ETV Bharat / bharat

യുപി പൊലീസിന്‍റെ പേരില്‍ ഡിജിറ്റല്‍ അറസ്റ്റ്, ഉടൻ പണം കൈമാറാൻ നിർദേശം; ബാങ്ക് മാനേജറുടെ ഇടപെടലില്‍ രക്ഷപ്പെട്ട് വൃദ്ധ ദമ്പതികൾ

ദമ്പതികൾക്ക് എതിരായി 6 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ചായിരുന്നു ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ്. അക്കൗണ്ടിലുള്ള പണം ഉടൻ കൈമാറണമെന്നും നിർദേശിച്ചു.

ELDER PEOPLE SAVED BY BANK MANAGER DIGITAL ARREST BY FRAUDSTERS CYBER CRIME DIGITAL ARREST
Representational Image (IANS)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 5, 2025 at 7:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

മംഗളൂരു: ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ് എന്ന വ്യാജേന നിരപരാധികളായ ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് നടത്തുന്ന കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് കേസുകൾ ഈ അടുത്തായി പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. മംഗളൂരുവിലെ ഒരു ബാങ്ക് മാനേജറുടെ സന്ദർഭോചിതമായ ഇടപെടൽ വൃദ്ധ ദമ്പതികളെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വൻ അപകടത്തിൽ നിന്നാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഡിസംബർ 1 ന്, ഉത്തർപ്രദേശ് സിഐഡി പൊലീസിൽ നിന്നുള്ളവരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ വാട്‌സ്ആപ്പ് വഴി വൃദ്ധ ദമ്പതികളെ ബന്ധപ്പെട്ടു. ദമ്പതികൾക്ക് എതിരായി 6 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു.

അന്വേഷണത്തിനാണെന്ന വ്യാജേന തട്ടിപ്പുകാർ കിന്നിഗോളിയിലെ കാനറ ബാങ്കിലുള്ള ദമ്പതികളുടെ പണം ഇവർ നിർദേശിച്ച ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞു. ഏകദേശം 84 ലക്ഷം രൂപയാണ് ബാങ്കിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞത്. മോഷ്‌ടാക്കൾ സൂചിപ്പിച്ചത് അനുസരിച്ച് 84 ലക്ഷം രൂപ ട്രാൻസ്‌ഫർ ചെയ്യാൻ വൃദ്ധർ ബാങ്കിലേക്ക് പോയി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഈ സമയത്ത്, കിന്നിഗോളിയിലെ കാനറ ബാങ്ക് മാനേജർ റോയ്‌സ്റ്റൺ ഇത്രയും വലിയ തുക ട്രാൻസ്‌ഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, വൃദ്ധ ദമ്പതികൾ ശരിയായ ഉത്തരം നൽകിയില്ല. ഇതിൽ സംശയം തോന്നിയ ബാങ്ക് മാനേജർ സൈബർ തട്ടിപ്പുകാർ നൽകിയ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം ട്രാൻസ്‌ഫർ ചെയ്‌തില്ല. കിന്നിഗോളിക്ക് സമീപമുള്ള മുൽക്കി സ്റ്റേഷൻ പൊലീസ് സ്റ്റാഫായ യശ്വന്ത് കുമാറിനെയും പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻ്റലിജൻസ് സ്റ്റാഫ് കിഷോറയെയും വിളിച്ച് വിവരം അറിയിച്ചു.

ഇതോടെ, പൊലീസ് വൃദ്ധ ദമ്പതികളുടെ വീട്ടിലെത്തി ഇവരുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ പരിശോധിച്ചു. തുടർന്ന് ദമ്പതികളെ ഡിജിറ്റൽ രീതിയിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തതായി കണ്ടെത്തി. പൊലീസ് ഉടൻ തന്നെ ബാങ്ക് മാനേജരെ വിളിച്ച് പണം ട്രാൻസ്‌ഫർ ചെയ്യരുതെന്ന് അറിയിച്ചു. വൃദ്ധ ദമ്പതികളെ വിവരമറിയിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

'പൊലീസ് ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. തട്ടിപ്പുകാർ വൃദ്ധ ദമ്പതികളെ ഡിജിറ്റൽ രീതിയിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു, അവരുടെ എഫ്‌ഡി അക്കൗണ്ടിലെ പണം മറ്റൊരു അക്കൗണ്ടിലേയ്‌ക്ക് മാറ്റാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ, ബാങ്ക് മാനേജർ ബീറ്റ് പൊലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചു. പൊലീസ് ഉടൻ തന്നെ വീട്ടിലെത്തി തട്ടിപ്പ് ഒഴിവാക്കിയതായി ദമ്പതികളെ അറിയിച്ചു' മംഗളൂരു സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ സുധീർ കുമാർ റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു.

ALSO READ: വെള്ളം ഒരേസമയം അനുഗ്രഹവും ദുരിതവും; ജീവൻ കയ്യില്‍പിടിച്ച് കൃഷി, ഒരു നാടാകെ കണ്ണീരില്‍

TAGGED:

ELDER PEOPLE SAVED BY BANK MANAGER
DIGITAL ARREST BY FRAUDSTERS
CYBER CRIME
DIGITAL ARREST
ELDER COUPLE SAVED BY BANK MANAGER

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.