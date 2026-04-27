ബംഗാളിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയുടെ വീടിന് നേരെ വെടിവയ്പ്പ്; സിഐഎസ്എഫ് ജവാന് പരിക്ക്
സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടാംഘട്ട പോളിങ് നടക്കാനിരിക്കെയാണ് പുതിയ അക്രമ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നത്. ഏപ്രിൽ 29 നാണ് വോട്ടെടുപ്പ്
By PTI
Published : April 27, 2026 at 1:19 PM IST
കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമബംഗാളിലെ ഭട്പാരയിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയുടെ വീടിന് മുൻപിൽ ആക്രമണം. നോർത്ത് 24 പർഗാനാസ് ജില്ലയിലുള്ള പവൻ സിങ്ങിൻ്റെ വീടിന് നേരെയാണ് വെടിവയ്പ്പുണ്ടായത്. സംഭവത്തിൽ സുരക്ഷക്കായി നിയോഗിച്ച സിഐഎസ്എഫ് ജവാന് പരിക്കേൽക്കുകയും കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ട് തേടുകയും ചെയ്തു.
സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടാംഘട്ട പോളിങ് നടക്കാനിരിക്കെയാണ് പുതിയ അക്രമ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നത്. ഏപ്രിൽ 29 നാണ് ഇവിടെ വോട്ടെടുപ്പ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞായറാഴ്ച രാത്രി വൈകിയായിരുന്നു ആക്രമണം. പവൻ സിങ്ങിൻ്റെ സുരക്ഷാസംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന യോഗേഷ് ശർമയ്ക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്.
ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലിനാണ് വെടിയേറ്റത്. ഉടൻ തന്നെ ജവാനെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവ് അർജുൻ സിങ്ങിൻ്റെ മകനാണ് പവൻ സിങ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും പൊലീസിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ആരാഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആരാണ് വെടിവച്ചതെന്നോ അക്രമത്തിന് പിന്നിലെന്നോ ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല. അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
സംഘർഷത്തിന് തുടക്കം
ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം ജഗദ്ദൽ മേഖലയിലുണ്ടായ തർക്കമാണ് വലിയ സംഘർഷത്തിലേക്ക് കലാശിച്ചത്. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ്റെ മർദനമാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. പാർട്ടിയുടെ കൊടികളും പോസ്റ്ററുകളും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനിടെ ഒരു സംഘം ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ പരാതി നൽകാനായി നിരവധി തൃണമൂൽ നേതാക്കൾ പ്രാദേശിക പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചേർന്നു.
വൈകാതെ തന്നെ ഇരുപാർട്ടികളുടെയും പ്രവർത്തകർ സ്റ്റേഷന് പുറത്ത് തടിച്ചുകൂടി. ഇത് വലിയ വാക്കേറ്റത്തിലേക്കും പിന്നീട് കൈയാങ്കളിയിലേക്കും വഴിമാറി. പൊലീസ് നിലയുറപ്പിച്ച സ്ഥലത്ത് വ്യാപകമായ കല്ലേറുമുണ്ടായി. വളരെ പണിപ്പെട്ടാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയത്. പിന്നീട് പവൻ സിങ്ങിൻ്റെ വീടിന് സമീപത്തേക്ക് സംഘർഷം വ്യാപിച്ചു.
ഈ മേഖലയിൽ നാടൻ ബോംബുകൾ എറിഞ്ഞതായും ദൃക്സാക്ഷികൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു തവണയെങ്കിലും വെടിവയ്പ്പുണ്ടായതായും പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു. ശക്തമായ ആക്രമണമാണ് തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ ഉണ്ടായതെന്ന് പ്രാദേശിക തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ആരോപിച്ചു. പൊലീസാണ് സുരക്ഷിതമായ ഇടമെന്ന് കരുതിയാണ് തങ്ങൾ പരാതി നൽകാൻ അവിടെ എത്തിയത്. എന്നാൽ അവിടെവച്ചും ക്രൂരമായ മർദനമേറ്റതായും ഒരു നേതാവ് പ്രതികരിച്ചു.
പ്രത്യാരോപണം
എന്നാൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആരോപണങ്ങൾ ബിജെപി പൂർണമായും തള്ളി. തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകരെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ശത്രുക്കൾ എത്തിയതെന്നാണ് ബിജെപി നേതൃത്വം പറയുന്നത്. പരാതി നൽകാനെന്ന വ്യാജേന എത്തിയവർ ബോധപൂർവം പ്രകോപനം സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു. തൃണമൂൽ പിന്തുണയുള്ള അക്രമികളാണ് സിഐഎസ്എഫ് ജവാന് നേരെ വെടിയുതിർത്തതെന്നും ബിജെപി നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു.
അക്രമത്തിന് പൂർണ ഉത്തരവാദി ബിജെപി തന്നെയാണെന്നാണ് തൃണമൂലിൻ്റെ മറുപടി. വർധിച്ചുവരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് മേഖലയിൽ പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രശ്നബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ വൻ പൊലീസ് സന്നാഹത്തെയാണ് വിന്യസിച്ചത്. ഇതിന് പുറമെ നിരവധി കേന്ദ്രസേനാംഗങ്ങളും സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്. സംഭവത്തിന് പിന്നിലുള്ളവരെ കണ്ടെത്താൻ തെരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയതായി ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. പ്രതികളെ വൈകാതെ തന്നെ പിടികൂടുമെന്നും അധികൃതർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സുരക്ഷാസേനയെ പ്രദേശത്ത് വിന്യസിച്ചേക്കും. നിയമനടപടികൾ മുഖംനോക്കാതെ സ്വീകരിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ നിർദേശം നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉന്നതതല റിപ്പോർട്ട് തേടിയത്. ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയ്ക്ക് തടസം നിൽക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. പരിക്കേറ്റ ജവാൻ്റെ ആരോഗ്യനില ഇപ്പോൾ തൃപ്തികരമാണെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന പ്രാഥമിക വിവരം.
