പാദസരം മുതൽ നെറ്റിച്ചുട്ടി വരെ എല്ലാ സെറ്റും; ബന്ദർ ആഭരണങ്ങൾക്ക് വൻ ഡിമാൻഡ്
വിവാഹങ്ങൾക്കും മറ്റ് പരിപാടികൾക്കും സ്വർണം വാങ്ങുക എന്നത് സാധാരക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചെടുത്തോളം ഇന്നത്തെ കുതിച്ചുയരുന്ന സ്വര്ണ വിലയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് അൽപം പ്രയാസം തന്നെയാണ്.
Published : December 14, 2025 at 6:49 PM IST
അമരാവതി: സ്വർണ വില കുത്തനെ ഉയരുകയാണ്. സാധാരണക്കാരൻ്റെ കീശ കീറും വിധത്തിലാണ് സ്വർണ വിലയുടെ ഓരോ ദിവസത്തേയും പോക്ക്. വിവാഹങ്ങൾക്കും മറ്റ് പരിപാടികൾക്കും സ്വർണം വാങ്ങുക എന്നത് സാധാരക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചെടുത്തോളം അൽപം പ്രയാസം തന്നെയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
ഇവിടെയാണ് ബന്ദർ ആഭരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. സ്വർണം പോലെ തിളങ്ങുന്ന ബന്ദർ ആഭരണങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ വിപണിയിൽ നല്ല ഡിമാൻഡുണ്ട്. കുറഞ്ഞ വിലയിൽ നിരവധി പുത്തൻ ഡിസൈനുകൾ, ഉയർന്ന നിലവാരം എന്നിവയാണ് ബന്ദാരുവിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ.
ആന്ധ്രാപ്രേശിലെ മച്ചലിപട്ടണത്തിലാണ് ബന്ദർ ആഭരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഇവക്ക് രാജ്യമെമ്പാടും നല്ല ഡിമാൻ്റാണ്. കൊൽക്കത്ത, രാജ്കോട്ട്, ബാംഗളൂരു, ഹൈദരാബാദ്, ചെന്നൈ, മുംബൈ തുടങ്ങിയ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ബന്ദർ ആഭരണങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
20 രൂപ വിലയുള്ള മുക്കുത്തി മുതൽ 2000 രൂപ വരെ വിലയുള്ള നെക്ലേസുകൾ വരെ ബന്ദറിലുണ്ട്. ഡിമാൻ്റ് ഏറിയതോടെ മച്ചിലിപട്ടണത്തിൽ ഇപ്പോൾ നൂറുകണക്കിന് നിർമാണ യൂണിറ്റുകളാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള വിപണികളിൽ ബന്ദർ അവതരിപ്പിച്ചത് മച്ചിലിപട്ടണത്തിലെ വ്യാപാരികളാണ്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുക്കുത്തി, കമ്മൽ, പാദസരം, അരപ്പട്ട എന്നിവയടങ്ങിയ ഒരു കല്ല്യാണ ആഭരണ സെറ്റ് ഇവർ ഇപ്പോൾ നിർമിക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ പിച്ചള ,ചെമ്പ് തുടങ്ങിയ ലോഹങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ആഭരണങ്ങൾ നിർമിച്ചിരുന്നത്.
പിന്നീട് കെമിക്കൽ പ്ലേറ്റിങ് ടെക്നിക്കുകളിലേക്ക് മാറി. ഇത് ആഭരണത്തിൻ്റെ ഫിനിഷിങ്ങ് മെച്ചപ്പെടുത്തി ചെലവ് കുറച്ചു. നിലവിൽ ജ്വല്ലറി പാർക്ക്, ചിലകലപുടി, എന്നിവിടങ്ങളിലായി 400 ലധികം യൂണിറ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
ഈ യൂണിറ്റുകളിൽ ഏകദേശം 50,000 ആളുകളാണ് നേരിട്ടും അല്ലാതെയും ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ആഭരണ വ്യവസായത്തിൻ്റെ വാർഷിക വിറ്റുവരവ് 120 കോടി മുതൽ 150 കോടി വരെയാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. മലേഷ്യ, സിംഗപ്പൂർ, ശ്രീലങ്ക, യുഎസ്എ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ വിഗ്രഹങ്ങൾക്കായുള്ള ആഭരണങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതിന് മാത്രമായി ഏകദേശം 20 യൂണിറ്റുകളുണ്ട്.
പാദസരം, അരപ്പട്ട, മാല, മംഗല്യസൂത്രം, ജുംകകൾ, നെറ്റിചുട്ടി എന്നിവയുൾപ്പെടെ 15 ഇനങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന കല്ല്യാണ സെറ്റുകൾക്ക് വെറും 6,000 രൂപ മുതൽ 22,000 രൂപ വരെയാണ് വില വരുന്നത്. ഫോട്ടോ ഷൂട്ടുകൾ, സിനിമ, നാടകം തുടങ്ങിയ പരിപാടികൾക്കെല്ലാം ബന്ദർ ആഭരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.
ചിലകലപുഡിയിൽ വെറും രണ്ട് തൊഴിലാളികളുമായാണ് ജ്വല്ലറി തുടങ്ങുന്നത്. ഈ വർഷം മാത്രം സ്കിൽ ഹബ്ബിലൂടെ ഞങ്ങൾ 600 പേർക്ക് പരിശീലനം നൽകുകയും അതിൽ 350 പേർക്ക് തൊഴിൽ നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 8,000 മുതൽ 30,000 രൂപ വരെയാണ് ഈ മേഖലയിലെ ശമ്പളമെന്ന് ഇമിറ്റേഷൻ ജ്വല്ലറി അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി ജിതേന്ദ്ര പറഞ്ഞു.
Also Read: എഐ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ ഇന്ത്യ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത്; സാങ്കേതിക പുരോഗതിയിൽ അതിവേഗ വളർച്ച