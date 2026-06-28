ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് 15 ലക്ഷം തൈകൾ; ബെംഗളൂരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് അതോറിറ്റിയുടെ ഹരിത ദൗത്യത്തിന് ലോക അംഗീകാരം
2024 ജൂലൈയിൽ ഇൻഡോറ് നഗരമാണ് 12 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 12.40 ലക്ഷത്തിലധികം തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ ബിഡിഎ അത് മറികടന്നു
Published : June 28, 2026 at 12:36 PM IST
ബെംഗളൂരു: പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ രംഗത്ത് ചരിത്രനേട്ടവുമായി ബെംഗളൂരു ഡവലപ്മെൻ്റ് അതോറിറ്റി(ബിഡിഎ). നാഡപ്രഭു കെംപെഗൗഡ ജയന്തിയുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച ഹരിതപ്രചാരണത്തിൽ വെറും ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 15 ലക്ഷം തദ്ദേശീയ തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചാണ് ബിഡിഎ ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇതോടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട റെക്കോർഡിനെ മറികടന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൈകൾ ഒരു ദിവസം നട്ടുപിടിപ്പിച്ച സ്ഥാപനമെന്ന നേട്ടവും ബിഡിഎയ്ക്ക് സ്വന്തമായത്.
ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ്സ് അധികൃതർ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 15 ലക്ഷം തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ചതായും ഔദ്യോഗിക റെക്കോർഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉടൻ കൈമാറുമെന്നും ബിഡിഎ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
മറികടന്നത് ഇൻഡോറിൻ്റെ റെക്കോർഡ്
2024 ജൂലൈയിൽ ഇൻഡോര് നഗരമാണ് 12 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 12.40 ലക്ഷത്തിലധികം തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ ബിഡിഎ അതിലും വലിയ നേട്ടം കൈവരിച്ച് 15 ലക്ഷം തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് പുതിയ ലോക റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിച്ചത്.
തൈകളുടെ എണ്ണം കൃത്യമായി പരിശോധിക്കുന്നതിനായി 1,000-ത്തിലധികം പേരെയാണ് ഗിന്നസ് അധികൃതർ വിന്യസിച്ചത്. ഓരോ തൈയും പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് റെക്കോർഡ് അംഗീകരിച്ചത്.
ആയിരങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത ഹരിതയജ്ഞം
നാഡപ്രഭു കെംപെഗൗഡ ജയന്തിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ വൻതോതിലുള്ള വൃക്ഷതൈ നടീൽ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. വിദ്യാർഥികൾ, സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, റസിഡൻ്റ്സ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷനുകൾ, എൻജിഒകൾ, കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ, പരിസ്ഥിതി സംഘടനകൾ തുടങ്ങി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് പരിപാടിയിൽ പങ്കാളികളായത്.
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നാഡപ്രഭു കെമ്പെഗൗഡ ലേഔട്ട്, ബനശങ്കരി ആറാം ഘട്ടം, ശിവരാമ കാരന്ത്ഓക്സിജൻ ട്രീ പാർക്കുകൾ, മിയാവാക്കി വനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ബിഡിഎ വികസിപ്പിച്ച വിവിധ ഹരിതമേഖലകളിലാണ് തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചത്.
മാവ്, പ്ലാവ്, വേപ്പ്, ആൽ, പൊങ്ങം, കൂവളം, കാട്ടുമാവ്, മഹോഗനി തുടങ്ങി 350ലധികം തദ്ദേശീയവും ഔഷധഗുണമുള്ളതുമായ സസ്യവിഭാഗങ്ങളാണ് നട്ടുപിടിപ്പിച്ചത്. ജൈവവൈവിധ്യം വർധിപ്പിക്കുക, ഭൂഗർഭജല ലഭ്യത മെച്ചപ്പെടുത്തുക, ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ. 'ഒരു വീട്, ഒരു ഔഷധസസ്യം' എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത്.
ജിയോ ടാഗിങ് മൂന്ന് വർഷം സംരക്ഷണ ചുമതല എൻജിഒകൾക്ക്
നട്ടുപിടിപ്പിച്ച 15 ലക്ഷം തൈകൾക്കും ജിയോ ടാഗിങ് പൂർത്തിയാക്കിയതായി ബിഡിഎ അറിയിച്ചു. ഇതിലൂടെ ഓരോ തൈയുടെയും വളർച്ച ഓൺലൈനായി നിരീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ അവയുടെ സംരക്ഷണത്തിനും ബിഡിഎ പ്രത്യേക പദ്ധതി തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് തൈകളുടെ പരിപാലന ചുമതല വിവിധ സന്നദ്ധസംഘടനകൾക്ക് കൈമാറും. കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പദ്ധതികളുടെ സഹായത്തോടെയാകും ഈ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുക. ആവശ്യമായ ജലവിതരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ബിഡിഎ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും ബിഡിഎ അധ്യക്ഷൻ എൻ എ ഹാരിസ് പറഞ്ഞു. "15 ലക്ഷം തദ്ദേശീയ തൈകൾ വിജയകരമായി നട്ടുപിടിപ്പിച്ചത് ബിഡിഎയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊന്നാണ്. വികസനത്തിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും സുസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കി നഗരാസൂത്രണത്തിന് പുതിയ ദിശ നൽകുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. മികച്ച അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളോടൊപ്പം പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ നഗരവികസനമാണ് ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യം." എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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