ഭാഷയുടെ പരിമളം പരത്തി ബനാറസ് ഹിന്ദു സര്വകലാശാലയില് തമിഴ് ചെയര്, ഇനിയിവിടെ തമിഴ് സാഹിത്യവും സംസ്കാരവും പഠിക്കാം
ബനാറസ് ഹിന്ദു സര്വകലാശാലയില് ആര്ട്സ് വിഭാഗത്തിലാണ് തമിഴ് ചെയര്. തമിഴ് ഭാഷ, സാഹിത്യം, സംസ്കാരം, കരകൗശലം, ചരിത്രം, സ്വഭാവം എന്നിവയെക്കുറിച്ചെല്ലാമുള്ള വിവരങ്ങള് ലഭ്യം.
Published : January 12, 2026 at 12:06 PM IST
വാരണസി: ബനാറസ് ഹിന്ദു സര്വകലാശാലയില് തമിഴ് ചെയര് സ്ഥാപിക്കുന്നു. വിദ്യാര്ത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് വലിയൊരു ചുവട് വയ്പായാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്.
എല്ലാക്കൊല്ലവും വാരണസിയില് വടക്കേന്ത്യയെയും തെക്കേന്ത്യയെയും മറിച്ചും ബന്ധിപ്പിക്കാനായി കാശി തമിഴ് സംഗമം നടത്താറുണ്ട്. ഈ സംഗമം ഇരുസ്ഥലങ്ങളിലെയും ഭാഷ, സംസ്കാരം, ഭക്ഷണം, സാഹിത്യം തുടങ്ങിയയെക്കുറിച്ചറിയാനുള്ള കേവലം ഒരു അവസരം മാത്രമല്ല മറിച്ച് കാശിയെയും തമിഴിനെയും വിദ്യാഭ്യാസപരമായി കൂടുതല് അടുപ്പിക്കുന്ന അവസരം കൂടിയാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇപ്പോള് കാശി -തമിഴ്സംഗമത്തെ കൂടുതല് അര്ത്ഥവത്താക്കാനുള്ള നടപടിയാണ് ബനാറസ് ഹിന്ദു സര്വകലാശാലയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
കാശിയുടെ ലോക്സഭ പ്രതിനിധിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ നരേന്ദ്രമോദിയാണ് തെക്ക് -വടക്ക് ഇന്ത്യയെ കൂടുതല് ആഴത്തില് പരസ്പരം അറിയാനുള്ള ഒരു പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്. കാശി തമിഴ് സംഗമം-4.0 വളര്ന്ന് വരുന്ന ഒരു സാംസ്കാരിക സംഗമത്തില് ഒരു പുതു അധ്യായമാകും.
2025 ഡിസംബര് രണ്ടിനാണ് ഈ സംഗമത്തിന്റെ നാലാം പതിപ്പ് തുടങ്ങിയത്. തമിഴ് ഭാഷ പഠിക്കുന്നതിനും അക്കാദമിക കൈമാറ്റത്തിനും സംഗമം വലിയ പ്രാധാന്യം നല്കി. നമുക്ക് തമിഴ് പഠിക്കാം-തമിഴ് കാര്ക്കലാം എന്നതാിയരുന്നു ഇക്കൊല്ലത്തെ സംഗമത്തിന്റെ പ്രമേയം. ഇപ്പോഴിതാ ഈ സന്ദേശം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടു പോകുന്ന ദൗത്യം ബനാറസ് ഹിന്ദു സര്വകലാശാല ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു.
ഭാഷാ വകുപ്പില് തമിഴ് ചെയര്
കാശിയില് അടുത്തിടെയാണ് കാശി തമിഴ് സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചതെന്ന് ബനാറസ് ഹിന്ദുസര്വകലാശാലയിലെ ആര്ട്സ് ഫാക്കല്റ്റി ഡീന് പ്രൊഫ.സംഗീത പറഞ്ഞു. ഈ സംഗമത്തിന്റെ ചില ആശയങ്ങള് നടപ്പാക്കണമെന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പദ്ധതികളും മനസിലുണ്ടായിരുന്നു. കാശി തമിഴ് സംഗമത്തിന്റെ ആശയം നടപ്പാക്കാന് ബനാറസ് ഹിന്ദു സര്വകലാശാലയെക്കാള് ബൃഹത്തായ ഒരിടമില്ല. ഇതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം ആര്ട്സ് ഫാക്കല്റ്റിയിലെ വിവിധ വകുപ്പുകള് തന്നെയാണെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഇന്ത്യന് ഭാഷാ വകുപ്പുകള്ക്കുള്ളില് തമിഴ് ചെയര് സ്ഥാപിക്കാനും തീരുമാനമായതായി പ്രൊഫ.സംഗീത പറയുന്നു.
കാശി-ദക്ഷിണേന്ത്യ വിദ്യാഭ്യാസ സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കും
കാശിയെയും ദക്ഷിണേന്ത്യയെയും എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുത്തണമെന്നതിനെ കുറിച്ച് തങ്ങള്ക്ക് കൃത്യമായ ഒരു പദ്ധതിയുണ്ടെന്നും സംഗീത പറയുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ-സാംസ്കാരിക സംഗമം ആകുമിത്. അടുത്ത കുറച്ച് മാസങ്ങള്ക്കം ഇതെല്ലാം നടപ്പാക്കും. അടുത്ത അധ്യയന വര്ഷം മുതല് ചെയര് പൂര്ണതോതില് പ്രവര്ത്തിക്കുമെന്നും അവര് വ്യക്തമാക്കി.
തമിഴ് ഭാഷ,സാഹിത്യം, സംസ്കാരം, സ്വഭാവം, കരകൗശലം, ചരിത്രം തുടങ്ങിയ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഇവിടെ ലഭ്യമാകും. വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് കാശിയില് നിന്ന് തമിഴിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനാകും.
കാശി-തമിഴ് സംഗമം 4.0 തമിഴ് പഠനത്തിന് പ്രോത്സാഹനമാകുന്നു
വരൂ തമിഴ് പഠിക്കാം എന്നാണ് കാശി -തമിഴ് സംഗമം 4.0ത്തിന്റെ സന്ദേശം. ഭാഷ വൈവിധ്യം സാംസ്കാരിക ഐക്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. ഈ കാഴ്ചപ്പാടോടെ തമിഴ്നാട്ടില് നിന്നുള്ള 1400 പ്രതിനിധികള് കാശി തമിഴ്സംഗമത്തിന്റെ നാലാ പതിപ്പില് വിവിധ പരിപാടികളില് പങ്കെടുത്തു.
വിദ്യാര്ത്ഥികള്, അധ്യാപകര്, എഴുത്തുകാര്, മാധ്യമപ്രവര്ത്തകര്, കൃഷി, അനുബന്ധ മേഖലകള്, കലാകാരന്മാര്, സ്ത്രീകള്, ആത്മീയ പണ്ഡിതര് തുടങ്ങിയവര് ഇതില് സംബന്ധിച്ചു. 2022ല് കാശി-തമിഴ് സംഗമം തുടങ്ങിയത് മുതല് തമിഴ്നാടും കാശിയും തമ്മില് ഒരു സാംസ്കാരിക-വദ്യാഭ്യാസ ബന്ധം ഉരുത്തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
തമിഴ്നാടിന്റെ സമ്പന്ന പൈതൃകം അനുഭവിക്കാനുള്ള അവസരം
കാശി-തമിഴ് സംഗമത്തിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശ്യം തമിഴ് ഭാഷ പഠനം തന്നെയാണ് ഇക്കുറി ശക്തമായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രം കൂടി ഇത് മുന്നോട്ട് വച്ചു. ഭാഷാ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു സാംസ്കാരിക കൈമാറ്റത്തിനാണ് ഇത് ഊന്നല് നല്കുന്നത്. ഒപ്പം യുവജന പങ്കാളിത്തവും ലക്ഷ്യമിടുന്നു. കാശി മേഖലയില് നിന്നുള്ള വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് തമിഴ് ഭാഷ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണിത്. ഒപ്പം തമിഴ്നാടിന്റെ സമ്പന്നപൈതൃകത്തെ കുറിച്ച് നേരിട്ട് പഠിക്കാനും.
ഇത്തരം ഉദ്യമങ്ങള് കാശിയിലെ വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് സാംസ്കാരിക ഐക്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള അവസരമൊരുക്കും. വാരണസിയില് തമിഴ് പഠിപ്പിക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങള്ക്ക് ബനാറസ് ഹിന്ദു സര്വകലാശാല സഹായം നല്കും. ഇതിനായി ഭരണതലത്തില് ശ്രമങ്ങള് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.