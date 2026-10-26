ലക്ഷ്മി പൂജ ദിവസം മാത്രം ആളനക്കമുണ്ടാകുന്ന ഒരുഗ്രാമം; അറിയാം പശ്ചിമബംഗാളിലെ പ്രേതഗ്രാമമായ ബെനഗാരത്തെ
ലക്ഷ്മി പൂജ ദിവസം മുന്നുറോളം വരുന്ന ഭക്തര് ഇവിടെ ഒത്തു കൂടി പരമ്പരാഗത വിഭവമായ ഖിച്ചടിയും മറ്റ് വിഭവങ്ങളുമെല്ലാം പങ്കിടുന്നു. തരാക് ഛതോപാധ്യായ എഴുതുന്നു....
Published : October 26, 2026 at 9:53 AM IST
അസാന്സോള്: കൊജാഗാരി ലക്ഷ്മീ പൂജ ദിനത്തിലെ പൗര്ണമി രാവില് പശ്ചിമബംഗാളിലെ ബെനഗാരം ഗ്രാമം പൂര്ണമായും ദീപാലംകൃതമാകുന്നു. ക്ഷേത്രങ്ങളില് ലക്ഷ്മി ദേവിയെ ആരാധിക്കുന്നു. മുന്നൂറോളം വരുന്ന ഭക്തര് ഒത്തുകൂടി പരമ്പരാഗത വിഭവമായ ഖിച്ചടിയും മറ്റ് സ്വദേറും വിഭവങ്ങളുമെല്ലാം ഒരുക്കി വിരുന്നൂട്ടുന്നു.
എന്നാല് നേരം പുലരുന്നതോടെ കാര്യങ്ങള് ആകെ മാറി മറിയുന്നു. നാട്ടുകാരെല്ലാം ഇവിടം വിട്ട് പോകുന്നു. തങ്ങളുടെ തറവാട് വിട്ട് ആളുകള് പോകുന്നതോടെ ഗ്രാമം പൂര്ണമായും നിശബ്ദമാകുന്നു. ആളൊഴിയുന്നു. ദീര്ഘകാലമായി ഇതാണ് കുല്തിയിലെ പ്രേതഗ്രാമം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നിയാമത്പൂര് എന്ന ഈ നാടിന്റെ ഗതി.
എന്ത് കൊണ്ടാണ് ബെനാഗ്രാമില് ജനവാസമില്ലാത്തത്?
ഏകദേശം പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വര്ഷം മുമ്പ് ഗ്രാമീണരില് ഭൂരിഭാഗവും തങ്ങളുടെ വീട് വിട്ട് പോയി.208-2009 കാലഘട്ടത്തില് നടന്ന ഈ പലയാനം സംബന്ധിച്ച് പല കഥകളും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രേതങ്ങളെ പേടിച്ചാണ് നാട്ടുകാര് പോയതെന്ന് ചിലര് പറയുന്നു. ഇത് ക്രമേണം ബെനാഗ്രാമിന് പ്രേത ഗ്രാമമെന്ന പേര് ചാര്ത്തി. എന്നാല് സുരക്ഷിതത്വമില്ലായ്മ മൂലമാണ് ഗ്രാമീണര് ഇവിടം വിട്ടതെന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആക്രമണങ്ങളും കുറ്റകൃത്യങ്ങളുമൂലം ഇവിടെ ജനജീവിതം ദുസ്സഹമായതോടെ ഇവര് നാട് വിട്ട് പോയെന്നാണ് കഥ. എന്നാല് എന്ത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും സ്വന്തം പൈതൃക ഗ്രാമങ്ങള് ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി എന്നത് ഇന്നും ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യമായി അവശേഷിക്കുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്ന് ഈഗ്രാമത്തില് വികസനം തെല്ലുമില്ലായിരുന്നുവെന്ന് ചിലര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പാതകളുടെ അവസ്ഥ വളരെ മോശമായിരുന്നു. കുടിവെള്ളവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വൈദ്യുതിയും വിശ്വാസ യോഗ്യമായിരുന്നില്ല. ഇതിനെല്ലാം ഒപ്പം സുരക്ഷിതത്വമില്ലായ്മയും ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി. ഇതിനെല്ലാം ഉപരി സാമൂഹ്യവിരുദ്ധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും ഇവിടെ ശക്തമായി. റെയില്വേ വാഗണുകള് പോലും തകര്ക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങള് മൂലം ഇവിടം വിട്ട് പോകാന് തങ്ങള് നിര്ബന്ധിതരായി എന്നാണ് നാട്ടുകാര് പറയുന്നത്.
തിരികെ എത്താനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ
സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് മാറ്റങ്ങള് നടപ്പാക്കിയതോടെ ഗ്രാമം വിട്ട് പോയവരില് പ്രതീക്ഷ നാമ്പിട്ടിരിക്കുകയാണ്. തങ്ങളുടെ തറവാടുകളിലേക്ക് മടങ്ങാനാകുമെന്നാണ് ഇവരുടെ പ്രതീക്ഷ. ഗ്രാമീണരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ഇവര് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു. മെച്ചപ്പെട്ട റോഡുകള് നിര്മ്മിക്കണമെന്നും കുടിവെള്ളവും വൈദ്യുതിയും ലഭ്യമാക്കണമെന്നും ഇവര് സര്ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഒരിക്കല് തങ്ങള് വിട്ടുപോകാന് നിര്ബന്ധിതമായിടത്ത് തിരിച്ചെത്തി വീണ്ടും സ്ഥിരമായി താമസിക്കണമെന്നാണ് ഇവരുടെ മോഹം. ഭാവിയില് ലക്ഷ്മി പൂജ ദിവസം മാത്രമല്ല വര്ഷത്തിലെ മുഴുവന് ദിവസങ്ങളിലും ഇവിടെ ദീപങ്ങളാല് പ്രശോഭിതമാകണമെന്നാണ് ഇവരുടെ മോഹം.
നാട്ടുകാര് പറയുന്നത്
സ്വന്തം തറവാട് വിട്ട് പോകേണ്ടി വരുന്നത് എത്രമാത്രം വേദനാജനകമാണെന്നത് അനുഭവിച്ചവര്ക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ എന്ന് നാട്ടുകാരനായ സരോജ് റോയ് പറയുന്നു. മറ്റൊരു നഗരത്തില് പോയി വാടകയ്ക്ക് വീടെടുത്ത് കഴിയേണ്ടി വരുന്നതും പറഞ്ഞറിയിക്കാനാകാത്ത വേദനയാണ്. എല്ലാവരും ഗ്രാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. തങ്ങള്ക്ക് തിരികെ എത്താന് വേണ്ട സഹായങ്ങള് നല്കണമെന്നാണ് പുതിയ സര്ക്കാരിനോട് അഭ്യര്ത്ഥിക്കാനുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സുരക്ഷയും അവശ്യ സേവനങ്ങളും ഉറപ്പാക്കണം. ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താന് അനുവദിക്കണമെന്നും അവര് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഗ്രാമം വിട്ട് പോയെങ്കിലും ഇവിടവുമായുള്ള ബന്ധം ഇവര് പറിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ മണ്ണും വീടും വേരുകളുമെല്ലാം ഇവരെ തിരികെ വിളിക്കുന്നു. എങ്കിലും സ്ഥിതിഗതികള് ഇനിയും തിരികെ വരാന് അനുകൂലമല്ലെന്നാണ് ഇവര് കരുതുന്നത്.
ഭരണകൂടം ശ്രമിച്ചിട്ടും എന്ത് കൊണ്ട് ഗ്രാമം ആള്ത്താമസമില്ലാതെ കിടക്കുന്നു?
ബെനഗ്രാമിന് വേണ്ടി അധികാരികള് യാതൊരു വികസനപ്രവര്ത്തനങ്ങളും നടത്തുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കൂടാ. ചില നടപടികള് അവര് കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. വൈദ്യുതി തൂണുകള് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അസാന്സോള് നഗരസഭ നാട്ടുവഴികളൊക്കെ നന്നാക്കി. നാട്ടുകാര് തിരിച്ചെത്തിയാല് എല്ലാവീട്ടിലും കുടിവെള്ള പൈപ്പ് കണക്ഷന് നല്കുമെന്ന് മേയര് ജിതേന്ദ്ര തിവാരി ഉറപ്പ് നല്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും നാട്ടുകാര് പറയുന്നു. മടങ്ങിയെത്തിയാല് വൈദ്യുതി ബന്ധവും ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ഇതുവരെയും പക്ഷേ സ്ഥിരമായി താമസിക്കാന് ഗ്രാമീണരൊന്നും തിരികെ വന്നിട്ടില്ല. തൊട്ടടുത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളില് വ്യവസായങ്ങളും മനുഷ്യവാസവും വര്ദ്ധിച്ചിതോടെ ബെനഗ്രാമിലെ വീടുകള് ആളില്ലാതെ കിടക്കുകയാണ്. വികസനം ഉറപ്പ് നല്കിയിട്ടും എന്ത് കൊണ്ടാണ് ആളുകള് തിരികെ വരാത്തത് എന്നത് ഇന്നും ദുരൂഹമായി തുടരുന്നു. സുരക്ഷിതത്വത്തോടെ തങ്ങള്ക്ക് തിരികെ വന്ന് ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉറപ്പാക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം.
ലക്ഷ്മി പൂജാവേളയില് ഒരു രാത്രിയിലേക്ക് മാത്രം തിരികെയെത്തുന്ന ഗ്രാമീണര്
എല്ലാ കൊല്ലവും ഒരു രാത്രി മാത്രം വന്ന് പോകുന്ന ഒന്നാണ് ലക്ഷ്മിപൂജ. അന്ന് ഈ ഗ്രാമത്തിന് ജീവന് തിരിച്ച് കിട്ടുന്നു. എല്ലാ ഗ്രാമീണരും അന്ന് ഇവിടെയെത്തുന്നു. ജനറേറ്ററുകള് ഉപയോഗിച്ച് ദീപങ്ങള് തെളിക്കുന്നു. സംഗീതം മുഴങ്ങുന്നു. മുന്നൂറോളം ആളുകള്ക്കായി പ്രത്യേക ഭക്ഷണങ്ങള് തയാറാക്കുന്നു. പ്രേതഗ്രാമമായ ബെനഗ്രാമിലെ അന്തരീക്ഷം പൂര്ണമായും മാറി മറിയുന്നു.
എല്ലാവരും ഈയൊരു ഒറ്റ ദിവസം മാത്രമാണ് ഇവിടേക്ക് തിരികെ എത്തുന്നതെന്ന് 35 വര്ഷമായി ലക്ഷ്മി പൂജയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക ഭക്ഷണം തയാറാക്കുന്ന സോമനാഥ് ഛാര് പറയുന്നു. എല്ലാവരും ആഘോഷങ്ങളില് പങ്കെടുക്കുന്നു. ചിലര് ഇടയ്ക്ക് തങ്ങളുടെ ഭൂമി നോക്കാനായി വന്ന് പോകാറുണ്ട്. പക്ഷേ ആരും ഒരു രാത്രി ഇവിടെ തങ്ങാറില്ല. ലക്ഷ്മീപൂജ കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാവരും തിരികെ മടങ്ങുന്നു.
സര്ക്കാര് തങ്ങള്ക്ക് സംരക്ഷണം ഒരുക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ക്രമീകരണങ്ങള് ചെയ്താല് നാട്ടുകാര്ക്ക് ഇവിടേക്ക് എത്തി ജീവിക്കാനാകും.
രാധാബല്ലഭിയും, ഛന്ന മസാലയും ചോറും ചട്നിയും പപ്പടവും എല്ലാം ഉള്പ്പെടെയാണ് ലക്ഷ്മീ പൂജയിലെ പ്രസാദമായ ഭോഗ് തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഭജന് മാജി എന്ന പാചകക്കാരന് വ്യക്തമാക്കി. 350 പേര്ക്കുള്ള ഭോഗാണ് ഇക്കുറി ഒരുക്കിയത്.
ലക്ഷ്മീ പൂജ വേളയില് തെളിയുന്ന പ്രകാശം താത്ക്കാലികമാണ്. ആരാധനകള് കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാം നിശബ്ദമാകും. ഒരിക്കല് മരത്തണലുകളിലെ ചീട്ടുകളിയും കുളങ്ങളില് നീന്തുന്ന കുട്ടികളും ഒക്കെയായ മുഖരിതമായിരുന്ന ഗ്രാമം വീണ്ടും ദീര്ഘമൗനത്തിലേക്ക് മുഖം താഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നു.