ETV Bharat / bharat

'കാറ്റത്ത് വാഴ നിലംപതിക്കില്ല'; ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ മ്യൂട്ടൻ്റ് വാഴ വികസിപ്പിച്ച് ബിഎആര്‍സി, 'കാവേരി വാമന്' ഗുണങ്ങളേറെ

വാഴകള്‍ ഒടിയാതിരിക്കാന്‍ മുളയോ മരക്കമ്പുകളോ ഉപയോഗിച്ച് താങ്ങി നിര്‍ത്തുന്ന പരമ്പരാഗത രീതികള്‍ ഇനി വേണ്ട. കാവേരി വാമന്‍ സ്വയം പ്രതിരോധിക്കും.

MUTANT BANANA BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE KAVERI VAAMAN BARC
BARC Creates First Mutant Banana (pib press release)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 27, 2025 at 4:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

മുംബൈ: കാര്‍ഷിക മേഖലയെ പുതുമയോടെ സമ്പുഷ്‌ടമാക്കുന്ന ഇന്ത്യ, പുതിയ കണ്ടെത്തലുകളിലൂടെ വിപ്ലവം സൃഷ്‌ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മഴയും കാറ്റും കാരണം പലപ്പോഴും വന്‍തോതില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ കാര്‍ഷിക വിളകള്‍ നശിക്കാറുണ്ട്. നാശനഷ്‌ടങ്ങൾ കുത്തനെ വർധിച്ചതോടെ കര്‍ഷകർ പലപ്പോഴും ദുരിതത്തിലാണ്. ഇതെല്ലാം മാനസികമായും സാമ്പത്തികമായും വലിയ ബാധ്യതയുണ്ടാക്കുന്നു.

മഴയും കാറ്റും കടുത്തതോടെ വാഴ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കര്‍ഷകര്‍ ദുരിതത്തിലായെന്ന റിപ്പോർട്ടുകള്‍ പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. ചെറിയ കാറ്റില്‍ പോലും വാഴകള്‍ ഒടിഞ്ഞു വീഴുകയും നിലം പതിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഉത്പാദന ശേഷിയും പ്രതിരോധ ശേഷിയും ഉയര്‍ന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള പുതിയ ഇനം വാഴവിത്തുകള്‍ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതിലൂടെ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പുതിയ പ്രതീക്ഷകളാണ് നല്‍കുന്നത്.

നീളം കുറഞ്ഞതും തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ കാറ്റിനെ ചെറുക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായ പുതിയ ഇനം വാഴവിത്തുകള്‍ ഭാഭ ആറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെൻ്റര്‍ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. ബുധനാഴ്‌ചയാണ് പുതിയ ഇനം വാഴ വിത്തായ 'കാവേരി വാമൻ' വികസിപ്പിച്ചതായി ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത്. ഇത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മ്യൂട്ടൻ്റ് വാഴ ഇനമാണെന്ന് ബിഎആര്‍സി അറിയിച്ചു.

അടുത്തിടെയാണ് ട്രോംബെ ബനാന മ്യൂട്ടൻ്റ്-9 (TBM-9) എന്ന ഇനത്തെ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ 'കാവേരി വാമൻ' എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറക്കാൻ വിജ്ഞാപനം ചെയ്‌തത്. "ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മ്യൂട്ടൻ്റ് വാഴ ഇനം മാത്രമല്ല, ബിഎആര്‍സി വികസിപ്പിച്ച് പുറത്തിറക്കിയ ആദ്യത്തെ ഫലവിള കൂടിയായതിനാൽ ഇത് ഒരു പ്രധാന നേട്ടമാണ്" ഒരു ഔദ്യോഗിക പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു.

കാവേരി വാമൻ കൂടിയായതോടെ ബിഎആര്‍സി പുറത്തിറക്കിയ മെച്ചപ്പെടുത്തിയ വിള ഇനങ്ങളുടെ ആകെ എണ്ണം ഇപ്പോൾ 72 ആയി. അയോണൈസിങ് റേഡിയേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ശാസ്‌ത്രീയ വിളയാണ് ടിബിഎം 9. വിളകളുടെ പുരോഗതിയിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതിൽ ടിബിഎം 9 ഒരു പ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പാണെന്ന് ആറ്റോമിക് എനർജി കമ്മിഷൻ (AEC) ചെയർമാനായ ഡോ. അജിത് കുമാർ മൊഹന്തി പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സുസ്ഥിര കൃഷിക്ക് നിർണായകമായ പുതിയ വിള ഇനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഗാമാ റേ-ഇൻഡ്യൂസ്‌ഡ് മ്യൂട്ടജെനിസിസ് വഹിക്കുന്ന നിർണായക പങ്കിനെയും ബിഎആര്‍സി ഡയറക്‌ടർ വിവേക് ​​ഭാസിൻ എടുത്തുപറഞ്ഞു. സാമ്പത്തികമായി പ്രാധാന്യമുള്ള ഗ്രാൻഡെ നൈൻ വാഴ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കർഷകർക്ക് ടിബിഎം 9 ൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹമാണെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പരമ്പരാഗത വിളകളിൽ നിന്ന് പഴങ്ങളിലേക്കും മറ്റ് സസ്യങ്ങളിലേക്കും ബിഎആര്‍സിയുടെ മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രീഡിങ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ വ്യാപനത്തെ ഈ വികസനം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

എന്താണ് മ്യൂട്ടൻ്റ് വാഴ

ഒരു മ്യൂട്ടൻ്റ് ഇനം എന്നത് ഒരു സസ്യത്തിൻ്റെയോ ജന്തുവിൻ്റെയോ വൈറസിൻ്റെയോ പുതിയ ഇനമാണ്. മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രീഡിങ് വഴി ശാസ്ത്രീയമായണ് ഇവ വികസിപ്പിക്കുന്നത്. ഗാമാ കിരണങ്ങൾ കടത്തിവിട്ട് ജനിതക മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കിയാണ് ഇവ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇത്തരം പ്രോസസുകളിലൂടെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് കാവേരി വാമൻ.

കാവേരി വാമൻ (ടിബിഎം 9)

ജനപ്രിയവും വ്യാപകമായി കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്നതുമായ ഗ്രാൻഡെ നൈൻ എന്ന വാഴ ഇനത്തെ ഗാമ വികിരണം ഉപയോഗിച്ച് മ്യൂട്ടജെനൈസ് ചെയ്‌തെടുത്തതാണ് കാവേരി വാമൻ. നിരവധി വർഷത്തെ പരിശോധനയ്ക്കും കർശനമായ ഫീൽഡ് പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും ശേഷമാണ് കാവേരി വാമന്‍ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്.

എന്നാല്‍ മാതൃ സസ്യത്തെക്കാള്‍ നിരവധി മികച്ച കാര്‍ഷിക സവിശേഷതകള്‍ ടിബിഎം 9 ന് ഉണ്ട്. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിലുള്ള ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ച്-നാഷണൽ റിസർച്ച് സെൻ്റർ ഫോർ ബനാനയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് കാവേരി വാമന്‍ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്.

"മാതൃ ഇനവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, കാവേരി വാമൻ്റെ ഒരു പ്രധാന നേട്ടം അതിൻ്റെ ഉയരക്കുറവാണ്. ഇത് തണ്ടുകൾ വളയുകയോ ഒടിയുകയോ ചെയ്യുന്നതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നു. ഇത് തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ കാറ്റുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ വളരുന്ന ഉയരമുള്ള വാഴച്ചെടികളുടെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്‌നമാണ്," പ്രസ്‌താവനയില്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കാവേരി വാമൻ്റെ സവിശേഷതകള്‍

വാഴകള്‍ ഒടിയാതിരിക്കാന്‍ മുളയോ മരക്കമ്പുകളോ ഉപയോഗിച്ച് താങ്ങി നിര്‍ത്തുന്നതാണ് പരമ്പരാഗത രീതി. എന്നാല്‍ കാവേരി വാമന്‍ ഉയരം കുറവായതിനാല്‍ മുളയോ മരക്കമ്പുകളോ ആവശ്യമില്ല. കൂടാതെ കര്‍ഷകരുടെ ചെലവും കുറയ്‌ക്കുന്നുവെന്ന് പ്രസ്‌താവനയില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

കാവേരി വാമൻ്റെ വിളവെടുപ്പ് കാലാവധി മാതൃ ഇനത്തേക്കാൾ ഒന്നര മാസം കുറവാണ്. അതായത് ഇത് കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ വിളവെടുപ്പ് സാധ്യമാക്കുന്നു. ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് പുറമേ, പുതിയ ഇനത്തിൽ നിന്നുള്ള വാഴപ്പഴം മാതൃ ഇനമായ ഗ്രാൻഡെ നൈനിന്‍റെ എല്ലാ സാധാരണ ഓർഗാനോലെപ്റ്റിക് സവിശേഷതകളും നിലനിർത്തുന്നു.

കാവേരി വാമൻ വലിയ തോട്ടങ്ങളില്‍ കൃഷി ചെയ്യാനും ടെറസ് ഗാർഡനിങ്ങിനും അനുയോജ്യമാണ്. വാണിജ്യപരവും ഗാർഹികവുമായ കൃഷിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഗുണങ്ങളുള്ള സംയുക്ത വിളയാണിത്.

Also Read: കൊട്ടത്തേങ്ങയും കൊപ്രയും ട്രെയിനില്‍ കയറ്റല്ലേ, പണിയാവും; കാത്തിരിക്കുന്നത് ജയില്‍ ശിക്ഷയെന്ന് റെയിൽവേ

TAGGED:

MUTANT BANANA
BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE
KAVERI VAAMAN
BARC
FIRST MUTANT BANANA VARIETY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.