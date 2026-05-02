ബംഗാളിൻ്റെ വിധി ആര് നിശ്ചയിക്കും? രാജ്യം കാത്തിരിക്കുന്ന തീപ്പൊരി മണ്ഡലങ്ങൾ

ഇക്കുറി ബംഗാളില്‍ ശക്തമായ പോര് നടക്കുന്നത് തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസും ബിജെപിയും തമ്മിലാണ്. ഒരുകാലത്ത് ചെങ്കോട്ട ആയിരുന്ന ബംഗാളിലെ രാഷ്‌ട്രീയ മാറ്റങ്ങള്‍ കൊണ്ടു വരുന്ന ചില സുപ്രധാന മണ്ഡലങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കാം.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 2, 2026 at 3:13 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: വോട്ടെണ്ണലിന് ഇനി മണിക്കൂറുകള്‍ മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത്. മുന്നണികള്‍ നെഞ്ചിടിപ്പോടെയാണ് ഓരോ നിമിഷവും തള്ളിനീക്കുന്നത്. കൂട്ടലും കിഴിക്കലുമായി പാര്‍ട്ടി ക്യാമ്പുകള്‍ അവസാന നിമിഷവും സജീവമാണ്.

രാജ്യത്ത് ശക്തമായ പോരാട്ടം നടന്ന ചില സുപ്രധാന മണ്ഡലങ്ങളുണ്ട്. കക്ഷികളും മുന്നണികളും പാര്‍ട്ടി അണികളുമെല്ലാം ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ ഉറ്റുനോക്കുന്ന ചില മണ്ഡലങ്ങള്‍. ഇതില്‍ പ്രധാനമാണ് പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനര്‍ജി മത്സരിച്ച ഭവാനിപൂര്‍. 2011 മുതല്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലിരിക്കുന്ന മമത താന്‍ സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കിയ ക്ഷേമപദ്ധതികള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് വോട്ട് പിടിച്ചത്. സ്‌ത്രീ- ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടര്‍മാരുടെ ശക്തമായ പിന്തുണ മമതയ്ക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് പൊതുവെ വിലയിരുത്തുന്നത്.

ക്ഷേമം, ബംഗാള്‍ സ്വത്വം, ബിജെപി വിരുദ്ധത എന്നിവയിലൂന്നിയായിരുന്നു മമതയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം. ഭവാനിപൂരില്‍ മമതയുടെ മുഖ്യ എതിരാളി ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ സുവേന്ദു അധികാരിയാണ്. മമത കടുത്ത ഭീഷണിയാണെന്ന് ഉറച്ച ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം നന്ദിഗ്രാമില്‍ നിന്നും ജനവിധി തേടുന്നുണ്ട്. ബംഗാള്‍ ബിജെപിയുടെ സുപ്രധാനമുഖമാണ് സുവേന്ദു അധികാരി. 2021ല്‍ നന്ദിഗ്രാമില്‍ സുവേന്ദു അധികാരി മമതയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നത് കൂടി ഇതോടൊപ്പം ചേര്‍ത്ത് വായിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയങ്ങ് എഴുതിത്തള്ളാവുന്ന ഒരു നേതാവുമല്ല സുവേന്ദു.

മമത സര്‍ക്കാരിന്‍റെ അഴിമതികള്‍ തുറന്ന് കാട്ടിയും ഭരണപരാജയങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയുമായിരുന്നു സുവേന്ദുവിന്‍റെ പ്രചാരണങ്ങള്‍. ഇതിന് പുറമെ മൂവായിരും രൂപ പ്രതിമാസം വനിതകള്‍ക്ക് സഹായം എത്തിക്കാമെന്നൊരു വാഗ്‌ദാനവും സുവേന്ദു മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട്.

മമതയും സുവേന്ദുവും തമ്മിലുള്ള മറ്റൊരു വന്‍ പോരാട്ടമാണ് ഇക്കുറി നടന്നത്. 2021ല്‍ കേവലം 1900 വോട്ടുകള്‍ക്കായിരുന്നു സുവേന്ദു മമതയെ നന്ദിഗ്രാമില്‍ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.

പശ്ചിമബംഗാളില്‍ മറ്റൊരു ശ്രദ്ധേയ പോരാട്ടം നടന്ന മണ്ഡലമാണ് സൗത്ത് 24 പര്‍ഗാന ജില്ലയിലെ ഡയമണ്ട് ഹാര്‍ബര്‍. ഡയമണ്ട് ഹാര്‍ബര്‍ ലോക്‌സഭ മണ്ഡലത്തില്‍ പെട്ട നിയമസഭ മണ്ഡലമാണിത്. മമതയുടെ അനന്തരവന്‍ അഭിഷേക് ബാനര്‍ജിയാണ് ലോക്‌സഭയില്‍ ഈ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. 2014 മുതല്‍ അഭിഷേക് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വിജയിച്ച് ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത്. മണ്ഡലത്തില്‍ തൃണമൂലിന്‍റെ സ്വാധീനം വളര്‍ത്താന്‍ അഭിഷേകിലൂടെ സാധിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് അഭിമാന പോരാട്ടമാണിവിടെ നടന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ഏഴ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും തൃണമൂല്‍ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ജയിച്ച് കയറിയിട്ടുമുള്ളത്. തൃണമൂലും ബിജെപിയും നേരിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ മത്സരം. സിപിഎം കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള മുന്നണി ഇവിടെ മത്സരരംഗത്ത് ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ തന്നെ ബിജെപി ഏറെ പണിപ്പെടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്.

ബിജെപിയില്‍ നിന്ന് ഇക്കുറി ദീപക് കുമാര്‍ ഹല്‍ദറാണ് രംഗത്തുള്ളത്. തൃണമൂലിന് വേണ്ടി പന്ന ലാല്‍ ഹല്‍ദാര്‍ ജനവിധി തേടി

സിപിഎമ്മിന്‍റെ തട്ടകമായ ജാദവ് പൂര്‍ നിയമസഭമണ്ഡലമാണ് ഏവരും ഉറ്റുനോക്കുന്ന മറ്റൊരു ഇടം. മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രി ബുദ്ധദേബിന്‍റെ സ്വന്തം മണ്ഡലം. 2021ലെ നിയമസഭതെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തൃണമൂലിന്‍റെ ദേബബ്രത മജുംദാര്‍ 98,100 വോട്ടുകള്‍ നേടിയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വിജയിച്ചത്. സിപിഎമ്മിന്‍റെ ഡോ.സുജന്‍ ചക്രബര്‍ത്തിയെ ആണ് 38,869വോട്ടുകള്‍ക്ക് അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. 2016ല്‍ സുജന്‍ ചക്രബര്‍ത്തി 98,977 വോട്ടുകള്‍ നേടി 14942 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെയാണ് തൃണമൂലിന്‍റെ മനീഷ് ഗുപ്‌തയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.

ഇക്കുറി ബിജെപിയില്‍ നിന്ന് സര്‍ബോരി മുഖര്‍ജിയും കോണ്‍ഗ്രസില്‍ നിന്ന് ശ്യാമ്‌ലി മണ്ഡലും ജനവിധി തേടുന്നു. തൃണമൂലിന് വേണ്ടി ദേബബ്രത മജുംദാര്‍ തന്നെയാണ് രംഗത്തുള്ളത്. സിപിഎമ്മിന് വേണ്ടി ബികാശ് രഞ്ജന്‍ ഭട്ടാചാര്യയും കളത്തിലുണ്ട്.

