പൂജാരിമാർക്ക് പരിശീലനവും സർട്ടിഫിക്കറ്റും നൽകാനൊരുങ്ങി അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രം
ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമുള്ള പൂജാരിമാരുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യം നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള സുപ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പായാണ് മതനേതാക്കളും പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരും കാണുന്നത്.
By PTI
Published : July 26, 2026 at 6:41 PM IST
ലഖ്നൗ: ഹിന്ദു പൂജാരിമാർക്ക് പരിശീലനവും സർട്ടിഫിക്കറ്റും നൽകുന്നതിനായി സ്ഥിരമായി ഒരു സ്ഥാപനം ആരംഭിക്കും. അയോധ്യാ രാമക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിൻ്റെ തീരുമാനം ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമുള്ള പൂജാരിമാരുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യം നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള സുപ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പായാണ് മതനേതാക്കളും പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരും കാണുന്നത്.
അയോധ്യയിൽ ചേർന്ന ട്രസ്റ്റ് യോഗത്തിന് ശേഷം ജൂലൈ 22-നാണ് ഈ പുതിയ നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ടു വച്ചത്. ഇത് പ്രകാരം ഹിന്ദു ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ ഔദ്യോഗിക പരിശീലനം നേടാനും തുടർന്ന് 'ശ്രീ രാം ജന്മഭൂമി തീർത്ഥക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റി'ൽ നിന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാനും പൂജാരിമാരെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പരിശീലന കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കും. ട്രസ്റ്റ് ഇടക്കാല ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൃഷ്ണ മോഹൻ, ട്രഷറർ ഗോവിന്ദ് ദേവ് ഗിരി എന്നിവരാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
സംഭാവനത്തുക മോഷ്ടിച്ചെന്നാരോപിച്ച് അടുത്തിടെയുണ്ടായ വിവാദങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ, രാമക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മതപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതിനായി പ്രമുഖ സന്യാസിമാരടങ്ങുന്ന ഒന്പതംഗ സമിതിയെ ട്രസ്റ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിനൊപ്പമാണ് പരിശീലന കേന്ദ്രം സംബന്ധിച്ച തീരുമാനവും. ക്ഷേത്രങ്ങളും മതസ്ഥാപനങ്ങളും ഹിന്ദു കുടുംബങ്ങളും വേദ-പുരാണ പാരമ്പര്യങ്ങളിലും ആചാരക്രമങ്ങളിലും അറിവുള്ള പൂജാരിമാരെ കൂടുതലായി തേടുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, പൂജാരിമാർക്കുള്ള പരിശീലനം ഏകീകരിക്കാൻ നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥാപനം സഹായിക്കുമെന്നാണ് മതനേതാക്കൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.
പരിശീലനത്തിനും ആശയവിനിമയത്തിനുമുള്ള സ്ഥിരം വേദിയായി ഈ കേന്ദ്രം മാറുമെന്ന് 'രാം വല്ലഭ് കുഞ്ച്' ഭാരവാഹിയായ മഹന്ത് രാജ്കുമാർ ദാസ് പിടിഐയോട് പറഞ്ഞു. പരിശീലന കേന്ദ്രം സ്ഥിരമായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ട്രസ്റ്റ് ട്രഷറർ ഗോവിന്ദ് ദേവ് ഗിരി മഹാരാജ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഭഗവതിക്കോ ശ്രീരാമനോ ശ്രീകൃഷ്ണനോ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടതായാലും ശരി, രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലും മഠങ്ങളിലും പ്രധാന മതസ്ഥാപനങ്ങളിലും ചിട്ടയായ പരിശീലനം ലഭിച്ച അർച്ചകരുടെ ആവശ്യകതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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ശ്രീ രാം ജന്മഭൂമി തീർത്ഥക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിന് കീഴിൽ ഇത്തരമൊരു പരിശീലന കേന്ദ്രം സ്ഥാപിച്ചാൽ, പൂജാരിമാരുടെ ആവശ്യം നിറവേറ്റുന്നതിൽ അത് വലിയ പങ്കുവഹിക്കും. കഴിവുറ്റ പൂജാരിമാരും ആചാര്യന്മാരും രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും എത്തുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ശ്രമമെന്നും മഹന്ത് രാജ്കുമാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ആചാരങ്ങൾക്കനുസൃതമായി മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഹിന്ദു സമൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ പരിശീലനം ലഭിച്ച പൂജാരിമാർക്ക് വലിയ ആവശ്യകതയുണ്ടെന്നും ഇത് മതവിശ്വാസത്തോടെ ജീവിക്കുകയും ശരിയായ രീതിയിൽ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് തീർച്ചയായും പ്രയോജനകരമാകുമെന്നും ന്യൂയോർക്കിൽ താമസിക്കുന്ന ഹരിയാന സ്വദേശിയായ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ യാഷു യാദവ് പറയുന്നു.
ഗുജറാത്ത്, ഉത്തർപ്രദേശ്, ബിഹാർ, ദക്ഷിണേന്ത്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വലിയൊരു വിഭാഗം ഇന്ത്യക്കാർ അമേരിക്കയിലുണ്ടെന്നും അവർ നവരാത്രി, ഗണേശ ചതുർത്ഥി, ജഗന്നാഥ യാത്ര, പൊങ്കൽ തുടങ്ങിയ ആഘോഷങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനൊപ്പം സത്യനാരായണ കഥയും മറ്റ് മതപരമായ ചടങ്ങുകളും സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഗൃഹപ്രവേശം, കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിലെ സുപ്രധാന ഘട്ടങ്ങളിലെ ആഘോഷങ്ങൾ, മറ്റ് ചടങ്ങുകളിലും പൂജാരിമാരുടെ സേവനം പ്രത്യേകം ആവശ്യമാണ്. പരിശീലനം ലഭിച്ച ഒരു പൂജാരി ഭക്തർക്ക് മികച്ച മതപരവും സാമൂഹികവുമായ സംതൃപ്തി നൽകുകയും അവരുടെ വിശ്വാസം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന് യാദവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കോർപ്പറേറ്റ് ജീവനക്കാരായ ഹർഷിത്തും നിഷധയും തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ നാമകരണ ചടങ്ങിനായി ഗ്ലാസ്ഗോയിലെ ഓം ഹിന്ദു ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ചതായും അവിടെ ഹിന്ദു ആചാരപ്രകാരം ചടങ്ങുകൾ നടന്നതായും പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ഗ്ലാസ്ഗോയിലും ബ്രിട്ടനിലെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലും ഹിന്ദു ജനസംഖ്യയിൽ സ്ഥിരമായ വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പരിശീലനം ലഭിച്ച പൂജാരിമാരുടെ എണ്ണം അതിനനുസരിച്ച് വർധച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഹർഷിത്ത് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, അയോധ്യ രാമക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഈ തീരുമാനം ഫലപ്രദമായ ഒരു ചുവടുവയ്പ്പായി മാറിയേക്കാം. വിദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഭാവിയിൽ പരിശീലനം ലഭിച്ച പൂജാരിമാരുടെ സേവനം ഉറപ്പാക്കാനും അതുവഴി നിശ്ചിത ആചാരങ്ങൾക്കനുസൃതമായി മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ നടത്താനും ഇത് സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഹിന്ദു ആചാരങ്ങളെയും പുരോഹിത കർമ്മങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി ചിട്ടയായ കോഴ്സുകൾ അക്കാദമിക് സ്ഥാപനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ ഒരു വിശാലമായ പ്രവണതയെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കാൺപൂർ ദേഹാത്തിലെ ഗൗരിയപുർ ഗ്രാമത്തിൽ 1929-ൽ സ്ഥാപിതമായ ശ്രീ രാം ജാനകി സംസ്കൃത മഹാവിദ്യാലയം കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനിടയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് മതപണ്ഡിതർക്ക് പരിശീലനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ അഞ്ഞൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവിടെ സംസ്കൃതത്തിലും പരമ്പരാഗത സനാതന ആചാരങ്ങളിലും പൂജാവിധികളിലും പരിശീലനം നേടുന്നുണ്ട്.
പുതിയതായി പരിശീലനം നേടിയ പല പുരോഹിതന്മാരും വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ആചാരങ്ങളിലും പ്രാവീണ്യമുള്ളവരാണെങ്കിലും മന്ത്രങ്ങളുടെ ഉച്ചാരണത്തിലോ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലെ ക്രമത്തിലോ രീതിയിലോ ചിലപ്പോൾ പിഴവുകൾ വരുത്താറുണ്ടെന്ന് മഹന്ത് ദേവ് നാരായൺ ദാസ് പിടിഐയോട് പറഞ്ഞു.
സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നാണ് 'സംസ്കാരം' (ആചാരപരമായ പരിശീലനം) ആരംഭിക്കുന്നത്. പരിചയസമ്പന്നരായ അധ്യാപകരിൽ നിന്നും പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്നും പ്രഗത്ഭരായ പുരോഹിതന്മാരിൽ നിന്നും പരിശീലനം ലഭിച്ചാൽ ഇത്തരം പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കാനും മതപരമായ സേവനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെടുത്താനും സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പുരോഹിത പരിശീലന കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള രാം ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിൻ്റെ തീരുമാനത്തെ പ്രശംസനീയമായ ഒരു സംരംഭം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ദാസ്, ഭാവിയിലെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനും സനാതന ധർമ്മം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും മികച്ച പരിശീലനം ലഭിച്ച പുരോഹിതന്മാരെ വാർത്തെടുക്കാൻ ഇത്തരം സ്ഥാപനം സഹായിക്കുമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ബനാറസ് ഹിന്ദു സർവകലാശാല തങ്ങളുടെ 'ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് സംസ്കൃത വിദ്യ ധർമ്മ വിജ്ഞാൻ' വഴി സംസ്കൃതം, ജ്യോതിഷം എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം 'കർമ്മകാണ്ഡ'ത്തിൽ (ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ) ഒരു വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സും നൽകുന്നുണ്ട്.
ലഖ്നൗ സർവകലാശാലയും 2021-ൽ തങ്ങളുടെ നാല് വർഷത്തെ ബിരുദ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായി 'പ്രാച്യ സംസ്കൃത' വിഭാഗത്തിലൂടെ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ ഒരു വൊക്കേഷണൽ കോഴ്സ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. പരമ്പരാഗതമായ കുടുംബ പാരമ്പര്യങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുരോഹിത കർമ്മങ്ങളിൽ ഔദ്യോഗിക പരിശീലനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനൊപ്പം, സന്ധ്യോപാസന വിധി, തർപ്പണം, ബലവിശ്വദേവ വിധി തുടങ്ങിയ ഹിന്ദു ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും നിർവഹിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ അറിവ് പകർന്നുനൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ കോഴ്സ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്.
അയോധ്യയിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനം, ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും അംഗീകൃതവുമായ പുരോഹിതന്മാരുടെ ഒരു സ്ഥിരമായ നിരയെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നതായി ട്രസ്റ്റ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമെന്ന നിലയ്ക്ക് പുറമെ മതപഠന കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിലും ഈ ക്ഷേത്രനഗരത്തിൻ്റെ വളർന്നുവരുന്ന പങ്ക് ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.
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