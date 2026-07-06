അയോധ്യ ക്ഷേത്ര കൊള്ള; ചമ്പത് റായിയുടെ രാജി അംഗീകരിച്ചു, ബജ്രംഗ് ബാഗ്ര ജനറല് സെക്രട്ടറിയായേക്കും
ജനറൽ സെക്രട്ടറി ചമ്പത് റായിയുടെയും ട്രസ്റ്റി അനിൽ മിശ്രയുടെയും രാജി ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനുമായി രാമജന്മഭൂമി സമുച്ചയത്തിനുള്ളിലെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ചേര്ന്ന യോഗമാണ് ഇരുവരുടേയും രാജി അംഗീകരിച്ചത്.
Published : July 6, 2026 at 3:36 PM IST|
Updated : July 6, 2026 at 4:47 PM IST
അയോധ്യ: അയോധ്യ ശ്രീരാമജന്മഭൂമി തീർത്ഥക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ചമ്പത് റായിയുടെ രാജി ട്രസ്റ്റ് അംഗീകരിച്ചു. അന്വേഷണം അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനും ജനറൽ സെക്രട്ടറി ചമ്പത് റായിയുടെയും ട്രസ്റ്റി അനിൽ മിശ്രയുടെയും രാജി ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനുമായി രാമജന്മഭൂമി സമുച്ചയത്തിനുള്ളിലെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ചേര്ന്ന യോഗമാണ് ഇരുവരുടേയും രാജി അംഗീകരിച്ചത്. സംഭാവന മോഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതിനും, കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചതിനും പിന്നാലെയായിരുന്നു ഇരുവരുടേയും രാജി.
സിസിടിവി ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നിട്ടും ദൃശ്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കാതിരുന്ന സാഹചര്യം മുതലെടുത്ത്, പണം എണ്ണാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ജീവനക്കാർ മോഷണം നടത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് എസ്ഐടി റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഏകദേശം 7 മുതൽ 7.5 കോടി രൂപ വരെ നഷ്ടപ്പെട്ടതായാണ് സൂചന. കേസിൽ ഇതുവരെ അറസ്റ്റിലായ എട്ട് പേരിൽ ചമ്പത് റായിയുടെ ഡ്രൈവർ രാം ശങ്കർ യാദവ് എന്ന തിന്നു യാദവും ഉൾപ്പെടുന്നു. തിന്നു യാദവാണ് ഈ തട്ടിപ്പിലെ പ്രധാന കൺകണ്ണിയെന്ന് ചമ്പത് റായ് തന്റെ അടുത്ത അനുയായികളോട് വ്യക്തമാക്കിയതായാണ് വിവരം. തന്റെ വിശ്വാസ്യതയെ തിന്നു യാദവ് ചൂഷണം ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്നും, പിടിയിലാകുമെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോൾ ഇയാൾ സമാജ്വാദി പാർട്ടി നേതാവിന് വിവരങ്ങൾ ചോർത്തി നൽകിയെന്നും ചമ്പത് റായ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവിനാഷ് ശുക്ല, അനുകൽപ് മിശ്ര, ലവ് കുഷ് മിശ്ര, മനീഷ് കുമാർ യാദവ്, കരുണേഷ് പാണ്ഡെ, രാമാശങ്കർ മിശ്ര, സുഭാഷ് ശ്രീവാസ്തവ എന്നിവരാണ് നിലവിൽ പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായ മറ്റ് പ്രതികൾ.
അതേസമയം, ചമ്പത് റായ് സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ ഒഴിവിലേക്ക് വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബജ്രംഗ് ബാഗ്രയുടെ പേരിനാണ് നിലവിൽ മുൻഗണനയെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ നാൽകോയുടെ മുൻ മേധാവിയുമായ ബാഗ്രയ്ക്ക് ഭരണപരമായ മികവും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലുള്ള പ്രാവീണ്യവും ഉള്ളതിനാൽ ട്രസ്റ്റിന്റെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ സുതാര്യവും പ്രൊഫഷണലുമാക്കാൻ അദ്ദേഹം യോഗ്യനാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ട്രസ്റ്റ് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഗവേണൻസ്, ധനകാര്യം, സ്ഥാപനപരമായ ഭരണം എന്നിവയിൽ ശക്തമായ പിടിപാടുള്ള ഒരാളെ കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞെങ്കിലും ചമ്പത് റായ് ട്രസ്റ്റിമാരിൽ ഒരാളായി തുടരുമെന്നാണ് സൂചനകൾ. പുതിയ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്തിമ തീരുമാനം ഉടനടി ഉണ്ടായേക്കില്ല. ജൂലൈ 19-20 തീയതികളിൽ ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന വിഎച്ച്പിയുടെ ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി യോഗത്തിൽ സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണായക തീരുമാനങ്ങളും പുതിയ ചുമതലപ്പെടുത്തലുകളും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ
അതേസമയം, ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി തീർത്ഥക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ മഹന്ത് നൃത്യഗോപാൽ ദാസ് രാമക്ഷേത്ര സംഭാവന മോഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൗനം വെടിഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ തനിക്ക് അതിയായ വേദനയുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അന്വേഷണം അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനും ജനറൽ സെക്രട്ടറി ചമ്പത് റായിയുടെയും ട്രസ്റ്റി അനിൽ മിശ്രയുടെയും രാജി ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനുമായി രാമജന്മഭൂമി സമുച്ചയത്തിനുള്ളിലെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ യോഗം ചേരും മുന്പാണ് ദാസിന്റെ പ്രതികരണം.
ലല്ല ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് സംഭാവന മോഷണം നടന്നതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നതിൽ തനിക്ക് അതിയായ വേദനയുണ്ടെന്നും ഉത്തരവാദികൾക്ക് ഏറ്റവും കർശനമായ ശിക്ഷ നൽകണമെന്നും ദാസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയിലും മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിലും വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും ആരോപണവിധേയരായ എല്ലാവരെയും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കോടിക്കണക്കിന് ഹിന്ദുക്കളുടെ വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ആരും രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് നടത്തരുതെന്നും ദാസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ യോഗസ്ഥലം മണിറാം ദാസ് ഛാവ്നിയിൽ നിന്ന് ക്ഷേത്ര സമുച്ചയത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
രാമക്ഷേത്ര സമുച്ചയത്തിലേക്കുള്ള റോഡുകളിൽ കൂടുതൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിക്കുകയും മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ക്ഷേത്ര സമുച്ചയത്തിന് സമീപം നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ സെക്രട്ടറി പ്രശാന്ത് ലോഖണ്ഡെ, ഉത്തർപ്രദേശ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി സഞ്ജയ് പ്രസാദ് എന്നിവർ വെർച്വലായി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണ സമിതി ചെയർമാൻ നൃപേന്ദ്ര മിശ്ര പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് അറിയിച്ചു.ക്ഷേത്ര സംഭാവനകളുടെ മോഷണത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അയോധ്യയിലെ പ്രദേശവാസികൾ. "രാമക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ മോഷണത്തിൽ അയോധ്യയിലെ എല്ലാവർക്കും വേദനയുണ്ട്. ഇതിന് പിന്നിലുള്ള എല്ലാവരെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ശിക്ഷിക്കണമെന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏക ആഗ്രഹം," രാമപഥത്തിൽ പ്രാർത്ഥനാ സാമഗ്രികൾ വിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞു. മേഘാവൃതമായ ആകാശത്തിന് കീഴിൽ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള രാമപഥം വിജനമായിരുന്നപ്പോൾ കനത്ത സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾക്കിടയിൽ ചെറിയൊരു കൂട്ടം ഭക്തർ മാത്രമാണ് ശ്രീകോവിലിലേക്ക് നടന്നത്.
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അതേസമയം, വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്തിന്റെ നിരവധി മുതിർന്ന നേതാക്കൾ പങ്കെടുത്ത ട്രസ്റ്റ് ട്രഷറർ ഗോവിന്ദ് ദേവ് ഗിരിയുടെ വസതിയിൽ അടച്ചിട്ട യോഗം നടന്നതായി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ട്രസ്റ്റ് അംഗം കൃഷ്ണ മോഹൻ, വിഎച്ച്പി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബജ്രംഗ് ബാഗ്ദ, കേന്ദ്ര ഉപദേശക സമിതി അംഗം ദിനേശ് കുമാർ എന്നിവരും വൈദേഹി ഭവനിൽ നടന്ന ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുത്തു. ക്ഷേത്ര സംഭാവനകളുടെ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ ഗോവിന്ദ് ദേവ് ഗിരി വിസമ്മതിച്ചു. ട്രസ്റ്റ് യോഗം അവസാനിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും മറുപടി നൽകൂ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ക്ഷേത്രത്തിലെ ദൈനംദിന ശേഖരണത്തിലോ വഴിപാടുകളുടെ എണ്ണത്തിലോ തനിക്ക് പങ്കില്ലെന്ന് ഗോവിന്ദ് ദേവ് ഗിരി ഞായറാഴ്ച വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
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