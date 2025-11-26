ETV Bharat / bharat

പരിശീലനത്തിനിടെ ബാസ്‌ക്കറ്റ്ബോൾ പോസ്‌റ്റ് ദേഹത്തേക്ക് മറിഞ്ഞുവീണു; ദേശീയ താരത്തിന് ദാരുണാന്ത്യം

ആദ്യ തവണ പോസ്‌റ്റിൽ വ്യായാമം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പരാചയപ്പെടുകയായിരുന്നു. രണ്ടാമതും ചെയ്യാനെത്തിയപ്പോഴാണ് അപകടം.

Hardik,Basketball ground (ETV Baharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 26, 2025 at 2:08 PM IST

ചണ്ഡീഗഡ്: ബാസ്‌ക്കറ്റ്ബോൾ പരിശീലനം നടത്തുന്നതിനിടെ പോസ്‌റ്റ് ദേഹത്ത് വീണ് ദേശീയ താരത്തിന് ദാരുണാന്ത്യം. ഹരിയാന സ്വദേശിയായ ഹാർദിക്കാണ് മരിച്ചത്. മറ്റ് കളിക്കാർ ഹാർദിക്കിനെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പോസ്‌റ്റിൻ്റെ ഭാരം കാരണം ഹാർദിക്ക് സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ച് തന്നെ മരിക്കുകയായിരുന്നു.

ഗ്രാമത്തിലെ യൂത്ത് സ്‌പോർട്‌സ് ക്ലബിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടിൽ വച്ചാണ് അപകടം നടന്നത്. ബാസ്‌ക്കറ്റ്ബോൾ പോസ്‌റ്റിൽ തൂങ്ങി വ്യായാമം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഹാർദിക്. വ്യായാമത്തിനിടെ പോസ്‌റ്റ് മറിഞ്ഞ് ഹാർദിക്കിൻ്റെ ദേഹത്തേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു.

അപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹാർദിക്ക് ആദ്യം ഒരു തവണ പോസ്‌റ്റിൽ വ്യായാമം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അത് നടന്നില്ല. രണ്ടാം വട്ടവും തൂണിൽ വ്യായാമം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചാടിയപ്പോഴാണ് തൂണ് ഹാർദിക്കിൻ്റെ ദേഹത്തേക്ക് മറിഞ്ഞ് വീഴുന്നത്. ഉടൻ തന്നെ കുടെയുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് കളിക്കാർ എത്തി തൂണ് ദേഹത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയെങ്കിലും ഹാർദിക് സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ച് തന്നെ മരിക്കുകയായിരുന്നു.

അപകടത്തിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ (ETV Bharat)

"സംഭവത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾ സ്ഥലത്തെത്തി. പോസ്‌റ്റ്‌മോർട്ടം നടത്തിയ ശേഷം മൃതദേഹം കുടുംബത്തിന് കൈമാറി. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ അന്വഷേണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്", ലഖാൻ മജ്ര പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷൻ എസ്എച്ച്ഒ സമർജീത് സിങ് പറഞ്ഞു.

ഹാർദിക്ക് ഒരു മികച്ച ബാസ്‌ക്കറ്റ്ബോൾ കളിക്കാരാനാണെന്ന് ഗ്രാമാസികൾ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് തെരഞ്ഞടുക്കപ്പെട്ട താരമാണ് ഹാർദിക്ക്. ഗെയിംസിനായി തയ്യാറെടുക്കുന്ന പരീശിലനത്തിലായിരുന്നു. സഹോദരനും ഒരു ബാസ്‌ക്കറ്റ്ബോൾ താരമാണ്. മൂത്ത മകനായ ഹാർദിക് രാജ്യത്തിനായി മെഡൽ നേടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു പിതാവ്. എന്നാൽ അതെല്ലാം ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ടാണ് തകർന്നടിഞ്ഞത്.

അതേസമയം കായിക വകുപ്പിൻ്റെ അനാസ്ഥയാണ് ഇത്തരമൊരു അപകടത്തിന് കാരണമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. ഗ്രൗണ്ടിൽ വേണ്ട അറ്റകുറ്റപണികളും സൗകര്യവുമെല്ലാം കൃത്യസമയത്ത് നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അപകടം സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നുവെന്നും നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു.

സമാന സംഭവം

ഹരിയാനയിലെ ഝജ്ജാർ ജില്ലയിലും സമാന സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു പരിശീലനത്തിനിടെ ബാസ്‌ക്കറ്റ്ബോളിൻ്റെ പോസ്‌റ്റ് ദേഹത്ത് വീണ് അമൻ എന്ന യുവാവ് മരിച്ചത്. ബഹദുർഗഡിലുള്ള ഷഹീദ് ബ്രിഗേഡിയർ ഹോഷിയർ സ്‌റ്റേഡയത്തിൽ വച്ച് പരിശീലനം നടത്തികൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു അപകടം നടന്നത്. ഗുരുതമായി പരിക്കേറ്റ അമനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് കായിക വകുപ്പിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

