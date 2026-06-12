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'ടാറ്റാ ഗ്രൂപ്പിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരും, വ്യവസായ മേഖലയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കും'; ഒരു സംഘര്‍ഷവും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് സുവേന്ദു അധികാരി

സിംഗൂരിലോ നന്ദിഗ്രാമിലോ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടില്ലെന്നും തൃണമൂൽ സർക്കാരുകളുടെ തെറ്റായ നയങ്ങളിൽ തകർന്ന ബംഗാളിൻ്റെ വ്യവസായ മേഖലയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയാണ് ബിജെപി സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും സുവേന്ദു അധികാരി.

CM SUVENDU ADHIKARI BENGAL BJP GOVT SINGUR AND NANDIGRAM TATAS GROUP BENGAL
CM Suvendu Adhikari (PTI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 12, 2026 at 4:32 PM IST

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കൊൽക്കത്ത: ടാറ്റാ ഗ്രൂപ്പിനെ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി. മുൻ തൃണമൂൽ സർക്കാരുകളുടെ തെറ്റായ നയങ്ങൾ കാരണം തകർന്ന ബംഗാളിൻ്റെ വ്യവസായ മേഖലയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയാണ് ബിജെപി സർക്കാരിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൊൽക്കത്തയിൽ നടത്തിയ വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ വ്യാവസായിക സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സിംഗൂരിലെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിവാദത്തെത്തുടർന്ന് 2008-ൽ ഗുജറാത്തിലേക്ക് മാറ്റിയ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സിൻ്റെ നാനോ കാർ പ്രോജക്ടിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ പുതിയ നീക്കം

പശ്ചിമ ബംഗാളിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലും മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരിയുടെ രാഷ്ട്രീയ വളർച്ചയിലും അതീവ നിർണായകമായ നന്ദിഗ്രാമിൻ്റെ വിഷയവും ചർച്ചയിൽ ഉന്നയിച്ചു. നന്ദിഗ്രാമിൽ ഉണ്ടായതുപോലുള്ള വെടിവയ്‌പ്പോ സംഘര്‍ഷമോ തുടങ്ങിയ അക്രമണ സംഭവങ്ങൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ വ്യവസായങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും. സംസ്ഥാനത്ത് വ്യവസായവൽക്കരണം നടപ്പാകുന്നതിന് തടസമുണ്ടാകില്ല. ഇതോടൊപ്പം ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിനെ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള പദ്ധതികളും ആരംഭിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സിംഗൂരിലും നന്ദിഗ്രാമിലും പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് കാരണമായ തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കാതെ തൻ്റെ സർക്കാർ നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾ ആകർഷിക്കുകയും തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. മുൻ സർക്കാരുകളുടെ കാലത്ത് വ്യവസായവൽക്കരണത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഭൂമി ബലമായി പിടിച്ചെടുക്കുകയും വെറും 'ഫോട്ടോ സെഷനുകൾ' മാത്രം നടത്തുകയുമാണ് ചെയ്‌തതെന്നും ആരോപിച്ചു. പുതിയ ബിജെപി സർക്കാർ സുതാര്യമായ നയങ്ങളിലൂടെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"1894 മുതൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ദേശീയ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നിയമം നിലവിലുണ്ട്. ആ നിയമപ്രകാരമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഭൂമി വാങ്ങുന്നത്. റെയിൽവേയ്‌ക്കോ ബിഎസ്‌എഫിനോ കൈമാറുന്ന ഭൂമി സർക്കാർ വെറുതെ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നല്ല. രാജ്യത്തോടുള്ള സ്‌നേഹം കൊണ്ടാണ് ആളുകൾ സ്വമേധയാ ഭൂമി വാഗ്‌ധാനം ചെയ്യുന്നത്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഭൂമി വാങ്ങുകയാണ്, അതേസമയം ഇന്ത്യാ ഗവൺമെൻ്റ് ആവശ്യമായ ഫണ്ട് നൽകുന്നു."

"പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിസ്സംശയമായും വ്യവസായ സൗഹൃദ സംസ്ഥാനമായി മാറും. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വരുമാനം വർധിക്കും. സിംഗൂരിലോ നന്ദിഗ്രാമിലോ ഉള്ളതുപോലെ വെടിവയ്പ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ആരുടെ മേലും ലാത്തി പ്രയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നന്ദിഗ്രാമിൽ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള അക്രമം വ്യവസായവൽക്കരണത്തിന് ആവശ്യമില്ല. നിർബന്ധിത ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിനെയും വ്യവസായത്തിൻ്റെ അഭാവത്തെയും ജനങ്ങൾ എതിർക്കുന്നു," എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയുടെ വ്യാവസായിക നയങ്ങളെ ആവർത്തിച്ചു വിമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ചർച്ചയിലുടനീളം സംസാരിച്ചത്. "വ്യവസായത്തിന് അനുകൂലമായ ഒരു അന്തരീക്ഷവും കൈക്കൂലിയില്ലാത്ത സർക്കാർ തൊഴിൽ സംവിധാനവും സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. മുൻ ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായി, ഞാൻ വ്യാജ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകുകയോ വ്യാവസായിക കരാറുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വെറും ഫോട്ടോഷൂട്ടുകളിൽ ഏർപ്പെടുകയോ ചെയ്യില്ല.

ഇവിടുത്തെ യുവാക്കൾ തൊഴിലില്ലായ്‌മയിൽ നിന്ന് മോചനം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 22-ാം തീയതി വരാനിരിക്കുന്ന ബജറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായ വ്യാവസായിക സംരംഭങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. പാർട്ടി പതാകകളിലോ വ്യക്തി മുഖങ്ങളിലോ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനുപകരം, സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉന്നമനത്തിനായി കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും," മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെയോ ആരുടെയും ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനെ സർക്കാർ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല. ന്യായമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുകയും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള വികസനത്തിന് മുൻഗണന നൽകുകയും ചെയ്‌താൽ, ആളുകൾ സ്വമേധയാ അവരുടെ ഭൂമി നൽകാൻ മുന്നോട്ട് വരും.

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TAGGED:

CM SUVENDU ADHIKARI
BENGAL BJP GOVT
SINGUR AND NANDIGRAM
TATAS GROUP BENGAL
TATAS GROUP BACK TO BENGAL

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