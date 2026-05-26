ഗുജറാത്തിലെ ഗിർ വനങ്ങളിൽ ബേബിസിയോസിസ് രോഗ ബാധ; എട്ട് സിംഹങ്ങളെ ചത്തനിലയിൽ കണ്ടെത്തി

ചുവന്ന രക്താണുക്കളെ ബാധിക്കുന്ന സൂക്ഷ്‌മ ബേബിസിയോസിയ പരാദങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന അപൂർവവും മലേറിയ പോലുള്ളതുമായ ഒരു പരാദ രോഗമാണ് ബേബിസിയോസിസ് ബാധ. വനം വകുപ്പ് ജാഗ്രതാ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 26, 2026 at 5:04 PM IST

ഗാന്ധിനഗർ: ഏഷ്യൻ സിംഹങ്ങളുടെ ഏക ആവാസ കേന്ദ്രമായ ഗുജറാത്തിലെ ഗിർ വനങ്ങളിൽ ബേബി സിയോസിസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ജസദാർ റേഞ്ചായ ഗിർ ഈസ്‌റ്റ്, ബാബരിയ, ജാംവാല റേഞ്ചുകളായ ഗിർ വെസ്‌റ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

ഇവിടെനിന്നും ചത്തനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സിംഹങ്ങളുടെ ജഡത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് രോഗ ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഗിർ ഈസ്‌റ്റിൽ നിന്ന് രണ്ടും ഗിർ വെസ്‌റ്റിൽ നിന്ന് മൂന്നിലധികം സിംഹങ്ങളുടെ ജഡമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇതേത്തുടർന്ന് വലിയ ആശങ്കയാണ് പ്രദേശത്ത് സൃഷ്‌ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

എന്താണ് ബേബി സിയോസിസ് ബാധ

ചുവന്ന രക്താണുക്കളെ ബാധിക്കുന്ന സൂക്ഷ്‌മ ബേബിസിയോസിസ് പരാദങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന അപൂർവവും വളരെ ഗുരുതരവുമായി പരാദ രോഗമാണ് ബേബിസിയോസിസ് ബാധ. രോഗം ബാധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പടരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്.

പരിശോധകളും നിരീക്ഷണങ്ങളും ശക്തം

ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് പ്രദേശത്ത് അഞ്ച് സിംഹങ്ങളെ സംശയാസ്‌പദമായ സാഹചര്യത്തിൽ ചത്തനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെ പ്രദേശത്ത് വനം വകുപ്പ് ജാഗ്രതാ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ വെറ്ററിനറി ഡോക്‌ടർമാരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വിപുലമായ പരിശോധനകളും ചികിത്സാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തിവരികയാണ്.

തത്‌ഫലമായി വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള സിംഹങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി സൂക്ഷ്‌മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരുന്നു. ചില സിംഹങ്ങൾ പ്രത്യേക നിരീക്ഷണ ക്യാമ്പിലാണ്. സിംഹങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്തസാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം, മൃഗഡോക്‌ടറുടെ ഒരു സംഘം സിംഹങ്ങളെ നിരന്തരം നിരീക്ഷിച്ചു വരികയും വൈദ്യചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

സിംഹങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായ മരണം ഗിർ മേഖലയിലുടനീളം ഉത്കണ്‌ഠ സൃഷ്‌ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബേബിസിയോസിസ് പോലുള്ള രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സിംഹങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി തുടർച്ചയായ നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് കൺസർവേറ്റർ ഫോറസ്‌റ്റ് (പിസിസിഎഫ്) ജയ്‌പാൽ സിങ്ങ് പറഞ്ഞു. സംശയിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ കേസുകളും സൂക്ഷ്‌മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും ജാഗ്രതപുലർത്തുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സിംഹങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് വനം വകുപ്പ്

സിംഹങ്ങളുടെ ജഡം കണ്ടെത്തിയ ഈസ്‌റ്റ്, ഗിർ വെസ്‌റ്റ് പ്രദേശത്താണ് നിലവിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. പകർച്ചവ്യാധി പടരാനുള്ള ഗുരുതര സാധ്യതകളും വനം വകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ഥിരീകരിച്ച ലക്ഷണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ബേബിസിയോസിസ് ബാധയുടെ സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് അധികൃതർ നിലവിൽ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വനം വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

