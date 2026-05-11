പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നിര്‍ണായക നീക്കത്തിന് ആദ്യ ക്യാബിനറ്റ് അനുമതി; അതിർത്തിയില്‍ വേലി നിർമിക്കാൻ ബിഎസ്എഫിന് ഭൂമി കൈമാറും

Suvendu Adhikari addressing a press conference with his cabinet ministers in Nabanna (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 11, 2026 at 5:35 PM IST

കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ സുപ്രധാന നീക്കങ്ങളുമായി ബിജെപി സർക്കാർ. ദേശീയ സുരക്ഷയിലും അതിർത്തി സംരക്ഷണത്തിലും സുപ്രധാന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ആദ്യ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ തന്നെ തീരുമാനമായി. അപകട സാധ്യതയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ വേലി നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ബിഎസ്എഫിന് നിയമപരമായ ഭൂമി കൈമാറുന്ന നടപടിക്ക് മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി.

മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനമായത്. മുഴുവൻ ഭൂമി കൈമാറ്റ പ്രക്രിയയും 45 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഭരണകൂടത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം, അയൽരാജ്യങ്ങളുമായി അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ.

ബംഗ്ലാദേശുമായി ഏകദേശം 2,216.7 കിലോമീറ്റർ അതിർത്തി പശ്ചിമ ബംഗാൾ പങ്കിടുന്നു. ഇതിൽ, ഏകദേശം 1,647.696 കിലോമീറ്ററോളം വേലികെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഏകദേശം 569.004 കിലോമീറ്റർ ഇപ്പോഴും വേലി കെട്ടാതിരിക്കുകയാണ്.

വേലികെട്ടാത്ത പ്രദേശങ്ങളിലൂടെയുള്ള അനധികൃത നുഴഞ്ഞുകയറ്റം സംബന്ധിച്ച ആരോപണങ്ങൾ ഒരു പ്രധാന ആശങ്കയായി തുടരുന്നതിനാലാണ് പുതിയ സർക്കാർ അതിർത്തി സുരക്ഷയ്‌ക്ക് പ്രഥമ പരിഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചത്. മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിനുശേഷം മാധ്യമങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി ഈ തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുകയും ദേശീയ സുരക്ഷയുടെയും ജനസംഖ്യാപരമായ ആശങ്കകളുടെയും പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

CM Suvendu Adhikari chairing the first cabinet meeting in Nabanna (ETV Bharat)

“ഭൂമി കൈമാറ്റ പ്രക്രിയ ഇന്ന് തന്നെ ആരംഭിക്കും. ബി‌എസ്‌എഫിന് ആവശ്യമായ ഏത് ഭൂമിയും നൽകും. ഭൂവകുപ്പ് ഇതിനകം തന്നെ ഭൂരിഭാഗം പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമായ ഭൂമി 45 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ബി‌എസ്‌എഫിന് കൈമാറുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കും ലാൻഡ് ആൻഡ് റവന്യൂ സെക്രട്ടറിക്കും നിർദ്ദേശം നൽകി. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി നൽകിയ പ്രതിജ്ഞയാണിത്, ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ആദ്യ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ അത് നിറവേറ്റി” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തുനിന്നുള്ള ചില വോട്ടർമാരേയും അനധികൃത നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെയും സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മുൻ സർക്കാർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടഞ്ഞുവച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു."കൊൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പോലും അവഗണിക്കപ്പെട്ടു, ഒരു സർക്കാരും ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിലവിലുള്ള ഭരണകൂടം എല്ലാ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനകളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും കൃത്യതയും ഉത്തരവാദിത്തവും പാലിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

“പ്രതിപക്ഷ നേതാവെന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് മുമ്പ് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഏകദേശം 90 ശതമാനം ഭൂമിയും വളരെ മുമ്പുതന്നെ കൈമാറ്റം ചെയ്യാമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ സംസാരിക്കുകയും പ്രസ്താവനകളിൽ പൂർണ്ണ ആധികാരികത ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും വേണം. മുൻ സർക്കാരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഈ ഭരണകൂടം നിരുത്തരവാദപരമായ പരാമർശങ്ങളിൽ നടത്തില്ല” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ആദ്യ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ എടുത്ത ബിഎസ്എഫിന് ഭൂമി കൈമാറാനുള്ള തീരുമാനം ദേശീയ സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല, കേന്ദ്ര നേതൃത്വം നൽകിയ ഒരു പ്രധാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റുക കൂടി ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ കരുതുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശക്തമായ പരാമർശങ്ങൾ, വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിയമവിരുദ്ധ നുഴഞ്ഞുകയറ്റത്തിനെതിരെ സംസ്ഥാന ഭരണകൂടം കൂടുതൽ കർശനമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമെന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണെന്ന് രാഷ്ട്രീയ വിശകലന വിദഗ്‌ധർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

