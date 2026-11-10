'ഒരു ദിവസം മാത്രം ജീവിച്ച മകന്; നെഞ്ച് പൊട്ടി ഞാനും രാജീവും കരഞ്ഞു', മറക്കാനാകാത്ത വേദന പങ്കിട്ട് സോണിയ ഗാന്ധി
തൻ്റെ ആത്മകഥയായ "ബിലോഗിംഗ്: എ ജേർണി ഓഫ് ലവ്" എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെയാണ് പ്രസവിച്ച അന്ന് തന്നെ മരിച്ചു പോയ മകനെ കുറിച്ച് സോണിയ ഗാന്ധി വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്.
By PTI
Published : November 10, 2026 at 4:42 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: 1968 സെപ്റ്റംബര് മാസത്തിലെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിലാണ് ഗാന്ധി കുടുംബത്തില് സന്തോഷം നിറച്ച് കൊണ്ട് ആ വാര്ത്തയെത്തിയത്. സോണിയ ഗാന്ധി ഒരു പുതു ജീവന് ജന്മം നല്കാന് പോകുന്നുവെന്നതായിരുന്നു ആ വാര്ത്ത. പൊതുവെ ഗൗരവക്കാരിയായിരുന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധി, ആ സന്തോഷവാര്ത്തയറിഞ്ഞപ്പോള് ഗര്ഭിണിയായ സോണിയയുടെ അടുക്കലെത്തി അവരെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുംബിക്കുകയും ആര്ദ്രതയോടെ തലോടുകയും ചെയ്തു. "ഒരു കുട്ടി മറ്റൊരു കുട്ടിക്ക് ജന്മം നല്കാന് പോകുന്നു" എന്നാണ് ഇന്ദിര അന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്നാല് വിധി മറ്റൊന്നായിരുന്നു.
തന്റെ പ്രസവ തീയതിക്ക് രണ്ട് മാസം മുമ്പേ, അതായത് 1969 ജനുവരി 18-ന് സോണിയ ഗാന്ധി ഒരു ആണ്കുഞ്ഞിന് ജന്മം നല്കി. സാധാരണ പ്രസവമായിരുന്നു. കുഞ്ഞിന്റെ ജനനത്തില് കുടുംബം ഒട്ടാകെ അതീവ സന്തോഷത്തിലായെങ്കിലും അവരുടെ ആ സന്തോഷത്തിന് ഒരു ദിവസത്തെ ആയുസ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇന്ന് വിപണിയിലെത്തിയ തന്റെ "ബിലോങിങ്: എ ജേര്ണി ഓഫ് ലവ്" (Belonging: A Journey of Love) എന്ന ഓര്മക്കുറിപ്പിലൂടെയാണ്, സോണിയ ഗാന്ധി തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരിക്കലും മറക്കാനാകാത്ത ആ വലിയ ദുഃഖത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്.
ഇന്കുബേറ്ററില് കിടത്തിയപ്പോഴാണ് കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചില് ഞാന് ആദ്യമായി കേട്ടത്. പിന്നീട് രാജീവ് എന്നെ അവനെ കാണിക്കാന് കൊണ്ടുപോയി. കട്ടിയുള്ള കറുത്ത മുടിയും, നീണ്ട് മെലിഞ്ഞ വിരലുകളുമുള്ള തികച്ചും പൂര്ണവളര്ച്ചയുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു ആണ്കുട്ടി. രാജീവ് എന്റെ തോളില് കൈചേര്ത്തുപിടിച്ച് ഞങ്ങള് രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് അവനെത്തന്നെ നോക്കിനിന്നു. ആ നിമിഷം തന്നെ ഞങ്ങള് അവനുമായി പ്രണയത്തിലായി," ഹാര്പ്പര് കോളിന്സ് പുറത്തിറക്കിയ ഓര്മക്കുറിപ്പില് സോണിയ ഗാന്ധി കുറിച്ചു.
"എന്നാല് അവരുടെ സന്തോഷത്തിന് കരിനിഴല് വീഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് രാവിലെ 6:30-ന് കുട്ടി മരിച്ചു. ആ വിവരം രാജീവ് എന്നെ അറിയിച്ചത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ്. 'ഇല്ല, ഇത് സംഭവിക്കാന് പാടില്ല! എന്തുകൊണ്ട്, എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു,' ഞാന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഞങ്ങള് രണ്ടുപേരും ആകെ തകര്ന്നുപോയിരുന്നു. പരസ്പരം ഞങ്ങള് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. ഞാന് നെഞ്ച് പൊട്ടി കരഞ്ഞു, എപ്പോഴും വികാരങ്ങള് പുറത്തുകാണിക്കാതെ വളര്ത്തപ്പെട്ട രാജീവും അന്ന് അടക്കാനാവാതെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു," മകനെ നഷ്ടപ്പെട്ട വേദനാജനകമായ നിമിഷങ്ങളെ കുറിച്ച് സോണിയ എഴുതി.
ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ജീവനക്കാരില് ഒരാളായിരുന്ന ആമി ക്രിഷ്ണ സംഭവമറിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ സോണിയയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടിയെത്തി. "വാര്ത്തയറിഞ്ഞയുടന്, നഗരത്തിന് പുറത്തായിരുന്ന ഇന്ദിര ഗാന്ധിയും തന്റെ യാത്ര പാതിവഴിയില് ഉപേക്ഷിച്ച് ആശുപത്രിയിലെത്തി.
"കരഞ്ഞു കലങ്ങിയ ചുവന്ന കണ്ണുകളോടെ അവര് ഞങ്ങളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. ഒരുപാട് നേരം ഞങ്ങള്ക്കൊപ്പം ഇരുന്നു. ഞങ്ങളോടൊപ്പം നില്ക്കാനാണ് അവര് ആഗ്രഹിച്ചതെങ്കിലും, മുന്കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച സന്ദര്ശന പരിപാടികള് പൂര്ത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. വല്ലാത്തൊരു സങ്കടത്തോടെ പിറ്റേന്ന് അതിരാവിലെ അവര് മടങ്ങി. ആ സന്തോഷനിമിഷത്തിനായി അവരും അത്രമേല് കാത്തിരുന്നതായിരുന്നു." കുഞ്ഞിന്റെ മരണത്തിലുള്ള ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയുടെ മാനസികാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് സോണിയ എഴുതി.
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തൊട്ടുപിന്നാലെ, കുഞ്ഞിന്റെ അന്ത്യകര്മങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം ഉയര്ന്നു വന്നു. ഹൈന്ദവ ആചാരപ്രകാരം നവജാതശിശുക്കളെ ദഹിപ്പിക്കാന് പാടില്ലായിരുന്നു. നവജാതശിശുവിനെ നദിയില് ഒഴുക്കിവിടുകയായിരുന്നു പതിവ്. ഒരു ശ്മശാനത്തിലും അവനെ അടക്കം ചെയ്യാന് കഴിയില്ലായിരുന്നു. ക്രിസ്ത്യന് ശ്മശാനത്തില് അടക്കിയാല് അത് വലിയൊരു വിവാദത്തിന് കാരണമാകുമായിരുന്നു, അടുത്തുള്ള പാഴ്സി ശ്മശാനത്തിലും അതിന് സാധിക്കില്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങള് ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? സങ്കടം കൊണ്ട് തളര്ന്ന്, ഒന്നും സംസാരിക്കാനോ പ്രതികരിക്കാനോ കഴിയാതെ ഞാന് അതെല്ലാം കേട്ടുനിന്നു.
കുഞ്ഞിനെ നദിയില് ഒഴുക്കിവിടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോള്, ഓഖ്ല ബാരേജില് വച്ച് കണ്ട് വീര്ത്ത ഒരു പുരുഷ മൃതദേഹത്തിന്റെ ഓര്മ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്ന് വന്നു. മാലിന്യക്കൂമ്പാരത്തില് തട്ടി അതിന്റെ ഒഴുക്ക് നിലച്ചിരുന്നു. ഒഴുക്കില്പ്പെട്ട് അത് കരയ്ക്കടിഞ്ഞപ്പോള്, വിശന്നു വലഞ്ഞ തെരുവുനായ്ക്കള് അതിനെ വലിച്ചിഴയ്ക്കാന് ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു."
"'ഇല്ല,' ഞാന് വളരെ പതുക്കെ പറഞ്ഞു. 'എന്തുതന്നെയായാലും നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ നദിയിലേക്ക് എറിഞ്ഞുകൊടുക്കാന് ഞാന് അനുവദിക്കില്ല.' 'ഇല്ല, നദി എത്ര പവിത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്റെ കുഞ്ഞിനോട് എനിക്കത് ചെയ്യാന് കഴിയില്ല,' ഞാന് തേങ്ങലോടെ പറഞ്ഞു. ജീവിക്കാന് പോലും അവസരം കിട്ടാതെപോയ എന്റെ ആ കുഞ്ഞു മകനോട്, ഇത്രയും ക്രൂരവും അന്യവുമായ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാന് എനിക്ക് എങ്ങനെ സമ്മതിക്കാന് കഴിയും?"
ഒടുവില് ഫിറോസ് ഗാന്ധിയുടെ മെഹ്റോളിയിലുള്ള ഫാം ഹൗസില് കുഞ്ഞിനെ അടക്കം ചെയ്യാന് തീരുമാനമായി. അത് അങ്ങേയറ്റം വേദനാജനകവും കഠിനവുമായ ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നു, പക്ഷേ മറ്റൊരു വഴിയുമില്ലായിരുന്നു. ആശുപത്രിയില് തിരിച്ചെത്തിയ രാജീവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു. അവനും സഞ്ജയും ചേര്ന്ന് ആ കുഞ്ഞിനെ, ഉള്ഭാഗത്തെ അതിര്ത്തി മതിലിനോട് ചേര്ന്ന് ഇടതുവശത്തായി പൂത്തുലഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു പിങ്ക് ബോഗണ്വില്ല ചെടിയുടെ ചുവട്ടില് ആഴത്തില് കുഴിച്ചിട്ടുവെന്ന്.
അതിനുശേഷം ദീര്ഘകാലം, ഞങ്ങള് അവിടെ പോകുമ്പോഴൊക്കെ ആ സ്ഥലത്ത് അല്പസമയം നില്ക്കുകയും ഒരു പൂവ് അവിടെ അര്പ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. അത് ഞങ്ങളുടെ വേദന കുറച്ചില്ലെങ്കിലും, ആ യാഥാര്ഥ്യത്തെ ഞങ്ങള്ക്ക് അംഗീകരിക്കേണ്ടി വന്നു," ഈ ദുരന്തം നടക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള ദിവസങ്ങള് വളരെ സാധാരണമായിരുന്നു. ഇന്ദിര അവള്ക്ക് ഭക്ഷണക്രമത്തെക്കുറിച്ചും, നടത്തത്തെക്കുറിച്ചും, വ്യായാമങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിര്ദേശങ്ങള് നല്കുമായിരുന്നു. ഞാന് കൃത്യമായി പരിശോധനകള് നടത്തിയിരുന്നു.
ഇറ്റാലിയന് ഭക്ഷണങ്ങള് കഴിക്കാന് പറ്റാത്തതിന്റെ കുറവും, ഞാവല്പ്പഴം (Jamun), ഫല്സ (Phalsa) തുടങ്ങിയ പഴങ്ങളോടുള്ള പുതിയ കൊതിയും ഒഴിച്ചാല് എനിക്ക് മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകള് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കൂടാതെ 'ഫാന്റ' (Fanta) എന്ന ഓറഞ്ച് പാനീയത്തോട് വല്ലാത്തൊരു ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ദിവസം ഞാന് പന്ത്രണ്ട് ഗ്ലാസ് വരെ അത് കുടിക്കുമായിരുന്നു. കുഞ്ഞിന്റെ മരണം ദീര്ഘകാലം സോണിയ ഗാന്ധിയെ വിഷാദത്തിലേക്ക് നയിച്ചിരുന്നു.
"ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞിന്റെ വിയോഗത്തില് നിന്ന് ആ ദമ്പതികള് പതുക്കെ കരകയറാന് ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിലാണ്, ഒരു വലതുപക്ഷ പ്രതിപക്ഷ പത്രം "അച്ഛനില്ലാത്ത കുഞ്ഞിന്റെ മുത്തശ്ശിയാകാനുള്ള ശ്രമത്തില് ഇന്ദിരാഗാന്ധി പരാജയപ്പെട്ടു" എന്നൊരു ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ആ വാക്കുകള് സോണിയയില് വലിയ മുറിവുണ്ടാക്കി. ആളുകള്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ക്രൂരന്മാരാകാന് കഴിയുക? ഇങ്ങനെയൊരു വിദ്വേഷം അനുഭവിക്കാന് ഞാന് എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തത്? ആ ലേഖനം ഉണ്ടാക്കിയ മുറിവ് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ നഷ്ടപ്പെട്ട സങ്കടത്തെയും എന്റെ അപകര്ഷതാബോധത്തെയും വീണ്ടും വര്ധിപ്പിച്ചു," സോണിയ കുറിച്ചു.
കാലം കടന്നുപോയതോടെ, ആ സങ്കടത്തിന്റെ കരിനിഴല് പതുക്കെ നീങ്ങാന് തുടങ്ങി. അതേ വര്ഷം ഒക്ടോബറില്, താന് വീണ്ടും ഗര്ഭിണിയാണെന്ന സന്തോഷവാര്ത്ത സോണിയ രാജീവുമായി പങ്കുവെച്ചു. അതിയായ സന്തോഷത്തോടൊപ്പം ചില ആശങ്കകളോടെയും കൂടിയാണ് 1970 ജൂണ് 19-ന് അവര് രാഹുലിന് ജന്മം നല്കിയത്.
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