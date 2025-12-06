ETV Bharat / bharat

100 ദിവസത്തെ ജയിൽവാസം, 9 മാസം ഗർഭിണി; സുനാലി ഖാത്തൂണും മകനും ഒടുവില്‍ സ്വന്തം മണ്ണില്‍ തിരിച്ചെത്തി

ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 7 മണിയോടെയാണ് സുനാലിയെയും മകനെയും ഇന്ത്യയിൽ തിരികെ എത്തിച്ചത്. അനധികൃത പൗരന്മാരാണെന്ന് സംശയിച്ച് ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് നാട് കടത്തിയതിയാവരാണ് സോനാലി ഉൾപ്പെടെ നാല് പേരെ

BENGAL RESIDENTS SUNALI DEPORTED PREGNANT WOMAN SC ALLOWS ENTRY OF PREGNANT WOMAN SUNALI KHATUN
Sunali Khatun with her son soon after their return (ETV Bharat)
ന്യൂഡല്‍ഹി: ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് നാടുകടത്തപ്പെട്ട ഗർഭിണിയെയും എട്ടു വയസുള്ള മകനെയും ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരികെ എത്തിച്ചു. സുപ്രീം കോടതി നിർദേശത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഇവരെ തിരികെ എത്തിച്ചത്. ബുധനാഴ്‌ചയായിരുന്നു (സിസംബർ 3) ഇവരെ തിരികെയെത്തിക്കാൻ കോടതി കേന്ദ്രസർക്കാരിനോട് നിർദേശിച്ചത്.

ഇന്നലെ (ഡിസംബർ 5) വൈകിട്ട് 7 മണിയോടെയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സുനാലി ഖാത്തൂണും മകനും ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ച് വന്നത്. യാത്ര ചെയ്യാൻ സുനാലിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് ഡോക്‌ടർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ശേഷമാണ് ഇവരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.

സുനാലി ഖാത്തൂണും മകനെയും ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ച് എത്തിച്ചു (ETV Bharat)

അഞ്ച് മാസം മുൻപ് അനധികൃത ബംഗ്ലാദേശ് പൗരന്മാരാണെന്ന് സംശയിച്ച് സോണാലിയും ഭർത്താവും ഉൾപ്പെടെ ആറ് പേരെ ഡൽഹി പൊലീസ് കസ്‌റ്റഡിയിലെടുത്ത് ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് നാടുകടത്തിയിരുന്നു. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ബിർഭൂം ജില്ലയിലെ പൈക്കർ ഗ്രാമവാസികളാണിവർ.

ബംഗ്ലാദേശിലെ ചപൈനവാബ്‌ഗഞ്ചിലെ പൊലീസ് ഇവരെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരായി അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌ത് കേസ് രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌തു. അന്ന് മുതൽ അവിടെയുള്ള ജയിലിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു ഇവർ. 9 മാസം ഗര്‍ഭിണിയായ സുനാലി 100 ദിവസത്തോളം ബംഗ്ലാദേശിലെ ജയിലിലായിരുന്നു. സെപ്റ്റംബറിൽ കൊൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതി ഇടപെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് ഇവരെ സ്വന്തം രാജ്യത്തേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.

സുനാലിയുടെ പിതാവ് ഇന്ത്യൻ പൗരനായത് കൊണ്ട് തന്നെ ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് തള്ളിവിടാൻ തങ്ങൾ എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്‌തതെന്നും തൻ്റെ കുഞ്ഞ് ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ ജനിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായും സുനാലി ഇടിവി ഭാരതിന് അയച്ച വീഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്.

പൗരത്വ നിയമപ്രകാരം സിനാലിയും കുട്ടികളും ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരായിരിക്കുമെന്ന് ചീഫ് ജസ്‌റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്‌റ്റിസ് ജോയ്‌മല്യ ബാഗ്‌ചി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, നാടുകടത്തപ്പെട്ട ഗർഭിണിയായ സ്‌ത്രീക്കും കുട്ടിക്കും ആവശ്യമായ എല്ലാ വൈദ്യസഹായവും കേന്ദ്രം നൽകുമെന്നും അവരെ നിരീക്ഷണത്തിൽ വയ്ക്കുമെന്നും കേന്ദ്രം കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. മാനുഷിക പരിഗണനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവരെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിൻ്റെ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത ബെഞ്ചിന് മുന്നിൽ ബോധിപ്പിച്ചിരുന്നു.

BENGAL RESIDENTS SUNALI DEPORTED PREGNANT WOMAN SC ALLOWS ENTRY OF PREGNANT WOMAN SUNALI KHATUN
Sunali Khatun with her son soon after their return (ETV Bharat)

ഡൽഹിയിലെ ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ സ്ഥിര താമസക്കാരിയാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റും അവർ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മേത്ത പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് ഇന്ത്യ- ബംഗ്ലാദേശ് അതിർത്തിക്കടുത്തുള്ള ഒരു ടൗൺഷിപ്പിലേക്ക് യുവതിയെ മാറ്റുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ ബെഞ്ചിനോട് നിർദേശിച്ചു. അവിടെയാണ് സ്‌ത്രീയുടെ പിതാവ് താമസിക്കുന്നത്. പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾതന്നെ അവരെ പരിപാലിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നും കോടതി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

