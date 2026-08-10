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എയർ ഇന്ത്യ ഫുക്കറ്റ്-ഡൽഹി വിമാനം ആകാശച്ചുഴിയില്‍ പെട്ട സംഭവം; ഫ്രഞ്ച് ഏജൻസികള്‍ അന്വേഷണത്തിൽ സഹായിക്കും

അടിയന്തര പരിശോധനകൾക്കും സാങ്കേതിക സഹായത്തിനുമായാണ് ബിഇഎയും എയർബസും സ്‌പെഷ്യലിസ്റ്റുകളെ അയക്കുന്നത്. ടീമുകൾ ചൊവ്വാഴ്‌ച ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് എത്തുമെന്നാണ് വിവരം.

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Representative image (ANI)
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By PTI

Published : August 10, 2026 at 9:05 PM IST

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ന്യൂഡല്‍ഹി: എയര്‍ ഇന്ത്യ ഡല്‍ഹി-ഫുക്കറ്റ് വിമാനം ആകാശച്ചുഴിയില്‍ പെട്ട സംഭവത്തില്‍ എഎഐബിയെ സഹായിക്കാൻ ഫ്രഞ്ച് വിമാന അപകട അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ ബിഇഎയും എയർബസും അവരുടെ ടീമുകളെ അയയ്ക്കുമെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. അടിയന്തര പരിശോധനകൾക്കും സാങ്കേതിക സഹായത്തിനുമായാണ് രാജ്യാന്തര മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം ഈ സഹായം. ടീമുകൾ ചൊവ്വാഴ്‌ച ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് എത്തുമെന്നാണ് വിവരം.

അന്വേഷണത്തെ സഹായിക്കുന്നതിനായി തങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളുടെ സംഘത്തെ അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എയർബസ് വക്താവ് ആണ് അറിയിച്ചത്. നിലവില്‍ ഇൻ്റർനാഷണൽ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ (എഎഐബിയെ) അനുബന്ധം 13 പ്രകാരം സംഭവം എഎഐബി അന്വേഷിക്കുന്നു. "ഐസിഎഒ അനുബന്ധം 13 അനുസരിച്ച്, എയർബസ് ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണ അധികാരികൾക്ക് സാങ്കേതിക സഹായം നൽകുന്നു. ഞങ്ങൾ എയർലൈനിനെ സജീവമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുമ്പോൾ അത് നൽകും. അന്വേഷണത്തെ സഹായിക്കാൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു സംഘത്തെ അയച്ചിട്ടുണ്ട്." എയർബസ് വക്താവ് പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

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ഓഗസ്റ്റ് 4 ന് ഫുക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് പറന്ന എയർ ഇന്ത്യയുടെ AI2379 വിമാനമാണ് യാത്രയ്ക്കിടയിൽ പെട്ടെന്ന് കനത്ത ആകാശച്ചുഴിയിൽ പെട്ടത്. തുടർന്ന് വിമാനം സ്ഥിരത കൈവരിക്കുകയും തുടർന്ന് ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തു. സംഭവത്തില്‍ ഏതാനും യാത്രക്കാർക്കും ക്യാബിൻ ക്രൂ അംഗങ്ങൾക്കും പരിക്കേറ്റതായി സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. 3 ശിശുക്കൾ ഉൾപ്പെടെ 137 യാത്രക്കാരും 8 ക്രൂ അംഗങ്ങളും വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.

വിമാനം ആകാശച്ചുഴിയില്‍ പെട്ടെന്ന വാര്‍ത്ത വന്നതോടെ തന്നെ ആരോഗ്യ സംഘം വിമാനത്താവളത്തില്‍ സജ്ജമായിരുന്നു. പിന്നീട് വിമാനം ഇറങ്ങിയ ഉടന്‍ തന്നെ യാത്രക്കാര്‍ക്ക് വേണ്ട വൈദ്യ സഹായം നല്‍കി. പത്ത് യാത്രികരെയും രണ്ട് ജീവനക്കാരെയും മേദാന്ത മെഡിക്കല്‍ സെന്‍ററിലേക്ക് ഉടന്‍ തന്നെ മാറ്റിയിരുന്നു. യാത്രക്കാരും ജീവനക്കാരും സുരക്ഷിതരാണെന്ന് വിമാനക്കമ്പനി അറിയിച്ചു. ആരുടെയും പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ല.

പൈലറ്റിൻ്റെ ഡ്രഗ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ്

വിമാനത്തിൻ്റെ പൈലറ്റ്-ഇൻ-കമാൻഡ് സ്ഥിരീകരണ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനായതായി മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല്‍ പൈലറ്റിൻ്റെ ഡ്രഗ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകള്‍ പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. സംഭവം എയർഇന്ത്യ സ്ഥിരീകരിക്കുകയോ നിഷേധിക്കുകയോ ചെയ്‌തിട്ടില്ലെന്ന് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. പരിശോധനകൾ നടത്തിയെങ്കിലും തങ്ങളുമായി ഫലം പങ്കുവച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് കമ്പനിയുടെ വിശദീകരണം.

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TAGGED:

AIR INDIA PHUKET FLIGHT ACCIDENT
AIR INDIA PHUKET DELHI FLIGHT
PHUKET ACCIDENT INVESTGATION
BEA AIRBUSON PHUKET INVESTIGATION
BEA AIRBUS IN PHUKET INVESTIGATION

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