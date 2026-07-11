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വികസനത്തിൻ്റെ പടവിൽ ബംഗാൾ ടൂറിസം; ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ഫെയറിൽ പുത്തൻ നയങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് മന്ത്രി

കൊൽക്കത്തയിൽ ബിശ്വ ബംഗള പ്രാംഗനിയിൽ നടക്കുന്ന ത്രിദിന 'ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ഫെയർ 2026' ൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ടൂറിസം മന്ത്രി ശങ്കർ ഘോഷ് നയങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

BENGAL TOURISM BENGAL GOVERNMENT BENGAL TRAVEL AND TOURISM FAIR TOURISM MINISTER SHANKAR GHOSH
Image From Travel and Tourism Fair 2026 (TTF) in Kolkata (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 11, 2026 at 3:46 PM IST

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കൊൽക്കത്ത: ബംഗാൾ ടൂറിസം മേഖലയെ കൂടുതൽ സംഘടിതവും ആധുനികവും സുസ്ഥിരവുമാക്കുന്നതിനായി പുതിയ ഹോംസ്‌റ്റേ, ടൂറിസം വ്യവസായ നയം അവതരിപ്പിച്ച് പശ്ചിമ ബംഗാൾ സർക്കാർ. കൊൽക്കത്തയിൽ നടന്ന ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ഫെയറിൽ (ടിടിഎഫ്) സംസ്ഥാന ടൂറിസം മന്ത്രി ശങ്കർ ഘോഷാണ് ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അടുത്ത മാസത്തിനുള്ളിൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കും. മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരത്തിനായി ടൂറിസം വകുപ്പ് രണ്ട് നയങ്ങളുടെയും കരട് തയ്യാറാക്കിത്തുടങ്ങിയെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ടൂറിസം മേഖല വിപുലീകരിക്കുന്നു

പുതിയ നയം രൂപീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ സർക്കാർ തലത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കില്ല എടുക്കുന്നത്. ഹോംസ്‌റ്റേ അസോസിയേഷനുകൾ, ഹോട്ടൽ ഉടമകൾ, ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർമാർ, ഗതാഗത ഏജൻസികൾ, ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ടൂറിസം വ്യവസായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പങ്കാളികളിൽ നിന്നും അഭിപ്രായങ്ങൾ തേടും. കൂടാതെ, പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും നിർദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കും. എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും പരിശോധിക്കുകയും കരട് നയം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്‌തതിന് ശേഷം അത് അംഗീകാരത്തിനായി മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കും. വിനോദസഞ്ചാര വികസനത്തിനായി സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂന്നിയുള്ള ആസൂത്രണത്തിനും സംസ്ഥാനം ഊന്നൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് സംസ്ഥാന ടൂറിസം മന്ത്രി ശങ്കർ ഘോഷ് പറഞ്ഞു.

വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ പെരുമാറ്റം, മുൻഗണനകൾ, യാത്രാ പ്രവണതകൾ എന്നിവ വിശകലനം ചെയ്‌തുകൊണ്ട് ഐഐടി ഖരഗ്‌പൂരുമായി സഹകരിച്ച് ഒരു 'ടൂറിസ്‌റ്റ് ഡാറ്റാ ബാങ്ക്' സൃഷ്‌ടിക്കാൻ സംസ്ഥാനം പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ടെന്ന് ശങ്കർ ഘോഷ് ടൂറിസം മേളയിൽ സംസാരിക്കവെ പറഞ്ഞു. ഈ ഡാറ്റയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, പുതിയ ടൂറിസം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എവിടെയാണ് വേണ്ടത്, കൂടുതൽ നിക്ഷേപം, അധികം അറിയപ്പെടാത്ത വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യാപകമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും.സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള പല പ്രശസ്‌ത വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലും വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ വരവ് ക്രമാനുഗതമായി വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ശങ്കർ ഘോഷ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

BENGAL TOURISM BENGAL GOVERNMENT BENGAL TRAVEL AND TOURISM FAIR TOURISM MINISTER SHANKAR GHOSH
ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ഫെയറിൻ്റെ ഉദ്‌ഘാടന ചടങ്ങിൽ നിന്ന് (ETV Bharat)

ഹോംസ്‌റ്റേകളും റിസോർട്ടുകളും വർധിപ്പിക്കും

ഡാർജിലിംഗിനെ ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് അമിതമായ ഗതാഗതക്കുരുക്കും തിരക്കും കാരണം വിനോദസഞ്ചാരികൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തത്‌ഫലമായി, ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്ത് വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ തിരക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി കലിംപോംഗ്, മിരിക് തുടങ്ങിയ ബദൽ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ കൂടുതൽ സജീവമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടും. അതേസമയം, ഓരോ പ്രദേശത്തിൻ്റെയും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ശേഷി കണക്കിലെടുത്ത്, വികസിപ്പിക്കേണ്ട ഹോംസ്‌റ്റേകളുടെയും റിസോർട്ടുകളുടെയും എണ്ണം സംബന്ധിച്ച പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കും എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ലക്ഷ്യം പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ടൂറിസം

വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുപകരം പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദപരവും സുസ്ഥിരവുമായ ടൂറിസത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് ടൂറിസം വികസിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളുടെയോ പരിസ്ഥിതി നാശത്തിൻ്റെയോ അപകടസാധ്യതകൾ ഒഴിവാക്കുന്ന ദീർഘകാല വികസനത്തിലാണിത് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ, വിവിധ പണ, പണരഹിത പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായി ടൂറിസം മേഖലയെ വ്യാവസായിക നയ ചട്ടക്കൂടിന് കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ ക്രിയാത്മകമായി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്.

ടൂറിസം മേഖലയിലെ നിക്ഷേപം വർധിപ്പിക്കുന്നത് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കുകയും വരുമാനം വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് മന്ത്രി ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. ഈ ലക്ഷ്യം മുൻപോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ നയങ്ങൾ വേഗത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള സംരംഭങ്ങൾ നടന്നുവരികയാണെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ത്രിദിന ടൂറിസം മേള

ടൂറിസം വികസനം ലക്ഷ്യം വച്ചുകൊണ്ടുള്ള ത്രിദിന ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം മേളയാണ് (ടിടിഎഫ് കൊൽക്കത്ത 2026) ഇന്നലെ (ജൂലൈ 10) ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഈ അന്താരാഷ്ട്ര ടൂറിസം മേള ബിശ്വ ബംഗള പ്രാംഗനിയിൽ വച്ച് സംസ്ഥാന ടൂറിസം മന്ത്രി ശങ്കർ ഘോഷാണ് ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്‌തത്. ഉത്തരാഖണ്ഡ് ടൂറിസം മന്ത്രി സത്പാൽ മഹാരാജും ഗോവ ടൂറിസം മന്ത്രി രോഹൻ എ ഖൗണ്ടെയും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള പ്രതിനിധികളും ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായി.

ഈ വർഷത്തെ മേളയിൽ 21 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും 6 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള 500 ലധികം അംഗങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നു. കിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിലെ ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് ഉത്തേജനം നൽകുക, ബിസിനസ് ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക, പുതിയ ടൂറിസം സാധ്യതകൾ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നിവയാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ മേള യാത്രാ-വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമായാണ് തുറന്നുകൊടുക്കുന്നത്. അവസാന ദിവസമായ നാളെ പൊതുജനങ്ങൾക്കും പ്രവേശനം അനുവദിക്കും.

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TAGGED:

BENGAL TOURISM
BENGAL GOVERNMENT
BENGAL TRAVEL AND TOURISM FAIR
TOURISM MINISTER SHANKAR GHOSH
TRAVEL AND TOURISM FAIR 2026

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