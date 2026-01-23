ബസന്ത് പഞ്ചമി; ആഘോഷ നിറവിൽ ഉത്തരേന്ത്യ, മഞ്ഞ നിറത്തിലൂള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഭക്തർ, പ്രധാന്യം എന്ത്
ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും വിശുദ്ധിയുടെയും മൂർത്തീഭാവമായ സരസ്വതി ദേവിയെ ഭക്തർ ആരാധിക്കുകയും പ്രത്യേക പൂജകൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
ലഖ്നൗ: രാജ്യം ബസന്ത് പഞ്ചമി ആഘോഷിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ്. സരസ്വതി പൂജ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഉത്സവം ഇന്ത്യയിലൂടനീളമുള്ള ഹിന്ദുക്കൾ ഒന്നടങ്കം ഭക്തിപൂർവ്വം ആചരിക്കുന്നു. എന്താണ് വസന്ത് പഞ്ചമി, അവയുടെ ചരിത്രം, പ്രാധാന്യം എന്നിവയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാലോ.
വസന്തകാലം എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന വസന്തപഞ്ചമി എന്ന വാക്ക് സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത്. സാധാരണയായി ജനുവരി-ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിലാണ് ഇത് ആഘോഷിക്കുക. ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും വിശുദ്ധിയുടെയും മൂർത്തീഭാവമായ സരസ്വതി ദേവിയെ ഭക്തർ ആരാധിക്കുകയും പ്രത്യേക പൂജകൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. വിദ്യാർഥികൾ, അധ്യാപകർ, കലാകാരന്മാർ, എഴുത്തുകാർ, സംഗീതജ്ഞർ, പണ്ഡിതന്മാർ എന്നിവർ ഈ ദിവസത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കുന്നു.
മഞ്ഞ നിറത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം
ഈ ദിവസം ആളുകൾ എല്ലാവരും മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രമാണ് ധരിക്കുക. കൂടാതെ മഞ്ഞ നിറമുള്ള മധുരപലഹാരങ്ങൾ, പൂക്കൾ എന്നിവ ദേവിക്ക് സമർപ്പിക്കുയും ചെയ്യും. പുസ്തകങ്ങളും മറ്റും പൂജയ്ക്ക് വയ്ക്കാറുണ്ട്. ഇതിന് എല്ലാം പുറമെ ശൈത്യകാലം കഴിഞ്ഞ് പ്രകൃതിയിൽ വസന്തം പൂത്തുതുടങ്ങുന്നതിനെയാണ് ഈ ആഘോഷത്തിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കൂട്ടികൾ എല്ലാവരും ഈ ദിവസം പട്ടം പറത്തി ആഘോഷിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ചില ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ.
ഹോളിയുടെ 40 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ബസന്ത് പഞ്ചമി സാധാരണയായി വരാറുള്ളത്. രാധസ്വാമി വിഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്സവമാണ് ബസന്ത്. ഏകദേശം ഒരു മാസം വരെ ആഘോഷം നീണ്ടുനിൽക്കും. വീടുകൾ വൃത്തിയാക്കിയും അലങ്കരിച്ചും ദീപങ്ങൾ തെളിയിച്ചുമാണ് ഇവർ ഓരോ ദിവസവും ഇവർ ആചരിക്കുക. വഴിയരികിൽ എല്ലാം മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ധുപ്പട്ടകളും, തൂവാലകളും മറ്റും വിൽക്കുന്നതും കാണാൻ സാധിക്കും. പ്രകൃതിയെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് മഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് എന്നാണ് വിശ്വാസം.
ഉത്തർപ്രദേശിലെ ആഘോഷം
ഉത്തർപ്രദേശിലെ ദയാൽബാഗ് പ്രദേശം മുഴുവൻ ഈ സമയം ഉത്സവാന്തരീക്ഷത്താൽ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയായിരിക്കും. കാരണം എന്താണെന്ന് നോക്കിയാലോ.
1861ലാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരാശിയുടെയും പ്രയോജനത്തിനായി പരമൻ ഗുരു പുരൺ ധനി സ്വാമി ജി മഹാരാജ് ആഗ്രയിൽ സത്സംഗം ആരംഭിക്കുന്നത്. പിന്നീട് 1915 ജനുവരി 20-ന്, രാധസ്വാമി വിശ്വാസത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ ആചാര്യനായ ഹുസൂർ സാഹബ് മഹാരാജ് 'മുബാറക് കുവാനിന്' സമീപം ഒരു ഷഹാതൂത്ത് (മൾബറി) മരം നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയും ദയാൽബാഗ് കോളനിയുടെയും ദയാൽബാഗ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയും അടിത്തറ പാകുകയും ചെയ്തു. ഏറെ പ്രത്യേകതകൾ ഉള്ള സ്ഥലം കൂടിയാണിത്. ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഒരു കിണറും രാധസ്വാമി സമാധിയും ഇവിടെ കാണാന് സാധിക്കും. ഇവരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് വിദ്യാരഭം കുറിക്കാനും പുതിയ വർഷം ആരംഭിക്കാനും പറ്റിയ ദിവസമാണിത്.
ഇത്തവണ യുവാക്കൾക്ക് വേണ്ടി
ഈ വർഷം, ബസന്ത് ഉത്സവത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം, പാരമ്പര്യങ്ങൾ, പൈതൃകം എന്നിവ യുവാക്കളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ക്യാമ്പയ്ൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബസന്ത് ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ-2026, കവിത, ഖവാലി, ഗ്രൂപ്പ് ഗാനം, നൃത്ത പ്രകടനങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ എല്ലാ ശാഖകളിൽ നിന്നുമുള്ള യുവ പ്രതിഭകളെ പ്രദർശിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുള്ള ആഘോഷ രാവും ഇവർ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഉത്തർപ്രദേശ് രാധസ്വാമി സത്സംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും പരിപാടി സംപ്രേഷണം ചെയ്തു. ഹുസൂർ മഹാരാജിൻ്റെ സന്ദേശം യുവാക്കൾക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ ശരദ് സിൻഹ പറഞ്ഞു.
