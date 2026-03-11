'അഹിന്ദുക്കൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല'; ബദരീനാഥ്- കേദാർ ക്ഷേത്രങ്ങളിലുള്പ്പെടെ വിലക്കുമായി സർക്കാർ, മൊബൈലിനും നിയന്ത്രണം
അഹിന്ദുക്കൾക്ക് പ്രവേശനം നിരോധിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിനിടെ നിയമസഭ പാസാക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനെതിരെ വിവിധ മത സംഘടനകൾ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും രംഗത്തെത്തി.
Published : March 11, 2026 at 5:39 PM IST
ഡെറാഡൂൺ: ഉത്തരാഖണ്ഡ് ചാർധാം യാത്ര 2026 ഏപ്രിൽ 19ന് തുടങ്ങാനിരിക്കെ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ. ബദരീനാഥ്-കേദാർ ക്ഷേത്രങ്ങളിലടക്കം അഹിന്ദുക്കള്ക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി. മാർച്ച് ആറിന് ആരംഭിച്ച രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയയിൽ ക്ഷേത്ര ദർശനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന തീർഥാടകർക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഹിന്ദുക്കളല്ലാത്തവരെ പ്രവേശിപ്പിക്കില്ലെന്നും മാർഗ നിർദേശമുണ്ട്.
ഗംഗോത്രി, യമുനോത്രി ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ വാതിലുകൾ ഭക്തർക്കായി തുറക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ്. ചാർധാമിലേക്ക് പോകുന്ന തീർഥാടകർക്ക് മികച്ച സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ സർക്കാർ ചെയ്തുവരികയാണ്. ഒരുക്കങ്ങള്ക്കൊപ്പം ചാർധാം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ പൂർണമായി നിരോധിക്കാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം. കൂടാതെ ഹിന്ദുക്കളല്ലാത്തവർ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് നിരോധിക്കാനും സർക്കാരും ബദരീനാഥ്- കേദാർ ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റിയും തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
വരാനിരിക്കുന്ന ചാർധാം യാത്രയിൽ കേദാർനാഥ്, ബദരീനാഥ് ക്ഷേത്ര സമുച്ചയങ്ങളിൽ അഹിന്ദുക്കൾക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കില്ലെന്നാണ് തീരുമാനം. ബികെടിസി തങ്ങളുടെ അധികാരപരിധിയിലുള്ള മറ്റ് 45 ക്ഷേത്രങ്ങളിലും അഹിന്ദുക്കൾക്ക് പ്രവേശനം വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെയാണ് ഈ സുപ്രധാന തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത്.
चारधाम यात्रा 2026-27 की तैयारियों को लेकर देहरादून में श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) की महत्वपूर्ण बजट बैठक अध्यक्ष श्री हेमंत द्विवेदी जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।— Hemant Dwivedi (@HemantdwivediUK) March 10, 2026
बैठक में आगामी यात्रा सत्र के लिए ₹121 करोड़ 7 लाख से अधिक का बजट पारित किया गया। साथ ही श्री… pic.twitter.com/MvCiaOQm5u
ഈ വർഷം ജനുവരിയിൽ, ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഗംഗാ സഭ ഹർ കി പൗരിയിൽ അഹിന്ദുക്കളുടെ പ്രവേശനം നിരോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന്, ഗംഗാ സഭ ഹർ കി പൗരിയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ 'ഹിന്ദുക്കൾ അല്ലാത്തവർക്ക് പ്രവേശനം ഇല്ല' എന്ന് എഴുതിയ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചു.
എല്ലാ വർഷവും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തർ ഹരിദ്വാറിൽ ഹർ കി പൗരിയിൽ പുണ്യ സ്നാനത്തിനായി എത്തുന്നു, ഇതിനും വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ വിഷയങ്ങൾ വലിയ ചർച്ചകൾക്കും വിവാദങ്ങൾക്കും ഇപ്പോൾ വഴിവച്ചിരിക്കുന്നു. ചാർ ധാം ധാമിൽ അഹിന്ദുക്കൾക്ക് പ്രവേശനം നിരോധിക്കണമെന്ന ആവശ്യങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ശക്തമായി ഉയർന്നുവരാൻ തുടങ്ങി.
ഇതോടെ ബദരീനാഥ് കേദാർനാഥ് ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി പ്രസിഡൻ്റ് ഹേമന്ത് ദ്വിവേദി വരാനിരിക്കുന്ന ബോർഡ് യോഗത്തിൽ ബികെടിസിക്ക് കീഴിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അഹിന്ദുക്കൾക്ക് പ്രവേശനം നിരോധിക്കുന്ന ഒരു പ്രമേയം പാസാക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
47 ഉത്തരാഖണ്ഡ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അഹിന്ദുക്കൾക്ക് വിലക്ക്
ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഭരരിസൈൻ അസംബ്ലി സമുച്ചയത്തിൽ ബജറ്റ് സമ്മേളനം നടന്നിരുന്നു. മാർച്ച് 10 ചൊവ്വാഴ്ച ഡെറാഡൂണിലെ ബികെടിസി ക്യാമ്പ് ഓഫിസിൽ ഒരു ബജറ്റ് യോഗം വിളിച്ചുചേർത്തു. ബികെടിസി പ്രസിഡൻ്റ് ഹേമന്ത് ദ്വിവേദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന ബജറ്റ് യോഗത്തിൽ, വരാനിരിക്കുന്ന 2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള 121.7 കോടി രൂപയുടെ ബജറ്റ് പാസാക്കി.
രാജ്യവ്യാപകമായി ഉറ്റുനോക്കിയിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നിർദേശവും സമ്മേളനത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. ബദരീനാഥ്, കേദാർനാഥ് ധാം എന്നിവയുൾപ്പെടെ ബികെടിസിയുടെ കീഴിലുള്ള ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ 47 ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അഹിന്ദുക്കൾക്ക് പ്രവേശനം നിരോധിക്കാനുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ മുന്നോട്ടുവച്ചു. പിന്നീടിത് പാസാക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇതിനെതിരെ വിവിധ മത സംഘടനകൾ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും രംഗത്തെത്തി.
അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും മത സംഘടനകൾ
ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ മതസ്ഥലങ്ങളിൽ അഹിന്ദുക്കളെ പ്രവേശിക്കുന്നത് നിരോധിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നപ്പോൾ, പ്രതിപക്ഷ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സംഘടനകൾ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു. ഹരിദ്വാറിൽ അഹിന്ദുക്കൾക്ക് പ്രവേശനം നിരോധിക്കുന്ന പോസ്റ്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയെ പരിഹസിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ മജ്ലിസ്-ഇ-ഇത്തേഹാദുൽ മുസ്ലിമീൻ (എഐഎംഐഎം) പ്രസിഡൻ്റ് അസദുദ്ദീൻ ഒവൈസി ഡൽഹിയിൽ നടന്ന പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
ഇത് തൊട്ടുകൂടായ്മ, സമത്വം, എന്നീ അവകാശത്തിനെതിരെയുള്ള ലംഘനവുമാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. അത്തരമൊരു വീക്ഷണം പുലർത്തുക എന്നതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ നിയമം അനുസരിക്കാതിരിക്കുക എന്നാണെന്നും അവർ അവകാശ വാദം ഉന്നയിച്ചു. "ഇത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ ഭിന്നത വർധിധിപ്പിക്കും. ഇന്ത്യയുടെ പൊതുവായ സംസ്കാരത്തിനും പരസ്പര ബഹുമാനത്തിനും ഇത് വിരുദ്ധമാണ്" ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ-ഇ-ഹിന്ദ് പ്രസിഡൻ്റ് അർഷാദ് മദനി പറഞ്ഞു.
ഓൾ ഇന്ത്യ ഇമാംസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ചീഫ് ഇമാം ഡോ. ഉമർ അഹമ്മദ് ഇല്യാസി ഈ തീരുമാനത്തെ പിന്തുണച്ച് സംസാരിച്ചു. "ഒരോ മതത്തിനും അതിൻ്റേതായ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഹിന്ദുക്കൾ അല്ലാത്തവർക്ക് ആരാധനാലയത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചാൽ ആരും എതിർക്കേണ്ടതില്ല. മുസ്ലീങ്ങൾ ഗംഗോത്രി സന്ദർശിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കണം. മറ്റ് മതങ്ങളുടെ പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. മക്കയിലും മദീനയിലും അമുസ്ലിംകൾക്ക് അനുവാദമില്ല, പക്ഷേ ആരും ഇതിനെ എതിർക്കുന്നില്ല. അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയം പാടില്ല" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എന്നിരുന്നാലും, സംസ്ഥാനത്തെ നിലവിലുള്ള മതസ്ഥലങ്ങളിൽ അഹിന്ദുക്കളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇതുവരെ ഒരു തീരുമാനവും എടുത്തിട്ടില്ല. അതേസമയം വരാനിരിക്കുന്ന ചാർധാം യാത്ര ഏപ്രിൽ 19 മുതൽ ആരംഭിക്കും. ബദ്രിനാഥ് ധാം, കേദാർനാഥ് ധാം എന്നിവയുൾപ്പെടെ 47 ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അഹിന്ദുക്കൾക്ക് പ്രവേശനം നിരോധിക്കാൻ ബദ്രി കേദാർ ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി ഒരു സുപ്രധാന തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം, ബജറ്റ് യോഗത്തിൽ ഈ നിർദേശവും പാസാക്കി. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, വരാനിരിക്കുന്ന ചാർധാം യാത്രയിൽ, ബദ്രിനാഥ്, കേദാർനാഥ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ 47 ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അഹിന്ദുക്കളുടെ പ്രവേശന വിലക്ക് തുടരും.
