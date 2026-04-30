നർമ്മദയുടെ മടിത്തട്ടിൽ വൻ ദുരന്തം; കൊടുങ്കാറ്റില് ക്രൂയിസ് ബോട്ട് മറിഞ്ഞ് ഏഴ് മരണം, നിരവധി പേരെ കാണാതായി
അപകടസമയത്ത് 35 മുതൽ 40 വരെ ആളുകൾ ക്രൂയിസിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ 18 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കരയിലെത്തിച്ചു
Published : April 30, 2026 at 8:58 PM IST
ജബൽപൂർ: മധ്യപ്രദേശിലെ ജബൽപൂരിൽ നർമ്മദാ നദിക്ക് കുറുകെയുള്ള ബർഗി ഡാമിൽ വിനോദസഞ്ചാരികൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ക്രൂയിസ് ബോട്ട് മറിഞ്ഞ് വൻ അപകടം. ക്രൂയിസിലുണ്ടായിരുന്ന 35-ഓളം യാത്രക്കാരിൽ നാല് പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു. വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം ആറ് മണിയോടെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ അപകടം നടന്നത്.
പെട്ടെന്നുണ്ടായ ശക്തമായ കാറ്റും കൊടുങ്കാറ്റും കാരണമാണ് അപകടം സംഭവിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. അപകടസമയത്ത് 35 മുതൽ 40 വരെ ആളുകൾ ക്രൂയിസിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ 18 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കരയിലെത്തിച്ചു. പരിക്കേറ്റ ചിലരെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
VIDEO | Jabalpur: Eighteen people rescued after a tourist cruise capsized in Bargi Dam; 15 to 18 people are reported missing. Rescue operation is underway.— Press Trust of India (@PTI_News) April 30, 2026
രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നു
സംഭവം നടന്ന ഉടൻ തന്നെ പൊലീസും ഭരണകൂടവും എസ്.ഡി.ആർ.എഫ് (SDRF) സംഘവും സ്ഥലത്തെത്തി. കാണാതായവർക്കായി തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രാദേശിക മുങ്ങൽ വിദഗ്ധരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് എസ്.ഡി.ആർ.എഫ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത്. സ്പീഡ് ബോട്ടുകളും മോട്ടോർ ബോട്ടുകളും തിരച്ചിലിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. 15 മുതൽ 18 വരെ ആളുകളെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനുണ്ടെന്നാണ് ബർഗി സി.എസ്.പി അഞ്ജുൽ മിശ്ര അറിയിച്ചത്.
കാറ്റ് വില്ലനായി
जबलपुर- BIG BREAKING— Abhishek Dwivedi /अभिषेक द्विवेदी 🇮🇳 (@Dubeyjilive) April 30, 2026
बरगी डैम में बड़ी क्रूज पलटी,नर्मदा नदी में डूबा क्रूज,30 से 40 लोग क्रूज में थे सवार
स्थानीय लोगों और SDRF टीम ने 15 लोगों को डूबने से बचाया,3 महिला सहित 4 का निकाला गया शव,बरगी थाना पुलिस मौके पर#Madhyapradesh #Jabalpur pic.twitter.com/5nBPkS8PKJ
ഡാമിലെ ഖമരിയ ദ്വീപിന് സമീപമാണ് അപകടം നടന്നത്. ശക്തമായ ആഞ്ഞടിച്ച കാറ്റിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട ക്രൂയിസ് മുങ്ങുകയായിരുന്നു. യാത്രക്കാരിൽ ചിലർ നീന്തി രക്ഷപ്പെട്ടു. മധ്യപ്രദേശ് ടൂറിസം കോർപ്പറേഷൻ (MPT) നേരിട്ട് നടത്തുന്ന ക്രൂയിസാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.
ജബൽപൂർ കളക്ടർ രാഘവേന്ദ്ര സിംഗ്, പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് സമ്പത്ത് ഉപാധ്യായ എന്നിവർ സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നുണ്ട്. ജബൽപൂരിൽ നിന്ന് 35 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ബർഗി ഡാം വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ പ്രധാന കേന്ദ്രമാണ്. ഇവിടെ വാട്ടർ സ്പോർട്സ് സൗകര്യങ്ങളും ടൂറിസം റിസോർട്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. കാണാതായവർക്കായി രാത്രിയിലും തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്.
