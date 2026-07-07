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ബെംഗളൂരുവിൽ 11 മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ നിലത്തെറിഞ്ഞ് കൊന്നു; പിതാവ് അറസ്റ്റിൽ

മുലപ്പാൽ നൽകുന്നതിനിടെ വിജയലക്ഷ്മി ഉറങ്ങിപ്പോയെന്നും, ഇതിനിടെ കുഞ്ഞ് കട്ടിലിൽ നിന്ന് താഴെ വീഴുകയായിരുന്നു എന്നുമാണ് മാതാപിതാക്കൾ ആദ്യം പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞത്

CHILD MURDER CASE CHILD MURDER BY PARENTS CHILD MURDER AT BENGALURU POLICE ALLEGE ABUSE
Representative Image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 7, 2026 at 10:42 AM IST

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ബെംഗളൂരു: 11 മാസം പ്രായമുള്ള പെൺകുഞ്ഞിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പിതാവിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ബെംഗളൂരു അവലഹള്ളി പൊലീസാണ് പ്രതിയായ ശേഖറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കേസിൽ രണ്ടാം പ്രതിയായ ഇയാളുടെ ഭാര്യ വിജയലക്ഷ്മി ഒളിവിലാണ്.

യാദ്ഗിർ ജില്ലക്കാരായ ശേഖറും വിജയലക്ഷ്മിയും നാല് വർഷം മുൻപാണ് വിവാഹിതരായത്. ഇവർക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളാണുള്ളത്. ജൂൺ ഒൻപതിനാണ് ഇവരുടെ ഇളയ മകളായ രേണുക കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ദമ്പതികൾ തമ്മിലുണ്ടായ വഴക്കിനൊടുവിലാണ് കുഞ്ഞിനെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയത്.

സംഭവത്തിന് ശേഷം മാതാപിതാക്കൾ തന്നെയാണ് കുഞ്ഞിനെ ചികിത്സയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. മുലപ്പാൽ നൽകുന്നതിനിടെ വിജയലക്ഷ്മി ഉറങ്ങിപ്പോയെന്നും, ഇതിനിടെ കുഞ്ഞ് കട്ടിലിൽ നിന്ന് താഴെ വീഴുകയായിരുന്നു എന്നുമാണ് ഇവർ ആദ്യം പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞത്. വീഴ്ചയിലാണ് കുഞ്ഞിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റതെന്നും ശേഖർ പൊലീസിനെ അറിയിച്ചു. ഈ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് ആദ്യം അസ്വാഭാവിക മരണത്തിനാണ് കേസെടുത്തിരുന്നത്.

വഴിത്തിരിവായത് പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്
എന്നാൽ ജൂൺ 22ന് ലഭിച്ച പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടാണ് കേസിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവായത്. മാതാപിതാക്കളുടെ മൊഴി കളവാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു റിപ്പോർട്ടിലെ വിവരങ്ങൾ. ആന്തരിക രക്തസ്രാവവും ശ്വാസതടസവുമാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ മരണത്തിന് കാരണമായതെന്ന് ഡോക്ടർമാർ വ്യക്തമാക്കി. കുഞ്ഞിൻ്റെ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളിലും പരിക്കേറ്റിരുന്നതായി റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.

മരണം അപകടമല്ലെന്നും കൊലപാതകമാണെന്നും ഡോക്ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. വൈദ്യപരിശോധനാ ഫലം പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ പൊലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ സുനിൽ കുമാർ സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. ഏകദേശം രണ്ട് അടി മാത്രം ഉയരമുള്ള കട്ടിലിൽ നിന്ന് വീണാൽ ഇത്രയും ഗുരുതരമായ പരിക്കുകൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തി.

കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് കുടുംബവഴക്ക്
തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ വിജയലക്ഷ്മിക്ക് വിവാഹേതര ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നതായി രണ്ട് സാക്ഷികൾ പൊലീസിന് മൊഴി നൽകി. ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ദമ്പതികൾക്കിടയിൽ നിരന്തരം വഴക്കുണ്ടാകാറുണ്ടെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ജൂൺ ഒൻപതിന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായി ശേഖർ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരുവരും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായി. ഇതിനിടെ കുഞ്ഞ് കരയാൻ തുടങ്ങി.

എപ്പോഴും തൻ്റെ പിന്നാലെ നടക്കുന്ന നിർഭാഗ്യവതിയായ കുഞ്ഞാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വിജയലക്ഷ്മി കുഞ്ഞിനെ ചവിട്ടിയതായി പൊലീസ് പറയുന്നു. വഴക്ക് രൂക്ഷമായതോടെ നിനക്ക് ഇനിയും ഈ കുഞ്ഞിനെ വേണോ എന്ന് ചോദിച്ച് ശേഖർ കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് ഷെഡ്ഡിന് പുറത്തേക്ക് എറിയുകയായിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷമാണ് പരിക്കേറ്റ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ഇവർ ആശുപത്രിയിൽ പോയതും, കട്ടിലിൽ നിന്ന് വീണതാണെന്ന കള്ളക്കഥ മെനഞ്ഞതെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

പൊലീസിനെതിരെ ആരോപണവുമായി അമ്മ
അതേസമയം ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന വിജയലക്ഷ്മി പൊലീസിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി ഒരു വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടു. ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടെ അവലഹള്ളി പൊലീസ് തന്നെയും ഭർത്താവിനെയും ഭർതൃസഹോദരനെയും മർദിച്ചതായി അവർ ആരോപിച്ചു. കുറ്റം സമ്മതിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിർബന്ധിച്ചുവെന്നും ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിച്ചുവെന്നും വീഡിയോയിൽ പറയുന്നു.

കസ്റ്റഡി മർദനത്തെക്കുറിച്ച് പുറത്തുപറയാതിരുന്നാൽ ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ശേഷം ഭർത്താവിന് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നൽകാമെന്ന് പൊലീസ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തതായും വിജയലക്ഷ്മി ആരോപിച്ചു. മർദന വിവരം പുറത്തുപറഞ്ഞാൽ തന്നെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പൊലീസ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും അവർ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ വീഡിയോയിലെ ആരോപണങ്ങൾ പൂർണമായും തള്ളിയ അവലഹള്ളി പൊലീസ്, കേസിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.

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TAGGED:

CHILD MURDER CASE
CHILD MURDER BY PARENTS
CHILD MURDER AT BENGALURU
POLICE ALLEGE ABUSE
BENGALURU INFANT MURDER CASE

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