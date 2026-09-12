തനത് ഇനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ നാഴികക്കല്ല്; സാഹിവാൾ പശുവിൽ ബദ്രി കിടാവ് പിറന്നു
2026 സെപ്റ്റംബർ 11-നാണ് അക്കാദമിക് ഡയറി ഫാമിൽ ഈ കിടാവ് ജനിച്ചത്. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ തനത് കന്നുകാലി ഇനങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായ 'ബദ്രി' ഇനം കന്നുകാലികൾ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക മൃഗമായും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
Published : September 12, 2026 at 8:01 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: തനത് കന്നുകാലി ഇനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം, വർധനവ്, ജനിതക മെച്ചപ്പെടുത്തൽ എന്നിവയിൽ സുപ്രധാന നേട്ടമായി ബദ്രി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പെൺകിടാവിൻ്റെ ജനനം. സാഹിവാൾ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പശുവിൽ ബദ്രി ഇനത്തിലുള്ള ഭ്രൂണം നിക്ഷേപിച്ചതിലൂടെ 'ഓവം പിക്ക്-അപ്പ് ആൻഡ് ഇൻ വിട്രോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ' (OPU-IVF) സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ആരോഗ്യവതിയായ ബദ്രി പെൺകിടാവ് ജനിച്ചു.
കേന്ദ്ര കൃഷി-കർഷക ക്ഷേമ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച്, 2026 സെപ്റ്റംബർ 11-നാണ് അക്കാദമിക് ഡയറി ഫാമിൽ ഈ കിടാവ് ജനിച്ചത്. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ തനത് കന്നുകാലി ഇനങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായ 'ബദ്രി' ഇനം കന്നുകാലികൾ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക മൃഗമായും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഹാൽദിയിലെ ഉത്തരാഖണ്ഡ് ബയോടെക്നോളജി കൗൺസിലിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സഹകരണത്തോടെ, കർണാലിലെ ICAR-നാഷണൽ ഡയറി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും (ICAR-NDRI) ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ പന്ത്നഗറിലുള്ള ജി.ബി. പന്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ടെക്നോളജിയും സംയുക്തമായി നടത്തിയ പരിശ്രമത്തിലൂടെയാണ് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. 'ബദ്രി' ജേംപ്ലാസത്തിൻ്റെ (germplasm) സംരക്ഷണം, ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വർധനവ്, ജനിതക മെച്ചപ്പെടുത്തൽ എന്നിവയ്ക്കായി നൂതന പ്രത്യുൽപാദന ബയോടെക്നോളജിക്ക് എത്രത്തോളം സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഈ നേട്ടം തെളിയിക്കുന്നു.
A new hope for Badri cattle!— Indian Council of Agricultural Research. (@icarindia) September 12, 2026
OPU–IVF technology has enabled the birth of a healthy female calf, advancing indigenous breed conservation and genetic improvement. #ICAR #Technology @ChouhanShivraj @PIB_India @AgriGoI @Dept_of_AHD pic.twitter.com/hLMlKaaIMR
പരീക്ഷണം നടന്നതെങ്ങനെ?
കൃഷി-കർഷക ക്ഷേമ മന്ത്രാലയം നൽകുന്ന വിവരമനുസരിച്ച്, OPU-IVF പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ജനിതകപരമായി മികച്ച ഗുണമേന്മയുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത 'ബദ്രി' ഇനം പശുക്കളിൽ നിന്ന് അൾട്രാസൗണ്ട് സഹായത്തോടെയുള്ള 'ഓവം പിക്ക്-അപ്പ്' (ovum pick-up) രീതിയിലൂടെ അണ്ഡങ്ങൾ (oocytes) ശേഖരിച്ചു. ശേഖരിച്ച അണ്ഡങ്ങളെ പാകപ്പെടുത്തുകയും, തുടർന്ന് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ലൈവ്സ്റ്റോക്ക് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ബോർഡിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാക്കിയ ജനിതകമേന്മയുള്ള 'ബദ്രി' കാളയുടെ ബീജം ഉപയോഗിച്ച് 'ഇൻ വിട്രോ' (in vitro) രീതിയിൽ ബീജസങ്കലനം നടത്തുകയും ചെയ്തു.
ഇതിലൂടെ ലഭിച്ച ഭ്രൂണങ്ങളെ നിയന്ത്രിത ലബോറട്ടറി സാഹചര്യങ്ങളിൽ വളർത്തിയെടുക്കുകയും തുടർന്ന് പ്രത്യുൽപാദന ചക്രം കൃത്യമായി ക്രമീകരിച്ച (സിൻക്രണൈസ് ചെയ്ത) പശുക്കളിലേക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ബദ്രി ഭ്രൂണം 'സാഹിവാൾ' ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പശുവിലേക്ക് വിജയകരമായി മാറ്റിവയ്ക്കുകയും ആ പശു പിന്നീട് ആരോഗ്യവതിയായ ബദ്രി പെൺകിടാവിന് ജന്മം നൽകുകയും ചെയ്തു. അടുത്ത 5-7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ, സമാനമായ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കിയ മറ്റൊരു സങ്കരയിനം പശുവും ഒരു ബദ്രി കിടാവിന് ജന്മം നൽകുമെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
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OPU-IVF പോലുള്ള നൂതന പ്രത്യുൽപാദന സാങ്കേതികവിദ്യകൾക്ക് മികച്ച ഗുണമേന്മയുള്ള പെൺ ജേംപ്ലാസം (germplasm) വേഗത്തിൽ വർധിപ്പിക്കാനും, ബദ്രി ഇനം കന്നുകാലികൾക്കായി ചിട്ടയായ ഇനം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ-ജേംപ്ലാസം സംരക്ഷണ പരിപാടികൾ വികസിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കാനാകുമെന്ന് ഈ നേട്ടത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കവെ, കർണാലിലെ ICAR-NDRI ഡയറക്ടർ ഡോ. ധീർ സിംഗ് പറഞ്ഞു. ബദ്രി ഇനത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിനും ജനിതക മെച്ചപ്പെടുത്തലിനുമുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂന്നിയ സമീപനങ്ങളെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഈ വിജയം ഒരു പ്രധാന അടിത്തറയൊരുക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ജി. ബി. പന്ത് സർവകലാശാലയുടെ അന്നത്തെ വൈസ് ചാൻസലറായിരുന്ന ഡോ. എം. എസ്. ചൗഹാൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലും മുൻകൈയിലുമാണ് 2023-ൽ ഈ ഗവേഷണ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. ബദ്രി ഇനം കന്നുകാലികളുടെ ജനിതകശേഖരം (germplasm) സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി നൂതന പ്രത്യുൽപാദന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ വികസിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജി. ബി. പന്ത് സർവകലാശാലയും കർണാലിലെ ICAR-NDRI-യും തമ്മിൽ ശാസ്ത്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ, സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയ സംഘങ്ങൾ ബദ്രി ഇനം കന്നുകാലികൾക്കായി OPU-IVF, ഭ്രൂണ ഉൽപ്പാദനം, ഭ്രൂണ കൈമാറ്റം (embryo transfer) എന്നീ രീതികൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ്.
ബദ്രി കന്നുകാലികൾക്ക് പുത്തന് പ്രതീക്ഷ
OPU-IVF സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ ബദ്രി കിടാവിനെ വിജയകരമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചത് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ബദ്രി കന്നുകാലികളുടെ ജനിതകശേഖരത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണം , വർധനവ്, ജനിതക മെച്ചപ്പെടുത്തൽ എന്നിവയ്ക്കായി സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂന്നിയ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിലെ സുപ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പാണ്.
ജനിതകമായി മികച്ച ഗുണമേന്മയുള്ള പെൺമൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരേസമയം ഒന്നിലധികം ഭ്രൂണങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ സഹായിക്കുന്നു. അതുവഴി, പരമ്പരാഗത പ്രജനന രീതികളെ അപേക്ഷിച്ച് മികച്ച ജനിതകശേഖരത്തിൻ്റെ വർധനവ് വേഗത്തിലാക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.
മികച്ച ഗുണമേന്മയുള്ളതും ഉയർന്ന ഉൽപ്പാദനശേഷിയുള്ളതുമായ ബദ്രി പശുക്കളെ ക്ലോണിംഗ് (ഒരു ജീവിയുടെയോ, കോശത്തിൻ്റെയോ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഎന്എ യുടെയോ പകർപ്പ് ) വഴി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകളും ഈ പദ്ധതി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. നിലവിലുള്ള ഗവേഷണത്തിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ, ക്ലോണിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ബദ്രി പശുക്കളുടെ ഭ്രൂണങ്ങൾ വിജയകരമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ, OPU-IVF, ക്ലോണിംഗ് എന്നിവയിലൂടെ ലഭിച്ച ഭ്രൂണങ്ങളെ അനുയോജ്യരായ സാഹിവാൾ, സങ്കരയിനം, ബദ്രി പശുക്കളിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കാൻ പദ്ധതിയുണ്ട്.
മികച്ച ബദ്രി ജനിതകശേഖരത്തിൻ്റെ വർധനവ് ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനും, തനത് ഇനമായ ഇവയുടെ ദീർഘകാല സംരക്ഷണത്തിനും ജനിതക ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സംഭാവന നൽകുക എന്നതാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ഹിമാലയൻ മേഖലയിൽ സുസ്ഥിരമായ കന്നുകാലി വികസനത്തിനായി, തദ്ദേശീയ ജനിതക വിഭവങ്ങളെ അത്യാധുനിക പ്രത്യുൽപാദന ജൈവസാങ്കേതികവിദ്യയുമായി സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിലെ സാധ്യതകളെ ഈ നേട്ടം എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.
OPU-IVF സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ 'ബദ്രി' ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പശുക്കുട്ടിക്ക് വിജയകരമായി ജന്മം നൽകാനായത് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ മികച്ച ബദ്രി ജനിതകശേഖരത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണം, ജനിതക മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, വ്യാപകമായ പ്രചരണം എന്നിവയ്ക്കായുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കുന്നതിന് ഒരു അടിത്തറയൊരുക്കുകയാണ്.
നാടൻ കന്നുകാലി ഇനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം, ജനിതക മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, സുസ്ഥിരമായ ഉപയോഗം എന്നിവയ്ക്കായി സഹകരണ ഗവേഷണ-സാങ്കേതികവിദ്യ കൈമാറ്റ സംരംഭങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ കർണാലിലെ ICAR-NDRI-യും പന്ത്നഗറിലെ ജി.ബി. പന്ത് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ടെക്നോളജി സർവകലാശാലയും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായി തുടരുന്നു.
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