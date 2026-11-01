ഡിസംബർ 31 നകം രണ്ടരലക്ഷം പേർക്ക് സിഎഎ വഴി പൗരത്വം; ബംഗാളിൽ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കുമെന്ന് സുവേന്ദു അധികാരി
സിഎഎ പ്രകാരം പൗരത്വം നേടുന്ന പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് എസ് സി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി അറിയിച്ചു.
By PTI
Published : November 1, 2026 at 3:53 PM IST
കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമ (സിഎഎ) പ്രകാരം അപേക്ഷ നൽകിയ 2.5 ലക്ഷം പേരുടെ വാദം കേൾക്കൽ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി. ഡിസംബർ 31 നകം അവർക്ക് പൗരത്വം നൽകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
നോർത്ത് 24 പർഗാനാസ് ജില്ലയിലെ താക്കൂർനഗറിൽ മതുവ സമുദായത്തിൻ്റെ പരമ്പരാഗത ശക്തികേന്ദ്രത്തിൽ നടന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ മതുവ ഗോസായി കൺവെൻഷൽ 2026 ൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സംസ്ഥാനത്ത് ബിജെപി സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ഈ സമുദായത്തിൻ്റെ പിന്തുണ കാരണമായെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് മതുവ സമുദായത്തിൻ്റെ വികസനത്തിനായി 50 കോടി രൂപ അനുവദിക്കുമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചു.
പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ഇതുവരെ 25,000 പേർക്ക് മാത്രമാണ് സിഎഎ പ്രകാരം പൗരത്വം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. വാദം കേൾക്കൽ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കും. ഡിസംബർ 31 നകം 2.5 ലക്ഷം അപേക്ഷകൾക്ക് പൗരത്വം നൽകും എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. മറ്റ് സംസ്ഥനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെല്ലാം സിഎഎ നടപ്പിലാക്കുകയും അർഹരായവർക്ക് പൗരത്വം നൽകുകയും ചെയ്തു. മമത ബാനർജി മാത്രമാണ് ഇതിനെ എതിർത്തത് എന്നും സുവേന്ദു അധികാരി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കൂടാതെ, സിഎഎ പ്രകാരം പൗരത്വം നേടുന്ന പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് എസ് സി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.
നേരത്തെ താക്കൂർനഗറിൽ വച്ച് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ അദ്ദേഹം മമത ബാനർജിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തി. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി മതുവ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്തില്ലെന്നും പകരം അവരെ തമ്മിൽ ഭിന്നിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും ആരോപിച്ചു. പേരെടുത്ത് പറയാതെ ബംഗ്ലാദേശ്, പാകിസ്താൻ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് പീഡനങ്ങൾ നേരിട്ട് പലായനം ചെയ്തവർക്ക് പൗരത്വം നൽകുന്ന പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ മമത ബാനർജി എതിർത്തിരുന്നുവെന്ന് സുവേന്ദു അധികാരി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മതുവ സമുദായക്കാർ യഥാർഥത്തിൽ ഇന്നത്തെ ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നുള്ളവരാണെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇവിടെ എത്താൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി, താക്കൂർനഗറിനായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതായിരിക്കും തൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമെന്നും പ്രതികരിച്ചു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇവർക്കായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും ഉറപ്പുനൽകി.
പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മതുവ സമൂഹം പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ഹരിചന്ദ് ഠാക്കൂറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപംകൊണ്ട ഒരു സാമൂഹിക പരിഷ്ക്കരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അവിഭക്ത കിഴക്കൻ ബംഗാളിലെ 'നമശൂദ്ര'സമുദായ അംഗങ്ങളെയാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം പ്രധാനമായും അണിനിരത്തിയത്. പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നമശൂദ്രരെയും പട്ടികജാതി വിഭാഗമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.
Also Read: പോക്സോ, ലഹരി കേസുകളിൽ അതിവേഗ വിചാരണ; തമിഴ്നാട്ടിൽ പ്രത്യേക കോടതികൾക്ക് സർക്കാർ ഉത്തരവ്