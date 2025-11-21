ഒരു കിലോ വാഴപ്പഴത്തിന് ഒരു രൂപ, പഴങ്ങള് കന്നുകാലിക്ക് തീറ്റകൊടുത്ത് കർഷകർ, നെഞ്ചുലക്കുന്ന കാഴ്ച
ആന്ധ്രാ പ്രദേശിലെ വാഴക്കർഷകർ പ്രതിസന്ധിയിൽ. വിപണിയിൽ വിലയിടിവ്. വാഴക്കുലകൾ കന്നുകാലികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ. സർക്കാരിനോട് സഹായം അഭ്യർഥിച്ചു.
അമരാവതി: കനത്ത മഴയും വിപണിയിൽ വില ലഭിക്കാത്തതും മൂലം ദുരിതം പേറുകയാണ് കര്ഷകര്. കേരളത്തിലേക്ക് ഉള്പ്പെടെ പച്ചക്കറിയും പഴങ്ങളും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ആന്ധ്രാപ്രദേശില് നിന്നുള്ള കര്ഷകരാണ് പ്രതിസന്ധി മൂലം കൃഷി തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. ഒരു കാലത്ത് വളരെ ലാഭകരമായി ചെയ്തിരുന്ന പല കൃഷികള്ക്കും ഇന്ന് തുച്ഛമായ തുക മാത്രമാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് അനന്ത്പൂരിലെ കര്ഷകര് വിശമത്തോടെ പറയുന്നു.
ഇവിടെ പാട്ടത്തിന് സ്ഥലമെടുത്ത് ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലത്ത് കൃഷിചെയ്യുന്നവരാണ് പല കർഷകരും. എന്നാൽ മികച്ച ഭക്ഷ്യോത്പ്പാദനം ഉണ്ടായിട്ടും അർഹിക്കുന്ന വില പോലും തിരിച്ച് കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് ഈ കർഷകർ നേരിടുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് വാഴക്കൃഷി ചെയ്യുന്നവരാണ് ഏറ്റവുമധികം ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നത്.
വിപണി വില ഗണ്യമായി ഇടിഞ്ഞതോടെ അനന്തപൂർ ജില്ലയിലെ വാഴ കർഷകർ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ ഒരു ടൺ വാഴപ്പഴത്തിന് 28,000 രൂപ വരെ ലഭിച്ചിരുന്നിടത്ത് ഈ വർഷം വില ടണ്ണിന് 1,000 രൂപയായി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതായത് ഒരു കിലോ വാഴപ്പഴത്തിന് വില ഒരു രൂപ മാത്രം.
ഗതാഗത ചെലവിന് പോലും ഈ തുക തികയില്ലെന്നാണ് കര്ഷകര് പറയുന്നത്. നല്ല വിലയ്ക്ക് വിപണിയിലേക്ക് എത്തേണ്ടിയിരുന്ന നല്ല നാടൻ വാഴക്കുലകൾ ഇന്ന് ഇവിടെ കന്നുകാലികൾക്ക് തീറ്റയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. നർപാല മണ്ഡലത്തിലെ ഗദ്ദാം നാഗേപ്പള്ളി ഗ്രാമത്തിലാണ് ഈ ദയനീയമായ അവസ്ഥ.
വ്യാപാരികൾ തുച്ഛമായ വിലയ്ക്ക് പോലും വാഴപ്പഴം വാങ്ങാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നുവെന്നാണ് കര്ഷകരുടെ പരാതി. വില ലഭിക്കാത്തതിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ലോഡ് കണക്കിന് വാഴപ്പഴങ്ങളാണ് വെറുതേ കളയുന്നത്. ചിലർ കന്നുകാലികൾക്ക് തീറ്റയാക്കുന്നു. അതേസമയം നിരാശയോടെ മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് വാഴകൾ തോട്ടത്തിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യുന്ന നെഞ്ചുലയ്ക്കുന്ന കാഴ്ചയും ഈ ഗ്രാമത്തില് നിന്നും കാണാം.
അനന്തപൂർ ജില്ലയിൽ ഏകദേശം മുപ്പതിനായിരത്തോളം ഏക്കർ ഭൂമിയിലാണ് കർഷകർ വാഴകൃഷി ചെയ്യുന്നത്. കർഷകർ ഏക്കറിന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് വായ്പ എടുത്തിട്ടാണ്. എന്നാൽ പലിശ പോലും തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് അവർ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി തുടരുന്ന മഴയും തണുപ്പും തോട്ടങ്ങളിൽ ഫംഗസ് അണുബാധയ്ക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇലകൾ പൊട്ടിപ്പോകാനും തണ്ടുകൾ പെട്ടെന്ന് വാടിപ്പോകാനും തണ്ട് ഒടിഞ്ഞ് വീഴാനും കാരണമാകുന്നു എന്നും കർഷകർ പറയുന്നു.
നഗരങ്ങളിൽ പതിനഞ്ച് രൂപ പോലും പ്രതിഫലമില്ല
വിപണി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മികച്ച ഉത്പ്പാദനം കാരണം മഹാരാഷ്ട്ര, ഉത്തർപ്രദേശ്, ഗുജറാത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വാഴപ്പഴം വാങ്ങാൻ വ്യാപാരികൾ താത്പ്പര്യപ്പെടുന്നു. തന്നെയുമല്ല ഇറാനിലേക്കും ഇറാഖിലേക്കും കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന വ്യാപാരികള് മഹാരാഷ്ട്ര, ഉത്തർപ്രദേശ്, ഗുജറാത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്പ്പന്നങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു.
കൂടാതെ ഈ സീസണിൽ ഈ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള കയറ്റുമതിയുടെ ഡിമാൻഡും കുറഞ്ഞു. ഇത് സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാകാൻ കാരണമായി. അതേസമയം നഗരങ്ങളിൽ ഒരു കിലോ വാഴപ്പഴം നാൽപ്പത് മുതൽ എഴുപത് വരെ രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ കർഷകർക്ക് പതിനഞ്ച് രൂപ പോലും പ്രതിഫലമായി ലഭിക്കുന്നില്ല. കർഷകർ അനുഭവിക്കുന്ന ചൂഷണത്തെയും ഇടനിലക്കാർ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന വിപണന തന്ത്രങ്ങളുമാണ് ഈ സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചത്.
നിലവിൽ കർഷകർ അടിയന്തര ഇടപെടലിനും താങ്ങുവില വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി സർക്കാരിനോട് അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പരിഹാരം ഇല്ലെങ്കിൽ പല കർഷകരും കൃഷി തന്നെ പൂർണമായും ഉപേക്ഷിക്കുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. "ഞങ്ങൾ ലക്ഷങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുകയും വായ്പ എടുക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാലിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഉത്പ്പന്നങ്ങൾ കന്നുകാലികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. ആരാണ് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുക", എന്ന് അനന്തപൂരിൽ നിന്നും ഒരു കർഷകൻ ചോദിക്കുന്നു.
