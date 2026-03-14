ബംഗാൾ തേയിലത്തോട്ടങ്ങള് പ്രതിസന്ധിയില്; ചായ രാഷ്ട്രീയം ശക്തമാക്കാന് പാര്ട്ടികള്, വേതനമില്ലെന്ന് തൊഴിലാളികള്
പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ തേയിലത്തോട്ടങ്ങള് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രധാന വോട്ട് ബാങ്ക്. ഇടതു മുന്നണിയുടെ ശക്തി കേന്ദം ഇത്തവണത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് നിര്ണായകം. തേയിലത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ക്ഷേമവും വേതന വര്ധനവും പ്രധാന വാഗ്ദാനങ്ങള്. സാമ്പത്തികമായി പിന്നോട്ടെന്ന് തൊഴിലാളികള് ഒന്നടങ്കം പറയുന്നു.
By Sanjib Guha
Published : March 14, 2026 at 6:44 PM IST
കൊല്ക്കത്ത: രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടായി പശ്ചിമബംഗാളിന്റെ രാഷ്ട്രീയവും സമ്പദ്ഘടനയും പരുവപ്പെടുത്തുന്നത് ഇവിടുത്തെ തേയിലത്തോട്ടങ്ങളാണ്. തേയില വിപണിയിലെ ചൈനയുടെ ആധിപത്യത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത് കൊണ്ട് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കം മുതല് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക ഭൂമികയില് ഇടം പിടിച്ചവയാണ് ഡൂവാർസ്, ടെറായി, ഡാർജിലിങ് ഹിൽസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ തേയിലത്തോട്ടങ്ങള്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടങ്ങള്ക്ക് ഈ തേയിലത്തോട്ടങ്ങള്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമാണുള്ളത്.
ഈ തോട്ടങ്ങളിലെ തൊഴിലാളികളുടെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെയും പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും മത്സരത്തിലാണ്.
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച തേയില ഇനങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിച്ചിരുന്ന ഈ തോട്ടങ്ങള് ഇന്ന് കനത്ത വെല്ലുവിളികള് നേരിടുന്നു. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, ഉൽപ്പാദനക്ഷമത കുറയൽ, കീടങ്ങളുടെ ആക്രമണം, കീടനാശിനി ഉപയോഗത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ, തോട്ടങ്ങൾക്കുള്ളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ മേഖലയെ ദുരിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.
ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പടിവാതില്ക്കല് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. വ്യവസായം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുമ്പോഴും തേയിലത്തോട്ട മേഖല രാഷ്ട്രീയമായി നിർണായകമായി തുടരുന്നു. ഏകദേശം 20 ലക്ഷം വോട്ടർമാർ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നു, ഇത് വടക്കൻ ബംഗാളിലെ ഒരു പ്രധാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മണ്ഡലമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടത്തെ സ്ഥനാര്ഥികളുടെ ജയം നിര്ണായകമാണ്.
സമൃദ്ധിയിൽ നിന്ന് അനിശ്ചിതത്വത്തിലേക്ക്
ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിലാണ് വടക്കൻ ബംഗാളിലെ തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ തഴച്ചുവളരാൻ തുടങ്ങിയത്. ഡാർജിലിങിലെ ടെറായി, ഡൂവാർസ് തോട്ടങ്ങള് ആഗോള തേയില വ്യാപാരത്തിൽ ചൈനയുടെ ആധിപത്യത്തെ വെല്ലുവിളിക്കാന് ഇന്ത്യയെ സഹായിച്ച തോട്ടങ്ങളാണ്. ഈ പ്രദേശത്തെ തേയില ഗുണനിലവാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തില് ഒന്നാമതാണ്.
തേയിലയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള സംസ്കാരം ബംഗാളിൻ്റെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലും പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. അനൗപചാരിക ചർച്ചകളായ 'ചായർ അദ്ദ' എന്ന ആശയം ബംഗാളി സംസ്കാരത്തിൽ ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയതാണ്. ഒരുകാലത്ത് സമൃദ്ധിയുടെ പ്രതീകമായിരുന്ന വ്യവസായം ഇപ്പോള് തകര്ച്ചയുടെ വക്കിലാണ്. ഡാർജിലിംഗിലും ടെറായിയിലും ഡൂവാർസിലുമായി ഏകദേശം 450 തേയിലത്തോട്ടങ്ങളാണ് വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നത്. ആഗോള വിപണികളിൽ തങ്ങളുടെ പഴയ പ്രൗഢി വീണ്ടെടുക്കാന് അവര് ശ്രമിക്കുകയാണ്. എസ്റ്റേറ്റുകൾക്കുള്ളില് വേണ്ടത്ര അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്തതും തകർച്ചയുടെ പ്രധാന കാരണമാണ്.
കുറഞ്ഞ വേതനവും നഷ്ടപ്പെടാവുന്ന ജോലിയും
തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതം തകര്ച്ചയുടെ വക്കിലാണെന്ന് സത്ഭയ്യ തേയിലത്തോട്ടത്തിൽ, ദിവസ വേതനക്കാരായവര് ഒരേ സ്വരത്തില് പറഞ്ഞു. “തേയിലത്തോട്ടത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതിദിനം 250 രൂപ ലഭിക്കുന്നു. അതായത് പ്രതിമാസം 6,500 രൂപ” തൊഴിലാളികളിൽ ഒരാളായ പുണ്യ പറഞ്ഞു.
തോട്ടം വ്യവസായം ക്രമേണ ഇടിഞ്ഞ് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് തോട്ടം തൊഴിലാളിയായ സുക്ചൻ ലോഹർ പറഞ്ഞു.“ഞാൻ പ്രതിദിനം 40 രൂപയിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിച്ചത്, ഇപ്പോൾ പ്രതിമാസം 10,000 രൂപയോളം സമ്പാദിക്കുന്നു. ഒരു കുടുംബം നടത്താൻ ഇത് പര്യാപ്തമല്ല,” സുക്ചൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
തോട്ടം ജോലി ഒരു ഘടനാപരമായ ശ്രേണി പിന്തുടരുന്നു. തൊഴിലാളികൾ സാധാരണയായി ദിവസ വേതനക്കാരായി ആരംഭിച്ച് പിഎ, സബ്-സ്റ്റാഫ്, സ്റ്റാഫ് തുടങ്ങിയ റോളുകളിലൂടെ ഉയർന്നുവരുന്നു. തൊഴിലാളികളുടെ പ്രകടനവും അനുഭവവും യോഗ്യതയും വച്ചാണ് അവര്ക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഉയർന്ന തലങ്ങളിൽ എത്തുന്നത് പോലും സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം.
“ഒരു ജീവനക്കാരനെന്ന നിലയില് പ്രതിമാസം 25,000 രൂപ സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ട്, അതും വളരെ കുറവാണ്” ലോഹർ പറഞ്ഞു. മാനേജർ പദവിയില് ഇരിക്കുന്നവര്ക്ക് പോലും ആവശ്യത്തിന് ശമ്പളം കമ്പനി പലപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നില്ല. തോട്ടം ഉടമകളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ബിരുദധാരികൾക്ക് മാനേജർമാരായോ അസിസ്റ്റൻ്റ് മാനേജർമാരായോ ജോലി കൊടുക്കുന്നത്.
യുവതലമുറയ്ക്ക് ഈ വ്യവസായം ഇപ്പോൾ ആകർഷകമല്ലെന്ന് സത്ഭയ്യ ടീ ഗാർഡൻ്റെ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജരായ ഉത്തം കർ പറഞ്ഞു. ഏകദേശം 500 തൊഴിലാളികളുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന ആളാണ് ഇദ്ദേഹം. "മാനേജര് പോസ്റ്റുകളില് ഇപ്പോള് നല്കി വരുന്ന ശമ്പളം യുവ തലമുറയെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആകര്ഷിക്കുന്നില്ല. പകരം ഉപജീവനത്തിനായി അവർ പഠിക്കാനും സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് ജോലികൾ തേടാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു” കർ പറഞ്ഞു.
എൻ്റെ മകൻ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പഠിക്കണമെന്നും എഞ്ചിനീയറിങ് പഠിക്കണമെന്നും ജോലി ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവൻ ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തേണ്ടതില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എസ്റ്റേറ്റുകളില് താമസിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളുടെയും പ്രൊഫഷണലുകളുടെയും പലായനം തേയില വ്യവസായം പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു.
കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം
ഇന്ന് തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളികളിൽ ഒന്നാണ് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം. തേയില കൃഷിക്ക് താപനില, മഴ എന്നിവയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഈ സന്തുലിതാവസ്ഥയിലുണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു തടസവും വിളവിനെയും ഗുണനിലവാരത്തെയും ബാധിക്കും.
നിലവില് ഈ മാറ്റങ്ങൾ ദൃശ്യമാണെന്ന് ഉത്തം കർ പറഞ്ഞു. “വർഷങ്ങളായി വിളവ് കുറഞ്ഞു. തേയില ഉൽപാദനത്തിന് കാലാവസ്ഥയും താപനിലയും നിർണായക ഘടകങ്ങളാണ്. നല്ല ഉൽപാദനത്തിന് കാലാവസ്ഥ അത്യാവശ്യമാണ്. താപനില കൂടുന്തോറും കീടങ്ങളുടെയും ആക്രമണ സാധ്യത കൂടുതലാണ്” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
താപനില ഉയരുന്നത് കീടബാധ വർധിപ്പിക്കുകയും ഇലകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ചായയ്ക്ക് നല്ല ഇലകള് ആവശ്യമാണ്. കീടനാശിനി ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര നിയന്ത്രണങ്ങളും തേയിലകൃഷിക്ക് വെല്ലുവിളിയാണ്. ആഗോള വിപണികൾ ഇപ്പോൾ തേയിലയിലെ രാസ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്ക് കർശനമായ പരിധികൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പല പരമ്പരാഗത കീടനാശിനികളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടയുന്നു.
“ആഗോളതലത്തില് കീടനാശിനികൾ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ അംഗീകൃത രാസവസ്തുക്കൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. പല ഇനം കീടനാശിനികളുടെ ഉപയോഗവും പരിമിതപെടുത്തിയിരുന്നു. അതിനാൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ബദലുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ദീർഘകാല പരിഹാരങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല. നിര്ദ്ദേശങ്ങളില് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ബദല് കീടനാശിനികള് അധികകാലം നിലനിൽക്കില്ല. എന്നാല് വിദേശത്ത് തേയില വിൽക്കാൻ ഈ രാസവസ്തുക്കള് സഹായിക്കുന്നു. എന്നാല് പ്രാണികൾക്ക് പ്രതിരോധശേഷി ലഭിക്കുന്നതിന് ഇത് കാരണമാകുന്നു. മികച്ച കീടനാശിനികള് കണ്ടെത്താൻ തേയിലത്തോട്ടം ടീ റിസർച്ച് അസോസിയേഷനുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയാണ്. കീടങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്താൻ നിലവിലുള്ള രാസവസ്തുക്കൾ പര്യാപ്തമല്ല" സത്ഭയ്യ ടീ ഗാർഡൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് മാനേജർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
കാലാവസ്ഥയ്ക്കും രാസവസ്തുക്കൾക്കും അപ്പുറം തേയിലച്ചെടികളുടെ ഘടന കാലക്രമേണ മാറിയിരിക്കുന്നു. ക്ലോൺ ചെയ്ത സസ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ഈ മാറ്റം തുടക്കത്തിൽ ഉൽപാദനക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കാം, പക്ഷേ ക്രമേണ രുചി കുറയാനും സസ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധശേഷി ദുര്ബലപ്പെടുത്താനും ഇത് കാരണമാകുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു..
“കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ ഉൽപാദനത്തിലും ഗുണനിലവാരത്തിലും വൻ ഇടിവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം നമുക്ക് വിത്ത് സസ്യങ്ങളുടെ 20 ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ശേഷിക്കുന്ന 80 ശതമാനം ക്ലോണുകളാണ്. ആവർത്തിച്ചുള്ള ക്ലോണിഗിന് ശേഷം സസ്യങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരവും അളവും താറുമാറാകുന്നു ”കാർ പറഞ്ഞു.
വ്യവസായം ആശങ്കാജനകമായി മുഴങ്ങുന്നു
തേയില വ്യവസായത്തിൻ്റെ പാതയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ ടീ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (TAI) ചെയർമാൻ ഉത്തം ചക്രവർത്തി പറഞ്ഞു. ചക്രവർത്തിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം തേയില ഉൽപാദനത്തെ ബാധിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ച് ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ആദ്യ ഇലയെയും ബാധിച്ചു.
“കഴിഞ്ഞ 3-4 വർഷങ്ങളിൽ, കാലാവസ്ഥ ഉൽപാദനത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ജലസേചനം ജൂൺ വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്നതാണ്. ക്രമരഹിതമായ കാലാവസ്ഥയും കീട ആക്രമണങ്ങൾ വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കടുത്ത കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കാരണം കീടബാധ പലമടങ്ങ് വർധിച്ചു. പിന്നീട് വരണ്ട കാലാവസ്ഥയിൽ ചില രാസവസ്തുക്കൾ പ്രവർത്തന രഹിതമാകുകയും കീടങ്ങൾ ഇലകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. കനത്ത മഴ രാസവസ്തുക്കളെ ഒഴുകിക്കളയുന്നു. ഇത് ഇലയുടെ വളര്ച്ചയെ ബാധിക്കുന്നു" ചക്രവർത്തി പറഞ്ഞു.
"പിപിസി (സസ്യ സംരക്ഷണ കോഡ്) അല്ലാത്ത രാസവസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം കീടങ്ങളെ താൽക്കാലികമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ മാത്രമേ സഹായിക്കൂ. തേയിലച്ചെടികളെ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കൾക്ക് അംഗീകാരം തേടി വ്യവസായം ഇതിനകം തന്നെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി സ്ഥിതി വളരെ മോശമാണ്. രാസവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ചെറിയ വ്യതിയാനം വരുത്തിയാൽ നമ്മുടെ കയറ്റുമതിക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണി നിരോധനം നേരിടേണ്ടിവരും. അത് ആഗോള വിപണിക്കായി ഞങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന മികച്ച ഗുണങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
തേയിലത്തോട്ടം രാഷ്ട്രീയ കളമോ?
സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും, പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ തേയിലത്തോട്ട മേഖലയ്ക്ക് വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഏകദേശം 20 ലക്ഷം വോട്ടർമാർ തേയിലത്തോട്ട മേഖലകളിൽ താമസിക്കുന്നു. ഇത് വടക്കൻ ബംഗാളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ചരിത്രപരമായി ഈ തോട്ടങ്ങൾ ഇടതുമുന്നണിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ശക്തികേന്ദ്രമാണ്. എന്നിരുന്നാലും കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ ആ രാഷ്ട്രീയ ഭൂപ്രകൃതിയില് കാര്യമായ മാറ്റങ്ങള് അരങ്ങേറിയിട്ടുണ്ട്.
തേയിലത്തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ വിശ്വസ്തത ക്രമേണ മാറിയെന്ന് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് പിന്തുണയുള്ള ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രാദേശിക പ്രസിഡൻ്റ് നിർജൽ ഡേ പറഞ്ഞു. “ഭരണകക്ഷിക്ക് മാത്രമേ അവരുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയൂ എന്ന് ഇപ്പോൾ തേയിലത്തോട്ട തൊഴിലാളികൾക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും നന്നായി അറിയാം. അതിനാൽ, അവരെല്ലാം ഇടതുമുന്നണിയിൽ നിന്ന് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിലേക്ക് കൂറ് മാറിയിരിക്കുന്നു. ഏതൊരു പാർട്ടിക്കും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തെ വോട്ടുകള് നിർണായകമാണ്” ഡേ പറഞ്ഞു.
വോട്ട് ബാങ്കിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് തേയിലയിലെ പ്രതിസന്ധി
വടക്കൻ ബംഗാളിലെ തേയില വ്യവസായം സാമ്പത്തികമായി ഈ മേഖല വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നു. ഉൽപാദനം കുറയൽ, കാലാവസ്ഥാ സമ്മർദ്ദം, തൊഴിൽ ദുരിതം, ആഗോള നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കൽ എന്നിവയാണ് പ്രധാന പ്രതിസന്ധികള്.
എന്നാലും, രാഷ്ട്രീയമായി, തൊഴിലാളികളുടെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെയും പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാൻ പാർട്ടികളും മത്സരത്തിലാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഉയർന്ന വേതനം, ക്ഷേമ നടപടികൾ, തേയില ടൂറിസത്തിൻ്റെ പുനരുജ്ജീവനം എന്നിവയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ്.
തോട്ടങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന പല ഘടനാപരമായ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ തുടരുന്നു. പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുമ്പോൾ, ഡൂവാർസ്, ടെറായി, ഡാർജിലിങ് ഹിൽസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ വീണ്ടും രാഷ്ട്രീയ ആഖ്യാനങ്ങളിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കും.
തേയില വ്യവസായം വീണ്ടെടുക്കലിലേക്കുള്ള പാത കണ്ടെത്തുമോ എന്ന് അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ തുടരുന്നു. ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്, ഉത്പാദനം നിലനിർത്താൻ തോട്ടങ്ങൾ പാടുപെടുമ്പോഴും, ബംഗാളിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തേയിലത്തോട്ട വോട്ടുകളുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം ശക്തമായി തുടരുന്നു.
