സുരക്ഷ വർധിപ്പിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ; ബംഗാളിൽ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ വീണ്ടും വോട്ടെടുപ്പ്

രാവിലെ മുതൽ ബൂത്തുകളിൽ വലിയ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. മുമ്പ് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിലുണ്ടായ പിഴവുകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ഭരണകൂടം സജ്ജമാണ്

വോട്ടിങ് മെഷീനുകൾ വച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കേന്ദ്രസേനയുടെ സുരക്ഷ (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 2, 2026 at 7:37 AM IST

കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വ്യാപക ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലെ 15 ബൂത്തുകളിൽ ഇന്ന് റീപോളിങ് നടക്കുന്നു. ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് ദിവസമുണ്ടായ അക്രമങ്ങളുടെയും കള്ളവോട്ട് ആരോപണങ്ങളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വിവിധ പരാതികൾ പരിഗണിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ വീണ്ടും വോട്ടെടുപ്പ് നടത്താൻ ഉത്തരവിട്ടത്. വോട്ടർമാർക്ക് നിർഭയമായി സമ്മതിദാനാവകാശം രേഖപ്പെടുത്താൻ കേന്ദ്ര സേനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബൂത്തുകളിൽ ശക്തമായ സുരക്ഷയാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ശക്തമായ സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങൾ
റീപോളിങ് നടക്കുന്ന 15 ബൂത്തുകളിലും കേന്ദ്ര സേനയെയും സംസ്ഥാന പൊലീസിനെയും വൻതോതിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ മുതൽ ബൂത്തുകളിൽ വലിയ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. മുമ്പ് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിലുണ്ടായ പിഴവുകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ഭരണകൂടം സജ്ജമാണ്. നേരത്തെ വ്യാപകമായ അക്രമങ്ങളും ക്രൂഡ് ബോംബ് ഒളിച്ചുകടത്തലും ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

സമാന സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ കമ്മിഷൻ കർശന ജാഗ്രതയാണ് പുലർത്തുന്നത്. മുഴുവൻ ബൂത്തുകളിലും സിസിടിവി കാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചു. കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കായി വെബ്കാസ്റ്റിങ് സംവിധാനവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പഴുതടച്ച സുരക്ഷയാണ് ബൂത്തുകൾക്ക് ചുറ്റും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ കർശന നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഉന്നത പൊലീസ് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കുഴപ്പക്കാർക്കെതിരെ മുഖം നോക്കാതെ നടപടിയെടുക്കാനാണ് നിർദേശം. രാവിലെ 7.30ന് ആരംഭിച്ച വോട്ടെടുപ്പ് വൈകുന്നേരം ആറ് മണി വരെ തുടരും. അനിഷ്ടസംഭവങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടം
ഭരണകക്ഷിയായ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസും പ്രധാന പ്രതിപക്ഷമായ ബിജെപിയും തമ്മിലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പ്രധാന പോരാട്ടം. ഇരു പാർട്ടികളും പരസ്പരം ശക്തമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഈ റീപോളിങ് ഫലങ്ങൾ നിർണായകമാകും. വോട്ടർമാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വോട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന ആരോപണം തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനെതിരെ ബിജെപി ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.

ചില സുപ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ബിജെപി പ്രവർത്തകർ ബൂത്ത് പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായി തൃണമൂൽ പ്രതിനിധികളും പരാതി നൽകി. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ അടിയന്തരമായി ഇടപെടുകയും സത്യസ്ഥിതി അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തത്. ക്രമക്കേടുകൾ വ്യക്തമായതോടെയാണ് വേഗത്തിൽ പുതിയ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എന്നാൽ തങ്ങൾക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചടിച്ചു.

ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ പൂർണ തോതിൽ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് ഇരു വിഭാഗവും അവകാശപ്പെടുന്നു. ജനവിധി ആർക്കനുകൂലമാകും എന്നത് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്. പ്രാദേശിക നേതാക്കളും ജനപ്രതിനിധികളും വോട്ടെടുപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

കർശന പരിശോധന
വോട്ടെടുപ്പ് പ്രക്രിയ സുതാര്യമാക്കാൻ പ്രത്യേക നിരീക്ഷകരെ കമ്മിഷൻ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. വോട്ടർ പട്ടിക സംബന്ധിച്ച വിവാദങ്ങൾ നേരത്തെ ഉയർന്നെങ്കിലും, അവയെല്ലാം സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് റീപോളിങ് നടത്തുന്നത്. വോട്ടർമാരുടെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകൾ കൃത്യമായി പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബൂത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നുള്ളൂ.

ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കാൻ കർശനമായി ഇടപെടും എന്ന് കമ്മിഷൻ ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കി. സാധാരണക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാതെ വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഓഫിസർമാർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാൻ അധികൃതർ കർശന നിർദേശം നൽകി.

യാതൊരു ആശയക്കുഴപ്പവും ഉണ്ടാകരുതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായി പ്രദേശത്ത് 144 പ്രകാരം നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചു. നടപടിക്രമങ്ങൾ ജില്ല കലക്ടർ നേരിട്ട് വിലയിരുത്തുകയാണെന്ന് കമ്മിഷൻ വ്യക്തമാക്കി. വോട്ടെടുപ്പ് അവസാനിച്ചയുടൻ സുരക്ഷിതമായി ഇവിഎം മെഷീനുകൾ മാറ്റും. ഇതിനും കനത്ത സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Also Read:- ബംഗാളിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ: സ്ട്രോങ് റൂം തുറക്കാൻ ശ്രമമെന്ന് ആരോപണം; അർധരാത്രി നേരിട്ടെത്തി കുത്തിയിരുന്ന് മമത

