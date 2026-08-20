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ഭാര്യയെ വെടിവെച്ച് കൊന്നു, വീട്ടിലെത്തി സഹോദരിയെയെയും; ഒടുവില്‍ യുവാവ് ജീവനൊടുക്കി, കാരണം അറിയിച്ചത് വാട്‌സ്ആപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് വഴി

ഭാര്യയെയും സഹോദരിയെയും വെടിവച്ചു കൊന്നു, വാട്‌സ് ആപ്പ് സ്റ്റാറ്റസിലൂടെ എല്ലാവരെയും അറിയിച്ചു, പിന്നാലെ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരന്‍ സ്വയം ജീവനൊടുക്കി

MAN SHOOTS WIFE AND SISTER FATAL SHOOTING BY BANK EMPLOYEE BANK EMPLOYEE KILLS WIFE SISTER BANK EMPLOYEE ENDS LIFE
file photos of Divya Mishra and Manas Bajpai (X.com)
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By PTI

Published : August 20, 2026 at 6:17 PM IST

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ലഖ്‌നൗ: ബാങ്ക് ജീവനക്കാരിയായ ഭാര്യയെയും സഹോദരിയെയും വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ബാങ്ക് ജീവനക്കാരൻ ജീവനൊടുക്കി. ലഖ്‌നൗ സ്വദേശിയും എസ്ബിഐ ജീവനക്കാരനുമായ മാനസ് ബാജ്‌പേയ് (38) ആണ് ഭാര്യ ദിവ്യ മിശ്രയെയും സഹോദരി ഷീബ വാജ്പേയിയെയും വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം സ്വയം ജീവനൊടുക്കിയത്.

ഉത്തർപ്രദേശിലെ ലഖ്‌നൗവിലാണ് സംഭവം. കൊല്ലപ്പെട്ട ദിവ്യ മിശ്ര ഐസിഐസിഐ ബാങ്കിലെ റിലേഷന്‍ഷിപ്പ് ജീവനക്കാരിയാണ്. വ്യാഴാഴ്‌ച ഉച്ചയോടെയാണ് മാനസ് ബാജ്പേയി ഭാര്യ ജോലിചെയ്യുന്ന ​ഗോമതി ന​ഗറിലെ ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് ശാഖയിലെത്തി വെടിവച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്ന പ്രതി മാനസ് യുവതിയെ പുറത്തേക്ക് വിളിച്ച് വെടിവച്ച ശേഷം ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. വെടിയേറ്റ ദിവ്യ മിശ്രയെ ഉടൻതന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു. ദിവ്യയുമായി പ്രതിക്ക് ദാമ്പത്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്.

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ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം വീട്ടിലെത്തിയ മാനസ് ബാജ്പേയി വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന മാനസികവെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന സഹോദരിയെയും വെടിവെച്ച് കൊല്ലുകയായിരുന്നു. ഇതിനുശേഷമാണ് പ്രതി സ്വയം വെടിയുതിർത്ത് മരിച്ചത്. ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഭാര്യ തന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തതിനാലാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് പ്രതി മാനസ് മിശ്ര സ്റ്റാറ്റസിട്ടു. 'എന്നെ വഞ്ചിച്ച ഭാര്യയെ ഇന്ന് ഞാൻ കൊന്നു. ഇനി ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും. എൻ്റെ സഹോദരിയെയും കൊല്ലും. അവളുടെ സഹോദരി പ്ര​ഗ്യയ്ക്കും ഭരതിനും എല്ലാം അറിയാം' എന്നായിരുന്നു മാനസ് വാജ്പേയിയുടെ വാട്‌സ് ആപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ്.

ദിവ്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഇയാള്‍ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. വിയർത്തുകുളിച്ചാണ് മാനസ് ബാജ്പേയി വീട്ടിലേക്ക് കയറിപ്പോവുന്നത് കണ്ടതായി റെസ്റ്റോറന്‍റ് നടത്തുന്ന ഒരാൾ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. "ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, 'ഭയ്യ, എന്താണ് കാര്യം? നിങ്ങൾ സമ്മർദത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു.' പക്ഷേ അത് ഒന്നുമല്ല, ചില ഓഫിസ് പ്രശ്‌നങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അയാൾ അകത്തേക്ക് പോയി" റെസ്റ്റോറന്‍റ് ഉടമ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം നടന്ന സംഭവങ്ങളുടെ കൃത്യമായ ക്രമം വ്യക്തമാല്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

സംഭവം വിശദീകരിച്ച് പൊലീസ്

ദാരുണ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ബാങ്കിലെത്തി പരിശോധന നടത്തിയാതായി എഡിസിപി (ഈസ്റ്റ്) അമോൽ മുർകുട്ട് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ മൂന്നോ നാലോ വർഷമായി ബാങ്കില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്‌ത്രീയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. മരിച്ച സ്ത്രീയുടെ ബാങ്കിലെ സഹപ്രവർത്തകർ അക്രമി അവരുടെ ഭർത്താവാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഹുസാരിയ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് പ്രതിയെ കണ്ടെത്തിയതായും അവിടെ വെച്ച് അയാൾ തൻ്റെ സഹോദരി ഷീബ ബാജ്‌പൈയെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുകയും തുടർന്ന് സ്വയം വെടിവയ്ക്കുകയും ചെയ്‌തതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ലഖ്‌നൗ പൊലീസ് കമ്മിഷണർ തരുൺ ഗൗബയും കുറ്റകൃത്യം നടന്ന സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി. അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും വെടിവയ്പ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തെളിവുകൾ ഫോറൻസിക് സംഘങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

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MAN SHOOTS WIFE AND SISTER
FATAL SHOOTING BY BANK EMPLOYEE
BANK EMPLOYEE KILLS WIFE SISTER
BANK EMPLOYEE ENDS LIFE
BANK EMPLOYEE SHOOT WIFE AND SISTER

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