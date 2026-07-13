അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിന് ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി സിഇഒ വരുന്നു; അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ജൂലൈ 18, യോഗ്യതകളിൽ കടുത്ത നിബന്ധനകൾ
അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഭരണപരവും സാമ്പത്തികവുമായ മേൽനോട്ടത്തിനായി ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ (CEO) തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ച് ശ്രീരാമജന്മഭൂമി തീർത്ഥക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ്.
By PTI
Published : July 13, 2026 at 5:23 PM IST
അയോധ്യ: അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ദൈനംദിന ഭരണവും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറെ (സിഇഒ) നിയമിക്കാൻ ശ്രീരാമജന്മഭൂമി തീർത്ഥക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ജൂലൈ 18-ന് വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെയാണ് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന സമയം. ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ലഭിച്ച കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സംഭാവനകളിൽ വ്യാപകമായ സാമ്പത്തിക തിരിമറി നടന്നെന്ന ആരോപണം ഉയർന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഭരണ സാമ്പത്തിക സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാനായി സിഇഒ തസ്തിക രൂപീകരിക്കാൻ ട്രസ്റ്റ് നിർബന്ധിതരായത്.
കടുത്ത യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ
ട്രസ്റ്റ് പുറപ്പെടുവിച്ച വിജ്ഞാപനപ്രകാരം മൂന്ന് വർഷത്തെ കരാർ കാലാവധിയിലായിരിക്കും സിഇഒയുടെ നിയമനം. മികച്ച പ്രകടനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാലാവധി നീട്ടിനൽകും. കടുത്ത യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് തസ്തികയ്ക്കായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്:
- പ്രവൃത്തിപരിചയം: പ്രമുഖ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ, സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലോ, വലിയ കമ്പനികളിലോ ചുരുങ്ങിയത് 20 വർഷത്തെ മാനേജീരിയൽ പ്രവൃത്തിപരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ചീഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചവർക്കും വലിയ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ മാനേജ്മെൻ്റിൽ പരിചയസമ്പന്നരായവർക്കും മുൻഗണന. വിരമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും അപേക്ഷിക്കാം.
श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र (न्यास) श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद के लिए योग्य जनों से आवेदन आमंत्रित करता है— Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra (@ShriRamTeerth) July 13, 2026
आवेदन की अंतिम तिथि: शनिवार १८ जुलाई २०२६; सायं ४ बजे
Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra (Trust) invites applications from eligible… pic.twitter.com/PHa0MbT5kY
- പ്രായവും വിദ്യാഭ്യാസവും: അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള ബിരുദമാണ് കുറഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസം. 50-നും 70-നും മധ്യേ പ്രായമുള്ളവരായിരിക്കണം അപേക്ഷകർ.
- മതപരമായ നിബന്ധന: അപേക്ഷകർ നിർബന്ധമായും സജീവമായി മതാചാരങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന ഹിന്ദു വിശ്വാസികളായിരിക്കണം. വൈഷ്ണവ പാരമ്പര്യം പിന്തുടരുന്ന, ശ്രീരാമ ഭക്തരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് ഈ പദവിയിലേക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്.
- ഭാഷാ പരിജ്ഞാനം: ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ ഭാഷകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള മികച്ച അറിവ് നിർബന്ധമാണ്.
- ശമ്പളവും മറ്റ് സേവന ആനുകൂല്യങ്ങളും ചർച്ചകളിലൂടെ തീരുമാനിക്കുമെന്നും നിയമിതനാകുന്ന വ്യക്തി അയോധ്യയിൽ താമസിച്ച് ജോലി ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകണമെന്നും ട്രസ്റ്റ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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'ഭരണത്തിൽ സർക്കാർ ഇടപെടലില്ല'; സിഇഒയുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ
ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണ സമിതി ചെയർമാൻ നൃപേന്ദ്ര മിശ്ര വ്യക്തമാക്കിയത് പ്രകാരം സിഇഒയുടെ അധികാരങ്ങളും ചുമതലകളും ട്രസ്റ്റ് തന്നെയാണ് തീരുമാനിക്കുക. ഈ ഭരണസംവിധാനത്തിൽ യാതൊരുവിധ സർക്കാർ ഇടപെടലുകളും ഉണ്ടാകില്ല. ഭക്തർക്ക് ട്രസ്റ്റിലുള്ള വിശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കുക എന്നതായിരിക്കും പുതിയ സിഇഒയുടെ പ്രധാന ദൗത്യം. ക്ഷേത്രത്തിലെ ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക, വിഐപി സന്ദർശനങ്ങൾക്കും തീർത്ഥാടകർക്കുമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുക, ഐടി, പബ്ലിക് റിലേഷൻസ്, സെക്യൂരിറ്റി, നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് സിഇഒയുടെ പ്രധാന ചുമതലകൾ. ട്രസ്റ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ കീഴിലായിരിക്കും സിഇഒ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്.
അപേക്ഷകൾ സൂക്ഷ്മപരിശോധന നടത്തി യോഗ്യരായവരെ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതിനായി റിട്ട. ജസ്റ്റിസ് പ്രമോദ് കോഹ്ലി, റിട്ട. ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ജനറൽ വിഷ്ണുകാന്ത് ചതുർവേദി, സുരേഷ് ഹവാരെ എന്നിവരടങ്ങുന്ന മൂന്നംഗ ഉന്നതതല സമിതിക്ക് ട്രസ്റ്റ് രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു മാസത്തിനകം നിയമന നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് സമിതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ജൂലൈ 22-ന് ചേരുന്ന ട്രസ്റ്റിൻ്റെ നിർണായക യോഗത്തിൽ സിഇഒ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്തിമ തീരുമാനങ്ങളുണ്ടാകും.
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