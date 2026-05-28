ത്യാഗത്തിൻ്റെയും സ്‌മരണയുടെയും ബലി പെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ ആശംസകൾ നേർന്ന് രാഷ്‌ട്രപതിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും

ബലി പെരുന്നാൾ മാനവികതയെ ഉയർത്തുന്നുവെന്ന് രാഷ്‌ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും മറ്റ് മുതിർന്ന നേതാക്കളും ബലി പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് സമാധാനം, സന്തോഷം, സാഹോദര്യം എന്നിവ ആശംസിച്ചു.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 28, 2026 at 10:42 AM IST

ന്യൂഡൽഹി: ത്യാഗത്തിൻ്റെയും സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും സമർപ്പണത്തിൻ്റെയും ബലി പെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ ആശംസകൾ നേർന്ന് രാഷ്‌ട്രപതിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും. ബലി പെരുന്നാൾ മാനവികതയെ ഉയർത്തുകയും ദരിദ്രരെ സേവിക്കാൻ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് രാഷ്‌ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു പറഞ്ഞു.

ഈദ് ഉൽ-അദ്ഹയുടെ വേളയിൽ, എല്ലാ സഹവാസികൾക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്‌ലിം സഹോദരീസഹോദരന്മാർക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയംഗമമായ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. ഈ ദിവസം സ്വയം കീഴടങ്ങലിൻ്റെയും ത്യാഗത്തിൻ്റെയും സമർപ്പണത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമാണ്. ഈദ് ഉൽ-അദ്ഹ മനുഷ്യരാശിയെ സേവിക്കാന്‍നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ദരിദ്ര വിഭാഗങ്ങളെ സേവിക്കാൻ നമ്മെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും ഈ അവസരത്തിൽ, സമൂഹത്തിൽ സ്നേഹവും ഐക്യവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നും രാഷ്‌ട്രപതി പറഞ്ഞു.

ബലി പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും മറ്റ് മുതിർന്ന നേതാക്കളും സമാധാനം, സന്തോഷം, സാഹോദര്യം എന്നിവ ആശംസിച്ചു.

ആശംസകൾ നേർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി

ബലി പെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ ആശംസകൾ അറിയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഈദ് ഉൽ-അദ്ഹക്ക് ആശംസകൾ നേരുന്നതോടൊപ്പം ഈ ദിവസം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും ആത്മാവിനെ ആഴത്തിലാക്കട്ടെയെന്നും എല്ലാവരുടെയും വിജയത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി മോദി എക്‌സിൽ കുറിച്ചു

ആശംസകളുമായി രാഹുലും പ്രിയങ്കയും

കോൺഗ്രസ് എംപിയും ലോക്‌സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും പുണ്യ ദിനത്തിൽ ആശംസകൾ നേർന്നു.

"നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ബക്രീദ് ആശംസിക്കുന്നു. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട് ഒരുമയും സ്‌നേഹവും കൊണ്ട് നിറയട്ടെ. ഈദ് മുബാറക്."എന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ട്വീറ്റ് ചെയ്‌തു.

മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും ഈ ദിനത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഈദ് ആശംസകൾ അറിയിച്ചു. "എല്ലാവർക്കും ഈദ് ഉൽ-അദ്ഹ മുബാറക്! ഈ സന്തോഷകരമായ സന്ദർഭം എല്ലാ വീടുകളിലും സമാധാനവും സ്നേഹവും സമൃദ്ധിയും കൊണ്ടുവരട്ടെ. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷവും അനുഗ്രഹങ്ങളും ഐക്യവും സാഹോദര്യവും നേരുന്നു" എന്ന് പ്രിയങ്ക ആശംസിച്ചു.

ഈദ് ഉൽ-അദ്ഹയുടെ പ്രാധാന്യം

ത്യാഗത്തിൻ്റെ ഉത്സവം എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഈദ് ഉൽ-അദ്ഹ, ഇസ്‌ലാം മതവിശ്വാസികളുടെ പ്രധാന ആഘോഷങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇബ്രാഹീം നബി അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി തൻ്റെ മകനായ ഇസ്‌മായീലിനെ ബലിയർപ്പിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നു. മകനെ ബലി നൽകുന്നതിൽ ഇബ്രാഹീമിന് വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അല്ലാഹുവിനോടുള്ള സ്‌നേഹവും ഭക്തിയും കൊണ്ട് മകനെ ബലിയർപ്പിക്കാന്‍ തയ്യാറായ ഇബ്രാഹീം നബിയുടെ ത്യാഗത്തിൻ്റെയും ആത്മ സമർപ്പണത്തിൻ്റെയും സ്‌മരണയായിയാണ് വിശ്വാസികൾ ബലി പെരുന്നാൾ ആചരിക്കുന്നത്. ആട്, ചെമ്മരിയാട്, പശു തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങളെ ബലിയർപ്പിക്കുകയും മാംസം കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ദരിദ്രർക്കും ഇടയിൽ വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ആചാരപരമായ ചടങ്ങാണ് ഖുർബാനി.

ദുൽ-ഹിജ്ജയിലെ ഇസ്ലാമിക മാസമായ 10-ാം ദിവസം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈദ് ഉൽ-അദ്ഹ, ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി ആഘോഷിക്കുന്നു.

