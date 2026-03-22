ETV Bharat / bharat

ബംഗാൾ ആദ്യഘട്ട അനുബന്ധ വോട്ടർ പട്ടിക; മുൻകരുതൽ നടപടികളെടുക്കാൻ ജില്ലാ കളക്‌ടർമാർക്ക് നിർദേശം

ഫെബ്രുവരി 28 ന് അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ തുടക്കത്തിൽ 60 ലക്ഷത്തിലധികം പേരുകളില്‍ തീർപ്പുകൽപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല.

ബംഗാൾ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരണം | പശ്ചിമബംഗാൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് | ആദ്യഘട്ട അനുബന്ധ വോട്ടർ പട്ടിക | WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee (ANI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 22, 2026 at 1:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കൊൽക്കത്ത: തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് ആദ്യഘട്ട അനുബന്ധ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ദിവസം, ക്രമസമാധാന പാലനത്തിന് മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ട് പശ്ചിമബംഗാൾ സർക്കാർ. എല്ലാ ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റർമാർക്കും നിർദേശം നൽകി. തിങ്കളാഴ്‌ച (മാർച്ച് 23) വൈകുന്നേരം ആദ്യഘട്ട അനുബന്ധ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനാൽ ഉചിതമായ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ സീനിയർ സ്‌പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറിയാണ് നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ആദ്യഘട്ട അനുബന്ധ വോട്ടർ പട്ടിക മാർച്ച് 23 ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ (ഇസി) നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നതാണ്. തിങ്കളാഴ്‌ചയോടെ അന്തിമരൂപം ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ സംസ്ഥാനത്തെ 80,000 പോളിങ് ബൂത്തുകളിൽ പുതുക്കിയ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

"പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്ന നിർദേശങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത്, ജനങ്ങൾ ഒത്തുചേരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉചിതമായ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും, ദുർബലമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ കർശന ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ക്രമസമാധാന പരിപാലനത്തിന് മറ്റ് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും അഭ്യർഥിക്കുന്നു. ഉചിതമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പിന്തുണയും ഒരുക്കണം", എന്ന് ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റുകൾക്ക് അയച്ച കത്തിൽ പറയുന്നു.

കൂടാതെ നിർദേശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊലീസ് സൂപ്രണ്ടുമാരെയും പൊലീസ് കമ്മിഷണർമാരെയും അന്നേ ദിവസം നിയോഗിക്കണമെന്നും കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമായ നടപടികൾക്കായി കത്തിൻ്റെ പകർപ്പുകൾ പൊലീസ് ഡയറക്‌ടർ ജനറൽ, പൊലീസ് ഇൻസ്‌പെക്‌ടർ ജനറൽ, കൊൽക്കത്ത പൊലീസ് കമ്മിഷണർ എന്നിവർക്കും അയച്ചു.

പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി പുതിയ പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഗവർണർ ആർ എൻ രവിയുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തുന്നു (ANI)

തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ ജോലികൾക്കായി സംസ്ഥാനത്തുടനീളം കേന്ദ്ര സേനയെ വിന്യസിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഇന്ന് (മാർച്ച് 22) ഉച്ചയ്‌ക്ക് ശേഷം ഒരു യോഗം വിളിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സുരക്ഷാ ചട്ടക്കൂടിനും കേന്ദ്ര സേനയെ വിന്യാസിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിക്കും അന്തിമരൂപം നൽകുന്നതിലാണ് യോഗം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിയോടെ സംസ്ഥാന ചീഫ് ഇലക്‌ടറൽ ഓഫിസിലാണ് യോഗം ചേരുന്നത്.

'ജോയിൻ്റ് ഫോഴ്‌സ് ഡിപ്ലോയ്‌മെൻ്റ് കമ്മിറ്റി'യുടെ ഈ യോഗത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക നിരീക്ഷകൻ എൻ കെ മിശ്രയും സംസ്ഥാന പൊലീസിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുക്കും. കൂടാതെ അഡീഷണൽ ഡയറക്‌ടർ ജനറൽ (ലീഗൽ) ആനന്ദ് കുമാർ, സിആർപിഎഫ് ഇൻസ്‌പെക്‌ടർ ജനറൽ (ഐജി) സലഭ് മാത്തൂർ, ട്രാഫിക് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റ് ഐജി ഗൗരവ് ശർമ്മ എന്നിവരും പങ്കെടുക്കും.

ഫെബ്രുവരി 28 ന് അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നതാണ്. എന്നാൽ തുടക്കത്തിൽ 60 ലക്ഷത്തിലധികം പേരുകൾ തീർപ്പുകൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിൽ വെള്ളിയാഴ്‌ച ഉച്ചവരെ (മാർച്ച് 20) 27 ലക്ഷത്തിലധികം കേസുകൾ തീർപ്പാക്കി. ഏപ്രിൽ 23 നും ഏപ്രിൽ 29 നും രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും. മെയ്‌ 4 നാണ് വോട്ടെണ്ണൽ.

TAGGED:

ബംഗാൾ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരണം
പശ്ചിമബംഗാൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
ആദ്യഘട്ട അനുബന്ധ വോട്ടർ പട്ടിക
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
BENGAL SUPPLEMENTARY VOTER LIST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.