ETV Bharat / bharat

ബംഗാളിൽ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ഇനി ചീഫ് സെക്രട്ടറി; നിയമനത്തിൽ തൃണമൂൽ പ്രതിഷേധം

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളുടെ പ്രതിഫലമാണ് ഈ നിയമനമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്‍റെ ആരോപണം.

CEO WEST BENGAL CHIEF SECRETARY
Manoj Agarwal (X.com)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 11, 2026 at 10:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കൊല്‍ക്കത്ത: ബംഗാൾ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സുവേന്ദു അധികാരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബിജെപി സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറിയതിന് പിന്നാലെ, സംസ്ഥാനത്തെ പുതിയ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായി സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ മനോജ് അഗർവാളിനെ നിയമിച്ചു.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥനെ തന്നെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചതിനെതിരെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് കടുത്ത വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളുടെ പ്രതിഫലമാണ് ഈ നിയമനമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്‍റെ ആരോപണം.

മനോജ് അഗർവാളിന് പുറമെ, റിട്ടയേർഡ് ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സുബ്രത ഗുപ്തയെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉപദേശകനായും സർക്കാർ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്പെഷ്യൽ ഇന്‍റൻസീവ് റിവിഷൻ (എസ്ഐആർ) പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ സ്പെഷ്യൽ റോൾ ഒബ്‌സർവറായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് സുബ്രത ഗുപ്ത.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിൽ ഇരുവരുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പുതിയ നിയമനങ്ങൾ ലജ്ജാകരമാണെന്ന് തൃണമൂൽ നേതാവ് സാകേത് ഗോഖലെ പ്രതികരിച്ചു. ബിജെപിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും ചേർന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മോഷ്ടിച്ചുവെന്നതിന്‍റെ തെളിവാണ് ഇതെന്നും അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു.

എന്നാൽ, ഈ നിയമനങ്ങൾ മെറിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണെന്നും നിയമത്തിന്‍റെ അന്തസ്സ് വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള നീക്കമാണെന്നും ബിജെപി നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി. സീനിയോറിറ്റി മറികടന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിച്ച മുൻ മമത ബാനർജി സർക്കാരിന്‍റെ ശൈലിയല്ല തങ്ങളുടേതെന്നും സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും സീനിയറായ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെയാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാക്കിയതെന്നും ബിജെപി പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

1990 ബാച്ച് ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഐഐടി കാൺപൂർ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയുമായ മനോജ് അഗർവാൾ നിലവിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ദുഷ്യന്ത് നരിയാലയ്ക്ക് പകരക്കാരനായാണ് ചുമതലയേൽക്കുന്നത്. ജൂണിൽ വിരമിക്കാനിരിക്കുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ചെറിയ കാലയളവ് മാത്രമാണ് ഈ പദവിയിൽ ലഭിക്കുക.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ മന്ത്രിമാർക്ക് വകുപ്പുകൾ വിഭജിച്ചു നൽകിയ അന്ന് തന്നെയാണ് സർക്കാർ ഈ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കിയത്. തൃണമൂൽ എംപിമാരായ ഡെറിക് ഒബ്രിയാൻ, സാഗരിക ഘോഷ് എന്നിവരും നിയമനത്തിനെതിരെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിഷ്പക്ഷമായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന് ബിജെപി സർക്കാർ നൽകിയ പാരിതോഷികമാണ് ഈ പദവിയെന്നും ബംഗാളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എത്രത്തോളം സ്വതന്ത്രവും നീതിയുക്തവുമാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണെന്നും സാഗരിക ഘോഷ് പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ എസ്ഐആർ നടപടികൾ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മമത ബാനർജിയും ആരോപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Also Read: ''രാജ്യത്തെ യുവാക്കളോട് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി...''നീറ്റ് യുജി പരീക്ഷയിലെ ക്രമക്കേടിൽ ആഞ്ഞടിച്ച് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി

TAGGED:

CEO
WEST BENGAL
CHIEF SECRETARY
CEO IS NEW CHIEF SECRETARY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.