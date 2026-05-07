15 വർഷത്തെ തൃണമൂൽ ഭരണത്തിന് അന്ത്യം; മന്ത്രിസഭ പിരിച്ച് വിട്ട് ഗവർണർ, നീക്കം കാലാവധി കഴിഞ്ഞതോടെ
രാജിവയ്ക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് കാലാവധി കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭ ഗവർണർ ആർഎൻ രവി പിരിച്ച് വിട്ടത്.
Published : May 7, 2026 at 8:00 PM IST
കൊൽക്കത്ത: ബംഗാൾ മന്ത്രിസഭ പിരിച്ച് വിട്ട് ഗവർണർ. രാജിവയ്ക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് കാലാവധി കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭ ഗവർണർ ആർഎൻ രവി പിരിച്ച് വിട്ടത്. സഭ പിരിച്ച് വിട്ടതായി ലോക് ഭവൻ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിറക്കി.
"ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 174 ലെ ക്ലോസ് (2) ലെ സബ്-ക്ലോസ് (ബി) പ്രകാരം എനിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള അധികാരം വിനിയോഗിച്ച്, 2026 മെയ് 07 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന വിധത്തിൽ പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭ ഞാൻ ഇതിനാൽ പിരിച്ചുവിടുന്നു" എന്നാണ് ലോക് ഭവൻ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചത്.
സംസ്ഥാന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ടിഎംസിയുടെ ദയനീയ പരാജയത്തിന് പിന്നാലെ മമതാ ബാനർജി നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനം വലിയ വിവാദത്തിന് കാരണമായിരുന്നു. രാജി വയ്ക്കില്ലെന്നും ഗൂഢാലോചന നടന്നെന്നുമാണ് മമത വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞത്.
ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം യഥാർത്ഥ ജനവിധിയല്ലെന്നും മറിച്ച് ബിജെപിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും ചേർന്ന് നടത്തിയ വലിയ ഗൂഢാലോചനയാണെന്നും മമത ആരോപിക്കുകയായിരുന്നു. ധാർമികമായ വിജയം തങ്ങളുടെ പക്ഷത്താണെന്നും അതിനാൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കില്ലെന്നും മമത പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇത് വലിയ വിവാദത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്തു.
''ഞാൻ തോറ്റിരുന്നെങ്കിൽ രാജിവെക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങി ഞാൻ രാജിവയ്ക്കുമെന്ന് ആരെങ്കിലും കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടില്ല, അത് അവരുടെ ബലപ്രയോഗമാണ്'' എന്ന് മമത പറഞ്ഞു. കൊൽക്കത്തയിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് മമതയുടെ പ്രഖ്യാപനം.
തന്റെ പാർട്ടിയെ മാനസികമായി തളർത്താൻ വോട്ടെണ്ണൽ മനപ്പൂർവ്വം വൈകിപ്പിച്ചതായും ചരിത്രത്തിലെ കറുത്ത അധ്യായമാണ് ഇതെന്ന് മമത വിശേഷിപ്പിച്ചു. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ജ്ഞാനേഷ് കുമാറിനെതിരെയും അവർ വിമർശനം ഉയർത്തി. ബംഗാളിലെ 294 അംഗ നിയമസഭയിൽ 207 സീറ്റുകൾ നേടിയാണ് ബിജെപി വൻ വിജയം കൈവരിച്ചത്. ഇതോടെ 15 വർഷം നീണ്ടുനിന്ന തൃണമൂൽ ഭരണത്തിന് സംസ്ഥാനത്ത് അന്ത്യമായി.
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിന് പിന്നാലെ സോണിയ ഗാന്ധിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിലെ പ്രമുഖ നേതാക്കൾ മമതയെ വിളിച്ച് പിന്തുണ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിലെ നേതാക്കൾ തന്നോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചതായും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമെന്നും മമത ബാനർജി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വരാനിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളിൽ ദേശീയ തലത്തിലുള്ള പോരാട്ടത്തിന് താൻ സജീവമായി ഉണ്ടാവുമെന്ന സൂചനയാണ് മമത ഇതിലൂടെ നൽകുന്നത്.
