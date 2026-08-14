ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെതിരായ പ്രതിഷേധം; നൽസാർ വിദ്യാർഥികളുടെ വിലക്ക് നീക്കി
നൽസാർ വൈസ് ചാൻസലർക്കും എല്ലാ സംസ്ഥാന ബാർ കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറിമാർക്കും നേരത്തെ നൽകിയ കത്ത് കൗൺസിൽ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു
Published : August 14, 2026 at 6:40 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഹൈദരാബാദ് നൽസാർ (NALSAR) നിയമ സർവകലാശാലയിലെ 2026 ബാച്ച് വിദ്യാർഥികൾക്ക് അഭിഭാഷകരായി എൻറോൾ ചെയ്യുന്നതിന് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന വിലക്ക് ബാർ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ (ബിസിഐ) പിൻവലിച്ചു. സർവകലാശാലാ ബിരുദദാന ചടങ്ങിൽ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത് പങ്കെടുക്കുന്നതിനെതിരെ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ ഭൂരിഭാഗം വിദ്യാർഥികൾക്കും പങ്കില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി. ബിസിഐ ചെയർമാൻ മനൻ കുമാർ മിശ്ര നേരത്തെ പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവിലാണ് ഇപ്പോൾ മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഭൂരിഭാഗം വിദ്യാർഥികൾക്കും താത്പര്യമില്ലായിരുന്നുവെന്ന് പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നതായി ബിസിഐ ചെയർമാൻ പുതിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു. നൽസാർ വൈസ് ചാൻസലർക്കും എല്ലാ സംസ്ഥാന ബാർ കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറിമാർക്കും നേരത്തെ നൽകിയ കത്ത് കൗൺസിൽ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു. ഇതിന് ശേഷമാണ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് അനുകൂലമായ തീരുമാനമെടുത്തത്. പുതിയ തീരുമാനത്തോടെ എല്ലാ വിദ്യാർഥികൾക്കും അവർക്ക് താത്പര്യമുള്ള സംസ്ഥാന ബാർ കൗൺസിലുകളിൽ എൻറോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.
നിരപരാധികളായ വിദ്യാർഥികളെ ചില അധ്യാപകരും പുറത്തുനിന്നുള്ളവരും ചേർന്ന് പ്രകോപിപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് വിശ്വസനീയമായ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കൗൺസിൽ വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തിൽ വൈസ് ചാൻസലറുടെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച ശേഷം തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ബിസിഐ അറിയിച്ചു. ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത വിദ്യാർഥികൾ ബുദ്ധിമുട്ടാൻ പാടില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് കൗൺസിൽ.
ഡൽഹിയിലെ വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ബിരുദദാന ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതിനെ ഒരു വിഭാഗം വിദ്യാർഥികൾ എതിർത്തത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് നൽസാർ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് 2026ൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കുന്ന വിദ്യാർഥികളെ അഭിഭാഷകരായി എൻറോൾ ചെയ്യുന്നത് തടഞ്ഞുകൊണ്ട് ബിസിഐ ചെയർമാൻ ഉത്തരവിറക്കിയത്. തുടർ ഉത്തരവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ വിലക്ക് തുടരുമെന്നായിരുന്നു എല്ലാ സംസ്ഥാന ബാർ കൗൺസിലുകൾക്കും നൽകിയ നിർദേശം.
സംഭവത്തിൽ എത്രയും വേഗം വസ്തുതാപരമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ നൽസാർ സർവകലാശാലയോട് ബിസിഐ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓഗസ്റ്റ് 19ന് റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച ശേഷം അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നാണ് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നത്. ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെതിരായ പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർവകലാശാലാ അധികൃതർക്ക് നൽകിയ നിവേദനങ്ങൾ, ഒപ്പിട്ടവരുടെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് നൽകാനാണ് വൈസ് ചാൻസലർക്ക് നൽകിയ നിർദേശം.
മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചാരണം നടത്തുകയും യോഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തവരെ കൃത്യമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണ്ടെത്തണമെന്നും സർവകലാശാലയോട് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ സ്റ്റുഡൻ്റ് ബാർ കൗൺസിൽ, വിദ്യാർഥി യൂണിയൻ ഭാരവാഹികളുടെ പേരുകളും പദവികളും റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. ഏതെങ്കിലും അധ്യാപകനോ ഗവേഷകനോ പൂർവ വിദ്യാർഥിയോ ഇതിൽ പങ്കാളിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അക്കാര്യവും വ്യക്തമാക്കണം.
ചില അധ്യാപകർക്കിടയിൽ ഗ്രൂപ്പിസവും വൃത്തികെട്ട രാഷ്ട്രീയവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവർ വിദ്യാർഥികളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ സജീവമായി ഇടപെട്ടുവെന്നും ബിസിഐ കുറ്റപ്പെടുത്തി. അധ്യാപകർ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം കാമ്പസിൽ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നത് ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ്. നിയമ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ റെഗുലേറ്റർ എന്ന നിലയിൽ ബാർ കൗൺസിലിന് ഇത് നോക്കിനിൽക്കാനാകില്ലെന്നും കൗൺസിൽ വ്യക്തമാക്കി.
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പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം സെക്ഷൻ 24 എ പ്രകാരം ആരെയും അയോഗ്യരാക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ, ബിസിഐയുടെ അന്വേഷണം നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എൻറോൾമെൻ്റ് അനുവദിക്കുന്നത് അന്വേഷണത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം. നൽസാർ സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച ശേഷം, തുടർനടപടികൾ ആവശ്യമുള്ളവരുടെ പേരുകൾ സംസ്ഥാന ബാർ കൗൺസിലുകളെ പ്രത്യേകം അറിയിക്കുമെന്നും ബിസിഐ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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