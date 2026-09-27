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ബംഗാളിലെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് 27 ലക്ഷം പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്‌ത സംഭവം; ഉത്തരവാദി മമതയാണെന്ന് സുവേന്ദു അധികാരി

മമത ബാനർജി തന്നെ നൽകിയ ഒരു കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി നൽകിയ നിർദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായാണ് ജുഡീഷ്യൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്‌തതെന്ന് സുവേന്ദു അധികാരി.

BENGAL SIR BENGAL CM SUVENDU ADHIKARI FORMER CM MAMATA BANERJEE ELECTION COMMISSION OF INDIA
West Bengal CM Suvendu Adhikari, Former West Bengal chief minister Mamata Banerjee (File ANI, PTI)
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By PTI

Published : September 27, 2026 at 1:52 PM IST

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കൊൽക്കത്ത: എസ് ഐ ആർ (സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷൻ) നടപടിക്കിടെ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് 27 ലക്ഷം പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്‌തതിന് ഉത്തരവാദി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയാണെന്ന് സുവേന്ദു അധികാരി. ഈ സംഭവത്തിൽ ബിജെപിയെയോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെയോ കുറ്റപ്പെടുത്താനാവില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

മമത ബാനർജി തന്നെ നൽകിയ ഒരു കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി നൽകിയ നിർദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായാണ് ജുഡീഷ്യൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഈ പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്‌തതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയത്തിന് ശേഷം കുറ്റം മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ കെട്ടിവയ്‌ക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. 27 ലക്ഷം പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്‌തതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം മമത ബാനർജിക്കാണ്. ബിജെപിക്കോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനോ ഇതുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് സുവേന്ദു അധികാരി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

യഥാർഥ വോട്ടർമാരെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തെന്ന് ആരോപിച്ച് മമതയുടെ പാർട്ടി രംഗത്തെത്തുകയും അവരെ പട്ടികയിൽ തിരിച്ചെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്‌തതോടെ, എസ്ഐആർ നടപടിയെച്ചൊല്ലി പുതിയ രാഷ്ട്രീയ തർക്കം ഉടലെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനിടയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാമർശം. ജനവിധി അംഗീകരിക്കാൻ മമത വിസമ്മതിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

"കേരളത്തിൽ എസ്‌ഐആർ മികച്ചതാണെങ്കിൽ, എന്തുകൊണ്ടാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ അത് മോശമാകുന്നു? ഞങ്ങൾ 208 സീറ്റുകൾ നേടി, അതേസമയം മറുപക്ഷത്തിന് ലഭിച്ചത് 80 സീറ്റുകളാണുള്ളത്. ജനവിധി അംഗീകരിക്കാൻ മമത ബാനർജിക്ക് കഴിയുന്നില്ലെന്നതാണ് വാസ്‌തവം" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്‌കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെയും ബിജെപിയെയും രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് സെറാംപൂരിൽ മമത സംസാരിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഈ പരിഹാസം.

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മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറും മറ്റ് രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർമാരായ സുഖ്ബീർ സിംഗ് സന്ധു, വിവേക് ​​ജോഷി എന്നിവരും തമ്മിൽ ശനിയാഴ്‌ച നടന്ന കൂടിക്കാഴ്‌ചയെക്കുറിച്ചും സുവേന്ദു അധികാരി പരാമർശിച്ചു. ബംഗാളിലെ എസ്‌ഐആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷണർ മാത്രമായിരുന്നില്ല എടുത്തതെന്ന് ആ കൂടിക്കാഴ്‌ചയും തുടർന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്‌താവനയും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.

എസ്‌ഐആർ നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളിൽ രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർമാർ പലതവണ വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നതായി വെളിപ്പെട്ടിരുന്നു. മൂന്നംഗ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ പ്രവർത്തനരീതിയെച്ചൊല്ലി വിവാദം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പ്രസ്‌താവന. എങ്കിലും, ആഭ്യന്തര ചർച്ചകളിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണെന്നും കമ്മിഷൻ്റെ അന്തിമ തീരുമാനങ്ങൾ ഏകകണ്ഠമായിരുന്നുവെന്നുമാണ് കമ്മിഷൻ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

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TAGGED:

BENGAL SIR
BENGAL CM SUVENDU ADHIKARI
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