ബറൂയിപുർ പീഡനക്കേസ്: മുഖ്യപ്രതി പൊലീസുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു
പന്ത്രണ്ടുകാരിയെ ആളൊഴിഞ്ഞ പ്രദേശത്തെ ഒരു കുടിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് ഇയാളാണെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയത്. ഇവിടെ വച്ചാണ് മറ്റ് രണ്ട് പ്രതികൾക്കൊപ്പം ചേർന്ന് പെൺകുട്ടിയെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചത്
Published : July 8, 2026 at 1:01 PM IST
കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ബറൂയിപുരിൽ പന്ത്രണ്ടുകാരിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി പൊലീസുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. കേസിലെ പ്രധാന പ്രതിയായ പ്രഭാസ് മണ്ഡൽ ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ചൊവ്വാഴ്ച അർധരാത്രിയോടെ തെളിവെടുപ്പിനായി കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ പൊലീസിൻ്റെ തോക്ക് തട്ടിയെടുത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിയെ പൊലീസ് വെടിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു.
തോക്ക് തട്ടിയെടുത്ത് വെടിയുതിർത്തു
ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി 12.45ഓടെയാണ് സംഭവം. കുറ്റകൃത്യം പുനരാവിഷ്കരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ബറൂയിപുർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള സൂര്യപുരിലേക്ക് പ്രതിയെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. ഇതിനിടെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ തോക്ക് തട്ടിയെടുത്ത പ്രഭാസ് മണ്ഡൽ പൊലീസിന് നേരെ ഒരു റൗണ്ട് വെടിയുതിർത്തു. തുടർന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിക്ക് നേരെ പൊലീസ് തിരികെ വെടിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. വെടിയേറ്റ് വീണ ഇയാളെ ഉടൻ തന്നെ ബറൂയിപുരിലെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നതായി ഡോക്ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
നാടിനെ നടുക്കിയ ക്രൂരത
കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയാണ് പന്ത്രണ്ടുകാരിയെ കാണാതായത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ ഞായറാഴ്ച ബറൂയിപുരിലെ ഒരു കുളത്തിൽ നിന്ന് ചാക്കിൽ കെട്ടിയ നിലയിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ക്രൂരമായ പീഡനത്തിന് ഇരയായ ശേഷമാണ് പെൺകുട്ടി കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു. പെൺകുട്ടിയെ കാണാതായ ദിവസം പ്രതിയായ പ്രഭാസ് മണ്ഡലിനൊപ്പം നടന്നുപോകുന്നതിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസിന് ലഭിച്ചിരുന്നു.
പന്ത്രണ്ടുകാരിയെ ആളൊഴിഞ്ഞ പ്രദേശത്തെ ഒരു കുടിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് ഇയാളാണെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയത്. ഇവിടെ വച്ചാണ് മറ്റ് രണ്ട് പ്രതികൾക്കൊപ്പം ചേർന്ന് പെൺകുട്ടിയെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചത്. ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെ പിന്നീട് ചാക്കിലാക്കി കുളത്തിൽ തള്ളുകയായിരുന്നു. ജീവനോടെയാണ് കുട്ടിയെ വെള്ളത്തിൽ എറിഞ്ഞതെന്ന് പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു. നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർന്നത്. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളുടെയും മറ്റ് തെളിവുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രഭാസ് മണ്ഡൽ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേരെയാണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ആനന്ദ സർദാർ, ദിവാകർ സർദാർ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായ മറ്റ് പ്രതികൾ.
മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങില്ലെന്ന് അമ്മ
അതേസമയം, കൊല്ലപ്പെട്ട പ്രഭാസ് മണ്ഡലിൻ്റെ മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങില്ലെന്ന് അമ്മ സന്ധ്യ മണ്ഡൽ വ്യക്തമാക്കി. ചെയ്ത തെറ്റിനുള്ള ശിക്ഷയാണ് അവന് ലഭിച്ചതെന്നും, ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഇത്രയും ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ അവൻ്റെ മൃതദേഹം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും അവർ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. പെൺകുട്ടി കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ പ്രദേശത്ത് വലിയ സംഘർഷാവസ്ഥ നിലനിന്നിരുന്നു.
പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ വൈകുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നാട്ടുകാർ പൊലീസ് വാഹനങ്ങൾ തകർക്കുകയും റെയിൽപാത ഉപരോധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനിടെ സംശയത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരാളെ ജനക്കൂട്ടം മർദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവവും ഉണ്ടായി. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി പൊലീസിൻ്റെ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചത്. അതിനിടെ, പൊലീസിൻ്റെ നടപടിയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എംപി മഹുവ മൊയ്ത്ര രംഗത്തെത്തി. പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നടക്കുന്നത് കാട്ടുനീതിയാണെന്നും, ഉത്തർപ്രദേശ് മോഡൽ ഭരണമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്നതെന്നും അവർ എക്സിൽ കുറിച്ചു.
ALSO READ: ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ കാണാൻ വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവസരം; പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവച്ച് കൊൽക്കത്തയിലെ സ്കൂൾ