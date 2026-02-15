60 ലക്ഷം രൂപ കടം വീട്ടാൻ 4 കോടിയുടെ സ്വര്ണം ബാങ്കില് നിന്നും കൊള്ളയടിച്ച് അസിസ്റ്റൻ്റ് ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ, കൈയ്യോടെ പൊക്കി പൊലീസ്
നാല് കോടി രൂപയോളം വിലമതിക്കുന്ന 2.753 കിലോഗ്രാം സ്വർണാഭരണങ്ങളാണ് പ്രതിയായ കിരൺ കുമാർ ബാങ്ക് ലോക്കറിൽ നിന്നും മോഷ്ടിച്ചത്.
ബെംഗളുരു: ഓൺലൈൻ ചൂതാട്ടത്തിനായി ബാങ്ക് ലോക്കറിൽ നിന്നും സ്വർണാഭരണങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ച കേസിൽ ബാങ്കിലെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ബ്രാഞ്ച് മാനേജരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കർണാടക പൊലീസ്. ആന്ധ്രാപ്രദേശ് വിദ്യാരണ്യപുര സ്വദേശിയായ കിരൺ കുമാറാണ് പൊലീസ് പിടിയിലായത്.
ബെംഗളൂരുവിലെ ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൻ്റെ ഗിരിനഗർ ശാഖയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് പ്രതി. 2016 മുതൽ ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൻ്റെ വിവിധ ശാഖകളിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂൺ മുതലാണ് ഗിരിനഗറർ ശാഖയിൽ ഇയാൾ ജോലിക്ക് പ്രവേശിച്ചതെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
ഓൺലൈൻ ചൂതാട്ടത്തിനായി വായ്പയെടുത്ത 60 ലക്ഷം രൂപ തിരികെ അടയ്ക്കാനാവാതെ വന്നപ്പോഴാണ് ബാങ്ക് ലോക്കറിൽ നിന്നും പ്രതി സ്വർണാഭരണങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചതെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. നാല് കോടി രൂപയോളം വിലമതിക്കുന്ന 2.753 കിലോഗ്രാം സ്വർണാഭരണങ്ങളാണ് പ്രതിയായ കിരൺ കുമാർ ബാങ്ക് ലോക്കറിൽ നിന്നും മോഷ്ടിച്ചത്.
ആറ് മാസം മുമ്പാണ് തോയജാക്ഷി എന്ന വ്യക്തി ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് സ്വർണം പണയം വച്ച് വായ്പ എടുത്തത്. മുഴുവൻ തുകയും നൽകി പണയം വച്ച ആഭരണങ്ങൾ തിരികെ വാങ്ങിയപ്പോൾ ചിലത് നഷ്ടപ്പെട്ടതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ബാങ്ക് മാനേജരെ ഉടൻ തന്നെ വിവരം അറിയിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് വൻ മോഷണം നടന്നതായി കണ്ടെത്തിയതെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം അറിയിച്ചു.
അന്വേഷണത്തിന് ഒടുവിൽ പ്രതി കിരൺ കുമാർ ബാങ്കിൻ്റെ സോണൽ ഓഫിസിൽ മോഷണം നടത്തിയതായി സമ്മതിച്ചിരുന്നു. മണപുരം, കത്രിഗുപ്പ, എംഎസ് പാളയ എന്നിവിടങ്ങളിലെ മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസിൽ മോഷ്ടിച്ച സ്വർണം നിക്ഷേപിച്ചതായി പ്രതി സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
തുടർന്നാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നും പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ പണയം വച്ച 207 പേരുടെ സ്വർണാഭരണങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പ്രതി മോഷണം നടത്തിയത്. 2.783 കിലോയോളം സ്വർണമാണ് പ്രതി മോഷ്ടിച്ചതെന്നും പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മോഷണം 60 ലക്ഷം രൂപയുടെ കടം വീട്ടാൻ
പ്രതിയായ കിരൺ കുമാർ ഓൺലൈൻ ചൂതാട്ടത്തിലും വാതുവയ്പ്പിനും വർഷങ്ങളായി ഏർപ്പെടാറുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. വാതുവയ്പ്പിലൂടെ പ്രതിയ്ക്ക് 60 ലക്ഷം രൂപയോളം നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. കടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാണ് സ്വർണം മോഷ്ടിച്ചതെന്നായിരുന്നു് പ്രതിയുടെ മൊഴിയെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
ആറ് മാസത്തിനിടെ ഘട്ടങ്ങളായി നാല് കോടി രൂപയുടെ സ്വർണം മോഷ്ടിക്കുകയും കടത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഇയാൾ വീട്ടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നിലവിൽ പ്രതി കിരൺ കൂമാറിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണെന്നും പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പൊതുജനങ്ങൾ ബാങ്ക് ലോക്കറിൽ സ്വർണം സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉരുപ്പടികൾ ബാങ്കിലുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഉപഭോക്താക്കൾ ഇടയ്ക്ക് എങ്കിലും ബാങ്ക് സന്ദർശിക്കണമെന്ന് ബെംഗളുരു സൗത്ത് ഡിവിഷൻ ഡിസിപി ലോകേഷ് ജഗലാസർ പറഞ്ഞു.
