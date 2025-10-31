മുന് ഇന്ത്യന് ക്രിക്കറ്റ് താരം ഇനി മന്ത്രി; സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റ് അസറുദ്ദീന്
സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും മറ്റ് മന്ത്രിമാരും പങ്കെടുത്തു. ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷമാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുള്ള ചുവടുവയ്പ്പ്.
ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാന കാബിനറ്റ് മന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം അസറുദ്ദീൻ. രാജ്ഭവനിൽ വച്ച് ഗവർണർ ജിഷ്ണു ദേവ് വർമ്മ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലി കൊടുത്തു. ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും മറ്റ് മന്ത്രിമാരും പങ്കെടുത്തു. ക്രിക്കറ്റ് താരമെന്ന നിലയിൽ ഒരുപാട് അംഗീകാരം നേടിയ വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹം. ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷമാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുള്ള ചുവടുവയ്പ്പ്.
1963 ഫെബ്രുവരി 8ന് ഹൈദരാബാദിലാണ് അസറുദ്ദീൻ ജനിച്ചത്. ഓൾ സെയിൻ്റ്സ് ഹൈസ്കൂളിൽ നിന്ന് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം നേടി. പിന്നീട് നിസാംസ് കോളജിൽ ബി.കോമിന് ചേർന്നു. മാതൃസഹോദരനായ സൈനുലാബുദ്ദീനിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് കൊണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തേയ്ക്ക് ചുവട് വച്ചു. 1984ൽ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച അസറുദ്ദീൻ ആദ്യ മൂന്ന് ടെസ്റ്റുകളിൽ സെഞ്ച്വറികൾ നേടി.
16 വർഷത്തെ തൻ്റെ ക്രിക്കറ്റ് ജീവിതത്തിൽ 99 ടെസ്റ്റുകളും 334 ഏകദിനങ്ങളും കളിച്ചു. 1989ൽ ടീം ഇന്ത്യയുടെ ക്യാപ്റ്റനായി ചുമതലയേറ്റു. 2009 ഫെബ്രുവരി 19ന് അസറുദ്ദീൻ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ ചേർന്നു. അതിനുശേഷം യുപിയിലെ മൊറാദാബാദ് നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് എംപിയായി വിജയിച്ചു. 2018ൽ ടിപിസിസിയുടെ വർക്കിങ് പ്രസിഡൻ്റായി അസറുദ്ദീനെ നിയമിതനായി.
