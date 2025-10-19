ദീപാവലിക്ക് ഗിന്നസ് റെക്കോഡിടാൻ അയോധ്യ; 56 ഘാട്ടുകളായി 26 ലക്ഷം വിളക്കുകള്
ഇത്തവണ 2.6 ദശലക്ഷത്തിലധികം (26 ലക്ഷം) എണ്ണ വിളക്കുകൾ കത്തിച്ച് ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കാനാണ് അയോധ്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 56 ഘാട്ടുകളായി 26 ലക്ഷം എണ്ണ വിളക്കുകൾ കത്തിക്കും, ഇതിനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്
Published : October 19, 2025 at 2:58 PM IST
ലക്നൗ: ഈ വർഷത്തെ ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങളിൽ റെക്കോഡുകള് വാരിക്കൂട്ടാനൊരുങ്ങി അയോധ്യ. ഉത്തർപ്രദേശിലെ അയോധ്യയിൽ ഇന്ന് ഒന്നല്ല, രണ്ട് ലോക റെക്കോർകളാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സരയു ആരതിയിൽ 21,000 ഭക്തർ ഒത്തുകൂടിയതോടെ ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതല് ആളുകള് പങ്കെടുത്ത ആരതിയെന്ന റെക്കോഡ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് പുതിയെ റെക്കോഡിനായി അയോധ്യ ഒരുങ്ങുന്നത്.
ഇത്തവണ 2.6 ദശലക്ഷത്തിലധികം (26 ലക്ഷം) എണ്ണ വിളക്കുകൾ കത്തിച്ച് ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കാനാണ് അയോധ്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 56 ഘാട്ടുകളായി 26 ലക്ഷം എണ്ണ വിളക്കുകൾ കത്തിക്കും, ഇതിനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. എണ്ണയും തിരികളും ഉപയോഗിച്ച് വിളക്കുകൾ നിറയ്ക്കുന്ന പ്രക്രിയ രാവിലെ ആരംഭിച്ചു. വൈകുന്നേരത്തോടെ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും പൂർത്തിയാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദീപങ്ങൾ എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ ഗിന്നസ് സംഘം ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് അധികൃതര് അറിയിച്ചു. ഇന്ന് നടക്കുന്ന വിളക്ക് തെളിയിക്കൽ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് പങ്കെടുക്കും. 56 ഘാട്ടുകളിൽ 2.6 ദശലക്ഷം ദീപങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനം. ഒരേസമയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിളക്കുകൾ തെളിക്കുന്ന മറ്റൊരു ലോക റെക്കോഡ് സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ഡോ. രാംമനോഹർ ലോഹ്യ അവധ് സർവകലാശാലയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഘാട്ട് കോർഡിനേറ്റർമാരും വിളക്ക് തെളിയിക്കല് ചടങ്ങില് നേതൃത്വം വഹിക്കും. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും എൻജിഒ സംഘടനകളിൽ നിന്നുമുള്ള വിദ്യാർഥികളും സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരും ദിയ ക്രമീകരണങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യും. സുരക്ഷാ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഘാട്ടുകളിലുടനീളം പൊലീസ് സേനയെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അംഗീകൃത ഐഡി കാർഡുകൾ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ പ്രവേശനം പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. ഇന്ന് രാത്രിയില് നടക്കുന്ന മഹാ ദീപാലങ്കാരത്തോടൊപ്പം ലേസർ, ഡ്രോൺ ഷോ എന്നിവ അയോധ്യയുടെ ദൃശ്യഭംഗി വർധിപ്പിക്കും.
സരയു നദിയിലെ ആരതി
ശനിയാഴ്ച നടന്ന സരയു ആരതിയിൽ 21,000 ഭക്തർ ഒത്തുകൂടി. ഒരു ആരതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ പങ്കെടുത്തതിൻ്റെ ലോക റെക്കോഡ് സൃഷ്ടിച്ചു. ഗിന്നസ് ബുക്ക് ഓഫ് വേൾഡ് റെക്കോഡ് സംഘം പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തതായി സംഘാടകർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആരതി സമയത്ത് പങ്കെടുക്കുന്നവരെ എണ്ണുന്നതിനും അവരുടെ പങ്കാളിത്ത ദൈർഘ്യം ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും ക്യുആർ കോഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചതായി ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോഡ്സ് സംഘത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് ആരതി നടത്തിയതിൻ്റെ ശനിയാഴ്ചത്തെ റെക്കോഡ് പരിശോധിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അവര് വ്യക്തമാക്കി.
Also Read:ബിഹാറില് അടിത്തറ ശക്തമാക്കാന് ബിജെപി; മോദിയും അമിത് ഷായും ഉള്പ്പെടെ നിരവധി നേതാക്കളെത്തും, ദീപാവലിക്ക് ശേഷം വമ്പന് റാലികള്