : July 22, 2026 at 7:04 PM IST
ബെംഗളൂരു: അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ പോലും നിറവേറ്റാൻ കഴിയാതെ ബെംഗളൂരു നഗരം. നഗരത്തിൽ 30,000 പൗരന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതെന്ന് ഒരു പൊതു ശൗചാലയമെന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടാണ് പലരുടേയും കണ്ണ് തള്ളിച്ചത്. 1.4 കോടിയിലധികം ജനസംഖ്യയുള്ള ബെംഗളൂരു നഗരത്തിൽ ഏകദേശം 900 പൊതു ശൗചാലയങ്ങൾ മാത്രമാണുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് 25,000 മുതൽ 30,000 വരെയുള്ള പൗരന്മാർ ഒരു പൗതുശൗചാലയത്തെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നുവെന്ന് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ബാംഗ്ലൂർ പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി (ബി.പി.എ.സി)യുടെ സന്നദ്ധ സംഘടനയായ ബി.ക്ലിപ്പാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയത്.
2026 ഏപ്രിൽ, മെയ് മാസങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമത, ശുചിത്വം, പ്രവേശനക്ഷമത, സുരക്ഷ, ഉപയോക്തൃ അനുഭവം എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കി നഗരത്തിലെ പൊതുശുചിത്വ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെ സമഗ്രമായി വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ബി.ക്ലിപ്പ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് ബാംഗ്ലൂർ പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി (ബി.പി.എ.സി) പറഞ്ഞു. സിവിൽ നേതാക്കളുടേയും വിദ്യാർഥി സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരുടേയും കൂട്ടായ്മയാണ് ബി.ക്ലിപ്പ്.
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1.4 കോടിയിലധികം ജനസംഖ്യയുള്ള ഒരു ആഗോള നഗരമായി ബെംഗളൂരു വളർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പൊതു ശുചിത്വ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നതിൽ നഗരം പരാജയമാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. "നഗരത്തിലുടനീളം 800–900 പൊതു ശൗചാലയങ്ങൾ മാത്രമുള്ളപ്പോൾ (ഔദ്യോഗികമായി ജിബിഎ പ്രകാരം 479 എണ്ണം പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്), ബെംഗളൂരുവിൽ ഓരോ 25,000–30,000 പൗരന്മാർക്കും ഏകദേശം ഒരു പൊതുശൗചാലയം മാത്രമാണ് ഉള്ളതെന്നും ഇത് നഗരത്തിൻ്റെ വർധിച്ചു വരുന്ന ആവശ്യങ്ങളെക്കാൾ വളരെ കുറവാണ്" എന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.
ബെംഗളൂരുവിലുടനീളമുള്ള പൊതുശൗചാലയങ്ങളുടെ ഗുരുതര ആശങ്കകൾ ഓഡിറ്റ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു:
മധ്യ, വടക്ക്, തെക്ക്, പടിഞ്ഞാറൻ ബെംഗളൂരു എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത 142 പൊതുശൗചാലയങ്ങളിൽ 37 ശൗചാലയങ്ങൾ (26 ശതമാനം) പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തനരഹിതമാണ്. “ആറ് ശൗചാലയങ്ങൾക്ക് (4.2 ശതമാനം) മാത്രമാണ് ‘വളരെ വൃത്തിയുള്ളത്’ എന്ന റേറ്റിങ് ലഭിച്ചത്. 58 ശതമാനം ശൗചാലയങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായി ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നു. 56 ശതമാനം ശൗചാലയങ്ങളിൽ മാത്രമേ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചമുള്ളൂ, ഇത് കാര്യമായ സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ ഉയർത്തുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക്” റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.
റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ഒമ്പത് ശൗചാലയങ്ങളിൽ മാത്രമേ റാമ്പുകൾ ഉള്ളൂ, ഇത് ഏകദേശം 94 ശതമാനം വികലാംഗർക്ക് അപ്രാപ്യമാണ്. പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ഏകദേശം 40 ശതമാനം ശൗചാലയങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് വെള്ളം ലഭ്യമാവുന്നത്. അതേസമയം ഒരു ശൗചാലയത്തിലും സോപ്പ് ഡിസ്പെൻസറുകളോ ഡസ്റ്റ്ബിന്നുകളോ ഇല്ല. കെയർടേക്കർമാരിൽ 15 ശതമാനം പേർ മാത്രമാണ് സ്ത്രീകളെന്നും ബി.പി.എ.സി പറഞ്ഞു. കൂടാതെ, കോൺട്രാക്ടർമാരുടെ വിവരങ്ങളും ഉപയോക്തൃ ചാർജുകളും വലിയ തോതിൽ ഇല്ലാത്തത് പൊതു ഉത്തരവാദിത്തത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്തിയെന്നും കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞു.
“ബെംഗളൂരുവിൻ്റെ ശുചിത്വ വെല്ലുവിളി ഇനി വെറും ശൗചാലയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക എന്നതല്ല - നിലവിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തനക്ഷമവും സുരക്ഷിതവും എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായി നന്നായി പരിപാലിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതാണെന്ന്” ബി.പി.എ.സി പറഞ്ഞു. പ്രവർത്തനരഹിതമായ എല്ലാ പൊതു ശൗചാലയങ്ങളും പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ഏകീകൃത ആസൂത്രണം, നിരീക്ഷണം, അറ്റകുറ്റപ്പണി എന്നിവയ്ക്കായി ഗ്രേറ്റർ ബെംഗളൂരു അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിൽ ഒരൊറ്റ പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് സെൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും 30 ദിവസത്തെ അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്പണി കാമ്പെയ്ൻ ആരംഭിക്കാനും കമ്മിറ്റി ശിപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
"ബിൽഡ്-ഒൺലി" കരാറുകളിൽ നിന്ന് അഞ്ച് വർഷത്തെ ഓപ്പറേറ്റ് & മെയിൻ്റനൻസ് (ഒ & എം) കരാറുകളിലേക്ക് മാറാനും കർശനമായ പ്രകടന നിരീക്ഷണവും മോശം അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെ കരാർ അവസാനിപ്പിക്കാനുമായി കമ്മിറ്റി പൗര അധികാരികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എല്ലാ പൊതു ശൗചാലയങ്ങളിലും തടസമില്ലാത്ത ജലവിതരണം, വെളിച്ചം, സോപ്പ് ഡിസ്പെൻസറുകൾ, ഡസ്റ്റ്ബിന്നുകൾ, പതിവ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ എന്നിവ ഉറപ്പാക്കാൻ ഗ്രേറ്റർ ബെംഗളൂരു അതോറിറ്റിയോട് കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഷീ-ടോയ്ലറ്റുകൾ, ട്രാൻസ്ജെൻഡർ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ സ്ത്രീ സൗഹൃദവും ലിംഗഭേദം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ പൊതുശൗചാലയങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകാൻ സംഘടന അധികാരികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പൊതു ശൗചാലയങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിൽ റസിഡൻ്റ്സ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷനുകൾ (ആർഡബ്ല്യുഎ), സർക്കാരിതര സംഘടനകൾ, പൗര ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്നിവയെ ഉൾപ്പെടുത്തി സമൂഹ പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്താനും കമ്മിറ്റി ശിപാർശ ചെയ്തു.
ജിബിഎ, പൊതു-സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തം (പിപിപി) മാതൃക എന്നിവയിലൂടെ ബെംഗളൂരുവിലുടനീളം 1,000-ത്തിലധികം ആധുനികവും ഉപയോക്തൃ സൗഹൃദവും സമഗ്രവും നന്നായി പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നതുമായ പൊതുശൗചാലയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കണമെന്ന് ബി.സി.എൽ.ഐ.പി മേധാവി രാഘവേന്ദ്ര പൂജാരി എച്ച്.എസ്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോടും ഗ്രേറ്റർ ബെംഗളൂരു അതോറിറ്റിയോടും (ജിബിഎ) ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പുതിയ പൊതു ശൗചാലയങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുമ്പോൾ ബസ് സ്റ്റേഷനുകൾ, മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ, മാർക്കറ്റുകൾ, പാർക്കുകൾ, വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ, നിർമ്മാണ സ്ഥലങ്ങൾ, മറ്റ് തിരക്കേറിയ പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ബെംഗളൂരു ഒരു ആഗോള നഗരമാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഈ അടിസ്ഥാന പൗര ആവശ്യങ്ങൾ അവഗണിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ബി.പി.എ.സി സിഇഒ രേവതി അശോക് വ്യക്തമാക്കി.
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