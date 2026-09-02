ബെംഗളൂരുവിൽ തെരുവുവിളക്കുകൾ കണ്ണടച്ചു; എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനിയർക്ക് സസ്പെൻഷൻ
ഗ്രേറ്റർ ബെംഗളൂരു വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി കൃഷ്ണ ബൈരെ ഗൗഡ ഓഗസ്റ്റ് 28ന് വൈകിട്ട് നടത്തിയ നേരിട്ടുള്ള പരിശോധനയിലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ വീഴ്ച വ്യക്തമായത്
Published : September 2, 2026 at 9:27 AM IST
ബെംഗളൂരു: നഗരത്തിലെ തെരുവുവിളക്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് സിറ്റി കോർപറേഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനിയറെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ഹഡ്സൺ സർക്കിൾ മുതൽ ചാലൂക്യ സർക്കിൾ വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ 222 തെരുവുവിളക്കുകളിൽ 140 എണ്ണവും തകരാറിലാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനിയർ എച്ച്.വി രമേശിനെതിരെ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.
ഗ്രേറ്റർ ബെംഗളൂരു വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി കൃഷ്ണ ബൈരെ ഗൗഡ ഓഗസ്റ്റ് 28ന് വൈകിട്ട് നടത്തിയ നേരിട്ടുള്ള പരിശോധനയിലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ വീഴ്ച വ്യക്തമായത്. നഗരത്തിലെ തെരുവുവിളക്കുകൾ കൃത്യമായി പരിപാലിക്കണമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മന്ത്രി കർശന നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു.
എന്നാൽ തൻ്റെ അധികാരപരിധിയിലുള്ള ഈ പ്രദേശത്തെ 222 വിളക്കുകളിൽ 140 എണ്ണവും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് രമേശ് മന്ത്രിയെ അറിയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ പരിശോധനയിൽ 140 പോസ്റ്റുകളിലെയും വിളക്കുകൾ പ്രകാശിക്കുന്നില്ലെന്ന് മന്ത്രി നേരിട്ട് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. മന്ത്രിക്ക് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടും യാഥാർഥ്യവും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടാത്തത് തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയെന്ന ആരോപണത്തിന് ഇടയാക്കി.
നടപടി കർശനം
മന്ത്രിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിനാണ് ജോയിൻ്റ് കമ്മിഷണർ രമേശിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിറക്കിയത്. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിരന്തരം നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടും കൃത്യമായ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ഇദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് സസ്പെൻഷൻ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതിനാൽ കൃത്യവിലോപം ആരോപിച്ച് ഉടനടി പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന രീതിയിലാണ് നടപടി. പൊതുജന സുരക്ഷയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതും നിർദേശങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നതും അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
ബെംഗളൂരുവിലെ തെരുവുവിളക്കുകളുടെ പരിപാലനം വീഴ്ചകളില്ലാതെ കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി മന്ത്രി നേരത്തെ രണ്ട് തവണ യോഗം ചേർന്നിരുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് നാലിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പ്രത്യേക നിർദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഓഗസ്റ്റ് 28ലെ പരിശോധനയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനാസ്ഥയിൽ അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി മന്ത്രി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഉത്തരവാദികളായവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
തുടർച്ചയായ രണ്ടാം നടപടി
ഗ്രേറ്റർ ബെംഗളൂരു വികസന വകുപ്പിൻ്റെ ചുമതല കൃഷ്ണ ബൈരെ ഗൗഡ ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം എൻജിനിയറിങ് വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ സ്വീകരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ അച്ചടക്ക നടപടിയാണിത്. റോഡ് നിർമാണത്തിലെ അപാകതകൾ ആരോപിച്ച് അടുത്തിടെ ഒരു അസിസ്റ്റൻ്റ് എൻജിനിയറെയും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. നഗരത്തിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും സേവനങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സിവിക് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി മന്ത്രി നിരന്തരം യോഗങ്ങൾ നടത്തിവരികയാണ്.
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നിർദേശങ്ങൾ അവഗണിക്കുകയോ കൃത്യമല്ലാത്ത റിപ്പോർട്ടുകൾ സമർപ്പിക്കുകയോ സ്വന്തം പരിധിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കർശനമായ അച്ചടക്ക നടപടികൾ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണ് പുതിയ നടപടി. ഐടി നഗരമായ ബെംഗളൂരുവിൽ രാത്രികാലങ്ങളിൽ തെരുവുവിളക്കുകൾ പ്രകാശിക്കാത്തത് വലിയ സുരക്ഷാപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ടെന്ന പരാതികൾ വ്യാപകമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് സർക്കാർ ഇടപെടൽ ശക്തമാക്കിയത്.
ഗതാഗതക്കുരുക്കിനും അപകടങ്ങൾക്കും ഇത് കാരണമാകുന്നുണ്ടെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച വേണ്ടെന്ന നിലപാടിലേക്ക് സർക്കാർ എത്തിയത്.
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