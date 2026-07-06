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അയോധ്യ ക്ഷേത്രക്കൊള്ള: രാമജന്മഭൂമി ട്രസ്റ്റിൻ്റെ നിർണായക യോഗം ഇന്ന്; ചമ്പത് റായിയുടെ രാജി അംഗീകരിക്കും

പകരം ആരെ നിയമിക്കുമെന്നതിൽ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല. ആർഎസ്എസ് പശ്ചാത്തലമുള്ള ആത്മീയ നേതാവിനെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് സൂചന

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Ayodhya Ram Temple Trust Crucial Meeting Today Over Financial Scam (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 6, 2026 at 7:07 AM IST

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അയോധ്യ: രാമജന്മഭൂമി ക്ഷേത്ര നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളിൽ ആരോപണവിധേയനായ ട്രസ്റ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ചമ്പത് റായിയുടെ രാജി അംഗീകരിക്കാൻ നിർണായക യോഗം ഇന്ന് അയോധ്യയിൽ ചേരും. കോടികളുടെ തട്ടിപ്പ് നടന്നെന്ന കണ്ടെത്തലിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മൂന്നിന് മണിറാം ദാസ് ആശ്രമത്തിലാണ് ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി തീർഥ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിൻ്റെ യോഗം നടക്കുന്നത്.

പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെയും അയോധ്യ പൊലീസിൻ്റെയും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് യോഗം ചേരുന്നത്. ചമ്പത് റായി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തേക്കില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും ട്രസ്റ്റി അനിൽ മിശ്രയുടെയും രാജി ഇന്നത്തെ യോഗം അംഗീകരിക്കും. പകരം ആരെ നിയമിക്കുമെന്നതിൽ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല. ആർഎസ്എസ് പശ്ചാത്തലമുള്ള ആത്മീയ നേതാവിനെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് സൂചന. ഭരണനിർവഹണത്തിനായി സിഇഒ പദവി സൃഷ്ടിക്കാനും നീക്കമുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ ശക്തമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി നൃപേന്ദ്ര മിശ്രയെ ഈ പദവിയിലേക്ക് പരിഗണിച്ചേക്കും. കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ പ്രതിനിധികളും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.

ശക്തമായ മൊഴികളുണ്ടായിട്ടും ചമ്പത് റായി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ട്രസ്റ്റ് ഭാരവാഹികൾക്കെതിരെ ഇതുവരെ കേസെടുത്തിട്ടില്ല. എന്നാൽ പ്രധാന പ്രതികളായ ടിന്നു യാദവ്, അവിനാശ് ശുക്ല എന്നിവരുടെ ഫോണുകളുടെ ഫൊറൻസിക് പരിശോധന പൂർത്തിയായതോടെ ചമ്പത് റായിയുടെയും മറ്റ് ഭാരവാഹികളുടെയും ഇടപെടൽ വ്യക്തമാക്കുന്ന കൂടുതൽ തെളിവുകൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചു. ട്രസ്റ്റ് ഭാരവാഹികൾ നടത്തിയ ഭൂമി ഇടപാടുകളിലും വലിയ ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. തർക്കം നിലനിൽക്കുന്ന ഭൂമി പോലും കോടികൾ മുടക്കി വാങ്ങിയെന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ബോധ്യമായി.

അതിനിടെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി, അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാൾ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളോട് തെളിവ് ചോദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വിഎച്ച്പി അധ്യക്ഷൻ അലോക് കുമാർ അയോധ്യ ഡിഎസ്പിക്ക് കത്ത് നൽകി. തെളിവില്ലാതെയാണ് നേതാക്കൾ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹം അപലപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ വിവാദങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാൻ ആർഎസ്എസ് മേധാവി മോഹൻ ഭാഗവത് തയാറായില്ല.

ജൂൺ ഏഴിന് സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി മുൻ അയോധ്യ എംഎൽഎ പവൻ പാണ്ഡെ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തോടെയാണ് ക്രമക്കേടുകൾ പുറത്തുവന്നത്. ഭക്തർ സമർപ്പിച്ച കാണിക്കപ്പണത്തിൽ നിന്ന് ഏഴര കോടിയോളം രൂപ വകമാറ്റിയെന്നായിരുന്നു ആരോപണം. അഖിലേഷ് യാദവ് ഈ വിഷയം ഏറ്റെടുക്കുകയും സുപ്രീം കോടതി മേൽനോട്ടത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ജൂൺ എട്ടിന് ചമ്പത് റായ് ആരോപണങ്ങൾ തള്ളിയെങ്കിലും മുൻ ജീവനക്കാരും ബാങ്ക് വൃത്തങ്ങളും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടു. വൗച്ചർ തിരിമറി, ഭക്തർ നൽകിയ വെള്ളി ഇഷ്ടികകൾ കാണാതാകൽ തുടങ്ങിയവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതോടെ 20,000 കോടി രൂപയുടെ അഴിമതി നടന്നെന്ന കടുത്ത ആരോപണവുമായി പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തെത്തി.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇടപെടലും കേസും
വിവാദം ദേശീയതലത്തിൽ ചർച്ചയായതോടെ ജൂൺ 13ന് ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് നേരിട്ട് ഇടപെട്ടു. ലഖ്‌നൗ ഡിവിഷണൽ കമ്മിഷണർ വിജയ് വിശ്വാസ് പന്ത് തലവനായ മൂന്നംഗ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ അദ്ദേഹം നിയോഗിച്ചു. ലഖ്‌നൗ റേഞ്ച് ഐജി കിരൺ എസ്, സംസ്ഥാന ധനകാര്യ വകുപ്പ് സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി നീലരതൻ കുമാർ എന്നിവരായിരുന്നു മറ്റ് അംഗങ്ങൾ. 15 ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് നൽകാനായിരുന്നു നിർദേശം.

അയോധ്യയിൽ തമ്പടിച്ച സംഘം ട്രസ്റ്റ് അംഗങ്ങൾ, ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, 150ലധികം വൊളന്റിയർമാർ എന്നിവരെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ജൂൺ 23ന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജൂൺ 25ന് അയോധ്യ പൊലീസ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ചമ്പത് റായിയുടെ വിശ്വസ്തനായ രമാശങ്കർ യാദവ് (ടിന്നു), സുഭാഷ് ശ്രീവാസ്തവ, അനുക്കൽപ് മിശ്ര, അവിനാശ് ശുക്ല, കരുണേഷ് പാണ്ഡെ, മനീഷ് യാദവ്, ലവ്കുഷ് മിശ്ര, രാം ശങ്കർ മിശ്ര തുടങ്ങി എട്ടു പേരെ പ്രതികളാക്കിയാണ് കേസെടുത്തത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ചമ്പത് റായ്ക്ക് പദവി ഒഴിയേണ്ടി വന്നത്.

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TAGGED:

AYODHYA TEMPLE TRUST SCAM
CHAMPAT RAI RESIGNATION NEWS
RAM JANMABHOOMI LAND DISPUTE
UP POLICE SIT INVESTIGATION
AYODHYA RAM TEMPLE SCAM

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