ആര്എസ്എസിനെ നിരോധിക്കണമെന്ന് കോണ്ഗ്രസ്, ദേശവിരുദ്ധ ശക്തിയെന്ന് കോണ്ഗ്രസിനെ ബാബാ രാംദേവ്
'ചില ഹിന്ദു വിരുദ്ധ ശക്തികൾ' രാജ്യത്തെ സനാതന ജീവിതരീതിയേയും ഹിന്ദുത്വ ഗ്രൂപ്പുകളെയും എതിർക്കുന്നതിനുള്ള അജണ്ട നടപ്പിലാക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
Published : November 2, 2025 at 4:07 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘത്തെ (ആർഎസ്എസ്) നിരോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട കോൺഗ്രസിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി യോഗ ഗുരുവും പതഞ്ജലി ആയുർവേദ സഹസ്ഥാപകനുമായ ബാബാ രാംദേവ്. ചില ഹിന്ദു വിരുദ്ധ ശക്തികൾ രാജ്യത്തെ സനാതന ജീവിതരീതിയേയും ഹിന്ദുത്വ ഗ്രൂപ്പുകളെയും എതിർക്കുന്നതിനുള്ള അജണ്ട നടപ്പിലാക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
"ആർഎസ്എസ് ഒരു ദേശീയ സംഘടനയാണ്. ഹെഡ്ഗേവാർ മുതൽ ഗോൾവാൾക്കർ വരെ തപസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ്. അതിൽ നിരവധി മഹാന്മാരുണ്ട്. ആർഎസ്എസിനെയോ ഏതെങ്കിലും ഹിന്ദുത്വവാദി ശക്തികളെയോ എതിർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സനാതന മാർഗത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ദേശവിരുദ്ധ ശക്തികളാണ്. അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു അജണ്ടയുണ്ട്", രാംദേവ് പറഞ്ഞു.
"ആർഎസ്എസ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയല്ല. രാഷ്ട്രീയ വിഭാഗം ബിജെപിയാണ്. കോൺഗ്രസിന് പോരാടണമെങ്കിൽ മോദി ജിയുമായും അമിത് ഷാ ജിയുമായും പോരാടണം. കോൺഗ്രസിന് ഒരിക്കലും അവരെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല.
അവരുമായി പോരാടാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ആർഎസ്എസിനെതിരെ മോശമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ വളരെ കാലമായി ആർഎസ്എസിനെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. സംഘടനയിൽ ധാരാളം സന്യാസിമാരുണ്ട്", അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഭാരതവുമായോ ഭാരതീയതയുമായോ പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ചിന്തകൾക്കാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അജണ്ടയുണ്ടാകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
രാജ്യത്തെ നിലവിലെ ക്രമസമാധാന തകര്ച്ചയ്ക്ക് ബിജെപിയും ആര്എസ്എസുമാണ് ഉത്തരവാദികള് എന്ന് ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് ഏതാനും ദിവസങ്ങള്ക്ക് മുമ്പാണ് കോണ്ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന് മല്ലികാര്ജുന് ഖാര്ഗെ ആര്എസ്എസിനെ നിരോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. സര്ദാര് വല്ലഭായ് പട്ടേലിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ശരിക്കും ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില് ആര്എസ്എസിനെ നിരോധിക്കാന് നടപടി എടുക്കണമെന്ന് ഖാര്ഗെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മുന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായിരുന്ന പട്ടേല് മുമ്പ് സംഘടനയെ നിരോധിച്ചിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം ഓര്മിപ്പിച്ചു.
"ഇത് വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാണ്, ആര്എസ്എസിനെ നിരോധിക്കണമെന്ന് പരസ്യമായി പറയുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി പട്ടേലിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില് ഇത് ചെയ്യണം. രാജ്യത്തെ എല്ലാ തെറ്റുകള്ക്കും എല്ലാ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങള്ക്കും കാരണം ബിജെപിയും ആര്എസ്എസുമാണ്", ഖാര്ഗെ പറഞ്ഞു.
നേരത്തെ, കോണ്ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്റെ മകനും കര്ണാടക മന്ത്രിയുമായ പ്രിയങ്ക് ഖാര്ഗെ സര്ക്കാര് സ്കൂളുകള്, കോളജുകള്, സംസ്ഥാന ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങള് എന്നിവിടങ്ങളില് ആര്എസ്എസ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നിരോധിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ആര്എസ്എസ് യുവാക്കളെ ബ്രെയിന്വാഷ് ചെയ്യുകയാണെന്നും ഭരണഘടനക്ക് എതിരായ തത്വശാസ്ത്രം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണെന്നും പ്രിയങ്ക് ആരോപിച്ചിരുന്നു.
കേശവ ബലിറാം ഹെഡ്ഗേവാര് 1925-ല് നാഗ്പൂരില് സ്ഥാപിച്ച ആര്എസ്എസ്, അടുത്തിടെ 100 വര്ഷം പൂര്ത്തിയാക്കി. 1948-ല് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ കൊലപാതകത്തെ തുടര്ന്ന് ആര്എസ്എസ് നിരീക്ഷണത്തിലായി. നാഥുറാം ഗോഡ്സേയില് സ്വാധീനം ചെലുത്തിയത് സംഘടനയാണെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെട്ടു, ഇത് സംഘടനയുടെ താത്കാലിക നിരോധനത്തിന് കാരണമായി. പിന്നീട് അന്വേഷണത്തിലൂടെ ഗാന്ധിയുടെ കൊലപാതകത്തില് നേരിട്ടുള്ള പങ്കില്ല എന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്ന്ന് നിരോധനം നീക്കുകയായിരുന്നു.
