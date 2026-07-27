ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയുടെ ഉപഭോക്ത്യ വിവരങ്ങൾ ഡാർക്ക് വെബിൽ; ചോർന്നത് നിർണായക വിവരങ്ങളെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
ബാങ്കിൻ്റെ ആഭ്യന്തര വിവരങ്ങളായ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ, വിജിലൻസ് അന്വേഷങ്ങൾ, ബ്രാഞ്ച് എടിഎം തുടങ്ങിയവയുടെ റെക്കോർഡുകൾ എന്നിവയും ചോർന്നതായാണ് പുറത്ത് വരുന്ന വിവരം.
By PTI
Published : July 27, 2026 at 7:51 PM IST
മുംബൈ: ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയുടെ സെൻസിറ്റീവ് ഡാറ്റ ചോർന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആധാർ നമ്പറുകൾ, സേവിങ്സ് കറൻ്റ് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ, ലോൺ വിവരങ്ങൾ, നെറ്റ് ബാങ്കിങ് യൂസർ ഡീറ്റെയിൽസ്, എൻആർഐ കോർപ്പറേറ്റ് ബാങ്കിങ് സേവന റെക്കോർഡുകൾ എന്നിവ അടങ്ങിയ ഡാറ്റയാണ് ചോർന്നത്.
ഇതിന് പുറമേ ബാങ്കിൻ്റെ ആഭ്യന്തര വിവരങ്ങളായ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ, വിജിലൻസ് അന്വേഷങ്ങൾ, ബ്രാഞ്ച് എടിഎം തുടങ്ങിയവയുടെ റെക്കോർഡുകൾ എന്നിവയും ചോർന്നതായാണ് പുറത്ത് വരുന്ന വിവരം. ഏകദേശം 700 ജിഗാബൈറ്റിലധികം വിവരങ്ങാളണ് ചോർന്നതെന്നാണ് വിവരം.
ചോർന്ന ഡാറ്റകൾ ഡാർക്ക് വെബിൽ സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കിയുട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഹാക്കർമാർ അവകാശപ്പെടുന്നത്. അതേസമയം സംഭവത്തിൽ ബാങ്ക് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്.
പണം സുരക്ഷിതമാണോ?
ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്നും ഡാറ്റ ചോർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാക്കർമാർക്ക് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നും ഉടൻ പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പലരും കഴിയുന്നത്. എന്നാൽ തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. ബാങ്കിങ് സംവിധാനങ്ങൾ നിരവധി സുരക്ഷാ തലങ്ങളാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.
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ഒരു ഇടപാട് പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് ബാങ്കുകളിൽ ഒന്നിലധികം സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു. ലോഗിൻ പാസ്വേഡുകൾ, യുപിഐ പിൻ നമ്പറുകൾ, ഓടിപി പാസ്വേഡുകൾ എന്നിവയടങ്ങിയ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇടപാടുകൾ പൂർത്തിയാവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പണം സുരക്ഷിതമായിരിക്കും.
ജാഗ്രത പാലിക്കുക
ഇത്തരം തട്ടിപ്പ് സംഘങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വ്യാജ ഫോൺ കോളുകൾക്ക് മറുപടി നൽക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. വ്യക്തിഗത ഒടിപി നമ്പറുകൾ ആർക്കും പങ്കുവയ്ക്കാതിരിക്കുക. ഇത്തരം തട്ടിപ്പ് സംഘങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഭീഷണികൾക്ക് പൊലീസിൽ പരാതി നൽക്കേണ്ടതാണ്.
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