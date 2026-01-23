ETV Bharat / bharat

ബാല്‍ താക്കറെയ്‌ക്ക് നൂറ് വയസ്; ജന്മവാർഷികം ആഘോഷിച്ച് ശിവസേന, ഓര്‍മ്മകളില്‍ വിതുമ്പി പ്രവര്‍ത്തകര്‍

ബാലാസാഹേബ് താക്കറെയുടെ 100-ാം ജന്മവാർഷികം ആഘോഷിച്ച് ശിവസേന. പ്രവര്‍ത്തകര്‍ താക്കറെയുടെ ഓര്‍മ്മകള്‍ പങ്കുവച്ചു. മറാത്തി ജനതയുടെ ഉയര്‍ച്ചയ്‌ക്ക് കാരണക്കാരനായ വ്യക്തിയാണെന്ന് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഒന്നടങ്കം പറഞ്ഞു.

Bal Thackerays (ETV Bharat)
ETV Bharat Kerala Team

January 23, 2026

മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ശിവസേനയുടെ നിലനിൽപ്പ് രാഷ്ട്രീയ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുമ്പോഴും മറാത്തി ജനത തങ്ങളുടെ ഹൃദയ സമ്രാട്ട് ബാൽ താക്കറെയുടെ ജന്മശതാബ്‌ദി ആഘോഷിച്ചു. ബാലാസാഹേബ് താക്കറെയുടെ 100-ാം ജന്മവാർഷികം വര്‍ണാഭമായി തന്നെ ആഘോഷമാക്കി ശിവസേന. അദ്ദേഹത്തെ പലപ്പോഴും ആളുകള്‍ സ്‌നേഹത്തോടെ ബാലാസാഹേബ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്.

ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും മത്സരിക്കുകയോ ഔദ്യോഗിക രാഷ്ട്രീയ പദവികൾ വഹിക്കുകയോ ചെയ്‌തിട്ടില്ലെങ്കിലും എല്ലാ മഹാരാഷ്ട്രക്കാരുടെയും ഹൃദയങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നയാളാണ് താക്കറെ. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും സ്വയം അധികാരം ഏറ്റെടുത്തില്ലെങ്കിലും മഹാരാഷ്ട്രയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പങ്കും വാക്കും അന്തിമമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടു.

Balasaheb Thackerays 100th Birth Anniversary celebration (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

തൊഴിലാളികൾ മുതൽ നേതാക്കൾ വരെ എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെ പെരുമാറുന്ന നേതാവായിരുന്നു ശിവസേന നേതാവ് ബാലാസാഹേബ് താക്കറെ. താക്കറെയുടെ നൂറാം ജന്‍മവാർഷിക പരിപാടികള്‍ ശിവസേന അണികള്‍ ഒത്തുചേര്‍ന്നു. താക്കറെയുടെ സ്‌മാരകത്തിൽ ശിവസൈനികനായ അപ്പ പാട്ടീൽ പുഷ്‌പാർച്ചന നടത്തി.

ബാലാസാഹേബ് താക്കറെ ഒരിക്കലും വിവേചനം കാണിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ശിവസൈനികനായ അപ്പ പാട്ടീൽ പറഞ്ഞു. "ബാലാസാഹേബ് താക്കറെ സാധാരണ പാർട്ടി പ്രവർത്തകൻ മുതല്‍ പാർലമെൻ്റ് അംഗം വരെയുള്ളവരെ ഒരുപോലെ കാണുന്നു. ഇതാണ് സാധാരണ ശിവസേന പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് ബാലാസാഹേബിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യം" അപ്പ പാട്ടീൽ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ശിവസേന പ്രമുഖിൻ്റെ 100-ാം ജന്മവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇടിവി ഭാരത് പ്രതിനിധികള്‍ മുതിർന്ന ശിവസൈനികരുമായി സംസാരിച്ചു. എനിക്ക് അറിവ് വച്ച പ്രായം മുതല്‍ ഞാൻ ശിവസേന പ്രവര്‍ത്തകനായ ബാലാസാഹേബ് താക്കറെയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം പിന്തുടരുകയാണെന്ന് അപ്പ പാട്ടില്‍ പറഞ്ഞു. "തുടക്കത്തിൽ ശിവസേനയുടെ ചിഹ്നം ഒരു പരിചയും വാളും ആയിരുന്നു പിന്നീട് അത് എഞ്ചിനായി മാറി. എന്നാല്‍ വിശ്വാസങ്ങള്‍ക്ക് മാറ്റം വന്നിട്ടില്ലെന്ന്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Balasaheb Thackerays 100th Birth Anniversary celebration (ETV Bharat)

ഓർമ്മകൾ പങ്കുവച്ച് ചന്ദ്രകാന്ത് ദൽവി: മറാത്തി ജനതയ്ക്ക് ബാലാസാഹേബ് താക്കറെ ഒരു ദൈവമാണെന്ന് ചന്ദ്രകാന്ത് ദൽവി പറഞ്ഞു. ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അദ്ദേഹത്തിന് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കാൻ താന്‍ ഇവിടെയെത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. "1975ൽ വിവിധ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ദാദറിൽ നിന്നും പരേലിൽ നിന്നുമുള്ള ശിവസേന പ്രവർത്തകർ രാത്രിയിൽ സാഹിബിൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്കായി കാവൽ നിൽക്കുമായിരുന്നു.

"അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഴയ ബംഗ്ലാവിലാണ് സുരക്ഷ ഒരുക്കിയിരുന്നത്. രാവിലെ മാസാഹേബ് (ബാലാസാഹേബിൻ്റെ ഭാര്യ) പ്രഭാതഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഞങ്ങളെ പോകാൻ അനുവദിക്കില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ആദ്യമായി വോട്ട് ചെയ്‌തത് ശിവസേനയുടെ ആദ്യ എംഎൽഎ വാമൻ മഹാദികിനായിരുന്നു . മറാത്തി യുവാക്കൾക്ക് മുംബൈയിൽ ജോലി ലഭിക്കണമെന്ന് ബാലാസാഹേബ് താക്കറെ നിർബന്ധിച്ചു. 1977-78 കാലയളവിൽ ബാലാസാഹേബ് താക്കറെയുടെ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിലൂടെ എനിക്ക് റിക്കോ ബാങ്കിൽ ജോലി ലഭിച്ചു" ചന്ദ്രകാന്ത് ദാൽവി പറഞ്ഞു.

ഓര്‍മ്മകള്‍ പങ്കുവച്ച് ശരദ് ഖണ്ഡേക്കർ

ദൈവം എനിക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ബാലാസാഹേബ് താക്കറെയെ കണ്ടുമുട്ടിയതാണെന്ന് ശിവസേന പ്രവര്‍ത്തകനായ ശരദ് ഖണ്ഡേക്കർ പറഞ്ഞു. "പത്താം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ മാർമിക്കിലെ സാഹിബിൻ്റെ കാർട്ടൂണുകൾ എന്നെ വളരെയധികം ആകർഷിച്ചു. അന്നുമുതൽ ഞാൻ ഒരു ശിവസേന പ്രവർത്തകനായി ജീവിച്ചു. ദൈവം എനിക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ബാലാസാഹേബ് താക്കറെയെ കണ്ടുമുട്ടിയതാണ്" ഖണ്ഡേക്കർ പറയുന്നു.

1990ൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് എനിക്ക് ബാലാസാഹേബ് താക്കറെയുമായി നല്ല ഓര്‍മ്മകള്‍ ലഭിച്ചത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്ക് 1നും 1:30നും ഇടയിൽ ബൂത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് പതിവായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു വാൻ വന്നു അതില്‍ താക്കറെ ഇരുന്നത് ഞാന്‍ ഇപ്പോഴും ഓര്‍ക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു, 'ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രചാരണം നന്നായി പോയി എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ?' എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു. കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ബൂത്തുകളിൽ തന്നെ തുടരണമെന്നും എല്ലായിടത്തും സൂക്ഷ്‌മമായി നിരീക്ഷിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു. ഈ ഓർമ്മ ഞാൻ എപ്പോഴും എല്ലാവരോടും അഭിമാനത്തോടെ പറയാറുണ്ടെന്ന് ഖണ്ഡേക്കർ പറഞ്ഞു.

യുവാക്കളോട് ബിസിനസ് നടത്താന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് താക്കറെ

മാറാത്തി യുവാക്കളെ വ്യാവസായിക മേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് താക്കറെയാണെന്ന് ഗിർഗാവിൽ നിന്നുള്ള മുതിർന്ന ശിവസേന പ്രവർത്തകൻ അശോക് ഹൽദവ്‌നേക്കർ പറഞ്ഞു. "1967ൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് ആദ്യത്തെ ശിവസേന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യോഗം നടന്നു. ആ സമയത്ത് ആദ്യത്തെ ശിവസേന കോർപ്പറേറ്ററെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങളെ 'നാഗർസേവക്' എന്ന് വിളിക്കണമെന്ന് താക്കറെ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ശിവസേനയുടെ 'ബജവ് പുംഗി ഹതവ് ലുങ്കി' പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി.

മറാത്തി യുവാക്കളോട് ബിസിനസ് തുടങ്ങാന്‍ ആഹ്വാനം ചെയ്‌തതും താക്കറെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഹ്വാനത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് 1968 ഡിസംബർ 25ന് ഗിർഗാവിൽ ഒരു വട പാവ് സ്റ്റാൾ ആരംഭിച്ചുവെന്ന് അശോക് ഹൽദവ്‌നേക്കർ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മകൻ അനികേത് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ശിവസേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടപ്പോഴും ഞാന്‍ സ്റ്റാളിലെ കാര്യങ്ങള്‍ നന്നായി നോക്കിയിരുന്നു. താക്കറെ നല്‍കിയ പ്രചോദനം ഉള്‍ക്കൊണ്ട് 'നൈവേദ്യ' എന്ന പോരില്‍ സ്വന്തമായി ഒരു കാറ്ററിങ് ബിസിനസ് ആരംഭിച്ചുവെന്ന് അനിൽ വേദ്‌പഥക് പറഞ്ഞു.

