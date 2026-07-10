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ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിച്ച പാകിസ്ഥാൻ ക്രീമുകളുടെ വൻ ശേഖരം പിടികൂടി; വൻ റാക്കറ്റെന്ന് സംശയം

സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കടയുടമയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത പൊലീസ് വിശദമായ ചോദ്യംചെയ്യൽ തുടരുകയാണ്. ഇത്രയധികം നിരോധിത പാകിസ്ഥാൻ ഉത്പന്നങ്ങൾ നന്ദേഡിൽ എങ്ങനെ എത്തി, ആരാണ് ഇത് വിതരണം ചെയ്തത് എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും അന്വേഷിക്കുന്നത്

Maharashtra Nanded police raid FDA inspection Banned creams Afra General Stores
പിടിച്ചെടുത്ത സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്‌തുക്കൾ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 10, 2026 at 11:05 AM IST

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നന്ദേഡ്: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നന്ദേഡിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിച്ച പാകിസ്ഥാൻ സൗന്ദര്യവർധക വസ്തുക്കളുടെ വൻ ശേഖരം പിടികൂടി. ഇത്വാര മേഖലയിലെ അഫ്ര ജനറൽ സ്റ്റോഴ്സിൽ പൊലീസും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പും (എഫ്ഡിഎ) സംയുക്തമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഏകദേശം 60 ലക്ഷം രൂപ വിലവരുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തത്. സംഭവത്തിൽ കടയുടമയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

കർശന നടപടിയുമായി എഫ്ഡിഎ
സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിനായി ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി കർശന നടപടികളാണ് ഇപ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ തുക്കാറാം മുണ്ടെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എഫ്ഡിഎ നടത്തുന്ന പരിശോധനകളുടെ ഭാഗമായാണ് നന്ദേഡിലും റെയ്ഡ് നടന്നത്. ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായ ഉത്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കമ്പനികൾക്കും കടകൾക്കുമെതിരെ ശക്തമായ നടപടികളാണ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്നത്. വ്യാജ ഉത്പന്നങ്ങൾ വിപണിയിൽ എത്തുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം എഫ്ഡിഎ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അദ്ദേഹം കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

MAHARASHTRA NANDED POLICE RAID FDA INSPECTION BANNED CREAMS AFRA GENERAL STORES
പാകിസ്ഥാൻ സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്‌തുക്കൾ (ETV Bharat)

പിടിച്ചെടുത്തത് 38 ഇനം ഉത്പന്നങ്ങൾ
രഹസ്യവിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്വാരയിലെ അഫ്ര ജനറൽ സ്റ്റോഴ്സിൽ പൊലീസ് പരിശോധന നടത്തിയത്. ഇന്ത്യയിൽ വിൽപനയും വിതരണവും പൂർണമായും നിരോധിച്ച 37 മുതൽ 38 വരെ ഇനം പാകിസ്ഥാൻ സൗന്ദര്യവർധക വസ്തുക്കളാണ് ഇവിടെനിന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. ഫേസ് വാഷ്, വിവിധതരം ക്രീമുകൾ, ചർമസംരക്ഷണത്തിനും കേശസംരക്ഷണത്തിനുമുള്ള ഉത്പന്നങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പിടിച്ചെടുത്ത സാധനങ്ങൾക്ക് വിപണിയിൽ 50 മുതൽ 60 ലക്ഷം രൂപ വരെ വിലവരുമെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഇത്തരം ഉത്പന്നങ്ങൾ രഹസ്യമായി അതിർത്തി കടത്തിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ നഗരങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതെന്നാണ് വിവരം.

ആരോഗ്യത്തിന് കടുത്ത ഭീഷണി
ഈ ഉത്പന്നങ്ങൾ ആരോഗ്യത്തിന് എത്രത്തോളം അപകടകരമാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ എഫ്ഡിഎ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സഹായത്തോടെ സാമ്പിളുകൾ ലബോറട്ടറിയിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. നിരോധിത രാസവസ്തുക്കളോ മറ്റ് അപകടകരമായ ഘടകങ്ങളോ ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കും. പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള ഇത്തരം ക്രീമുകളിൽ മെർക്കുറി, ലെഡ് തുടങ്ങിയ മാരകമായ രാസവസ്തുക്കൾ ഉയർന്ന അളവിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും, ഇത് വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെയും നാഡീവ്യൂഹത്തെയും ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുമെന്നും നേരത്തെ തന്നെ ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. ലബോറട്ടറി പരിശോധനാ ഫലം വരുന്നതോടെ ഉത്പന്നങ്ങളിലെ ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തത ലഭിക്കും. ജനങ്ങൾ ഇത്തരം വ്യാജ ഉത്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കണമെന്നും അധികൃതർ അഭ്യർഥിച്ചു.

വലിയ റാക്കറ്റെന്ന് സംശയം
സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കടയുടമയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത പൊലീസ് വിശദമായ ചോദ്യംചെയ്യൽ തുടരുകയാണ്. ഇത്രയധികം നിരോധിത പാകിസ്ഥാൻ ഉത്പന്നങ്ങൾ നന്ദേഡിൽ എങ്ങനെ എത്തി, ആരാണ് ഇത് വിതരണം ചെയ്തത് എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഇതിന് പിന്നിൽ വലിയൊരു റാക്കറ്റ് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മറ്റ് വ്യാപാരികൾക്ക് ഇതിൽ പങ്കുണ്ടോയെന്നും പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നുണ്ട്.

സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിനായി ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവുമായി കളിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഇത്വാര പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർ രാമേശ്വർ ഖനാൽ വ്യക്തമാക്കി. അന്വേഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പൊലീസിൻ്റെയും എഫ്ഡിഎയുടെയും ഈ മിന്നൽ പരിശോധന നന്ദേഡിലെ മറ്റ് വ്യാപാരികൾക്കിടയിലും പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിരോധിതവും സംശയാസ്പദവുമായ ഉത്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നിരീക്ഷണം തുടരുമെന്ന വ്യക്തമായ സന്ദേശമാണ് ഈ നടപടിയിലൂടെ അധികൃതർ നൽകുന്നത്.

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TAGGED:

MAHARASHTRA NANDED POLICE RAID
FDA INSPECTION
BANNED CREAMS
AFRA GENERAL STORES
BANNED PAKISTANI COSMETICS SEIZED

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