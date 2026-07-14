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ഫിഫ ആരാധകർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത; ബെംഗളൂരുവിൽ പുലർച്ചെ 3.30 വരെ ഹോട്ടലുകൾ തുറക്കാം, അനുമതി നൽകി കർണാടക സർക്കാർ

ബെംഗളൂരുവിലെ ഹോട്ടലുകൾക്കും റെസ്റ്റോൻ്ററുകൾക്കും പുലർച്ചെ 3.30 വരെ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനും ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യാനും കർണാടക സർക്കാർ അനുമതി നൽകി.

FIFA WORLD CUP 2026 FOOTBALL FANS KARNATAKA GOVERNMENT BENGALURU EATERIES OPEN
ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്ന ജൂലൈ 14, 15, 19 തീയതികളിൽ ബെംഗളൂരുവിലെ ഹോട്ടലുകൾക്കും റെസ്റ്റോൻ്ററുകൾക്കും പുലർച്ചെ തുറക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി (ETV Bharat, AP)
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By PTI

Published : July 14, 2026 at 6:32 PM IST

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ബെംഗളൂരു: ഫിഫ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ ആവേശത്തോടെ ആസ്വദിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ഫുട്ബോൾ ആരാധകർക്ക് സന്തോഷവാർത്തയുമായു കർണാടക സർക്കാർ. ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്ന ജൂലൈ 14, 15, 19 തീയതികളിൽ ബെംഗളൂരുവിലെ ഹോട്ടലുകൾക്കും റെസ്റ്റോൻ്ററുകൾക്കും പുലർച്ചെ 3.30 വരെ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനും ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യാനും കർണാടക സർക്കാർ അനുമതി നൽകി.

നാഷണൽ റെസ്റ്റോറൻ്റ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ നൽകിയ അഭ്യർഥന പരിഗണിച്ചാണ് സർക്കാർ പ്രത്യേക ഇളവ് അനുവദിച്ചത്. സാധാരണയായി രാത്രി വൈകി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് നിലവിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് നൽകിയാണ് ഈ തീരുമാനം.

കർണാടക പൊലീസ് ആക്‌ടിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ബെംഗളൂരു പൊലീസ് കമ്മിഷണർ സീമന്ത് കുമാർ സിംഗ് പ്രത്യേക ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫിഫ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളുടെ തത്സമയ പ്രദർശനവും ഹോട്ടലുകളിലും റെസ്റ്റോറൻ്റു കളിലും സംഘടിപ്പിക്കാനാകും.

മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ എക്‌സിലൂടെയായിരുന്നു ഈ സന്തോഷ വാർത്ത പങ്കുവെച്ചത്. ഫുട്ബോൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന കായികമത്സരമാണെന്നും ഫിഫ ലോകകപ്പ് ആരാധകർ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ആഘോഷമാണെന്നും അതിനാലാണ് ഈ തീരുമാനം എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എൻആർഎഐയുടെ അഭ്യർഥന മാനിച്ചാണ് ബെംഗളൂരുവിലെ ഹോട്ടലുകൾക്കും റെസ്റ്റോറൻ്റു കൾക്കും മൂന്ന് പ്രത്യേക ദിവസങ്ങളിൽ ഭക്ഷണവിതരണ സമയം രാത്രി 1 മണിയിൽ നിന്ന് പുലർച്ചെ 3.30 വരെ ദീർഘിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

അതേസമയം, പൊതുജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ, നിയമ സമാധാന പരിപാലനം, നഗരവാസികളുടെ സൗകര്യം എന്നിവയ്ക്ക് യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്‌ചയും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ പൊലീസ് ഉറപ്പാക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ഫുട്ബോൾ ആരാധകർ മത്സരങ്ങൾ ആവേശത്തോടെ ആസ്വദിക്കുമ്പോഴും ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പെരുമാറുകയും പൊലീസിനും മറ്റ് അധികാരികൾക്കും പൂർണ സഹകരണം നൽകുകയും വേണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അഭ്യർഥിച്ചു.

ഫിഫ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ കാണാൻ ഹോട്ടലുകളിലും റെസ്റ്റോറൻ്റുകളിലും വലിയ തോതിൽ ആരാധകർ എത്തുമെന്നതിനാൽ ഈ തീരുമാനം ആതിഥേയ മേഖലയ്ക്കും ഗുണകരമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

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TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
FOOTBALL FANS
KARNATAKA GOVERNMENT
BENGALURU EATERIES OPEN
FIFA WORLD CUP MATCHES

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