അയോധ്യ രാമക്ഷേത്ര നിർമാണ ഫണ്ട് വിവാദം: എസ്ഐടി അന്വേഷണത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് നിർമാണ ട്രസ്റ്റ് കമ്മിറ്റി
സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാനും വ്യാജപ്രചാരണങ്ങൾ തടയാനും ട്രസ്റ്റ് തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്നാണ് സർക്കാർ ഉന്നതതല അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടത്.
By PTI
Published : June 14, 2026 at 2:32 PM IST
അയോധ്യ: അയോധ്യ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ സംഭാവന ഫണ്ടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നുവന്ന ക്രമക്കേട് ആരോപണങ്ങളിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിക്കാനുള്ള ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് രാമക്ഷേത്ര നിർമാണ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ നൃപേന്ദ്ര മിശ്ര. സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ അടിയന്തരവും ശക്തവുമായ നടപടിയാണ് ഇതെന്ന് ഫൈസാബാദ് സർക്യൂട്ട് ഹൗസിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വിവാദങ്ങളിൽ കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടക്കുന്നത് ട്രസ്റ്റിൻ്റെ സുതാര്യത വർധിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായ തകർക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള വ്യാജപ്രചാരണങ്ങൾ തടയാൻ നിഷ്പക്ഷമായ അന്വേഷണം അനിവാര്യമാണെന്ന് ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി തീർഥക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഫണ്ട് വിനിയോഗത്തെക്കുറിച്ചും സാമ്പത്തിക മാനേജ്മെൻ്റിനെക്കുറിച്ചും ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങളിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ട്രസ്റ്റ് തന്നെയാണ് സർക്കാരിനെ സമീപിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ശനിയാഴ്ച മൂന്നംഗ ഉന്നതതല എസ്ഐടി സംഘത്തിന് യുപി സർക്കാർ രൂപം നൽകിയത്.
ലഖ്നൗ ഡിവിഷണൽ കമ്മിഷണർ വിജയ് വിശ്വാസ് പന്ത്, ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പൊലീസ് കിരൺ എസ്, ധനകാര്യ വകുപ്പ് സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി നീൽ രത്തൻ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഉന്നതതല സംഘമാണ് ഈ സാമ്പത്തിക ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്.
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ക്ഷേത്ര സമുച്ചയത്തിൽ നിലവിൽ നടക്കുന്ന മറ്റ് പ്രധാന നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുരോഗതിയും നൃപേന്ദ്ര മിശ്ര മാധ്യമങ്ങളുമായി പങ്കുവെച്ചു. സുരക്ഷ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റും നാല് കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ വലിയൊരു സുരക്ഷാ മതിലും 25 വാച്ച് ടവറുകളും നിർമിച്ചുവരികയാണ്. എൻജിനീയേഴ്സ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് (EIL) ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ സുരക്ഷാ ജോലികൾ 2026 ഓഗസ്റ്റോടെ പൂർത്തിയാകും.
വരുന്ന ഓഗസ്റ്റ് 15-ഓടെ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ ആകർഷകമായ ഫസാദ് ലൈറ്റിംഗ് (Facade Lighting) സംവിധാനം പൂർണമായി പ്രവർത്തനസജ്ജമാകും. ഇതോടൊപ്പം തീർഥാടകർക്കായി ഒരുങ്ങുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട രാമകഥാ മ്യൂസിയത്തിലെ 20 ഗാലറികൾക്കായുള്ള ഉള്ളടക്കത്തിൻ്റെ തയാറെടുപ്പുകൾ ഇതിനകം പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞതായും നിർമാണ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അറിയിച്ചു. വലിയ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളോടെയും അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തോടെയുമാണ് ബാക്കി നിർമാണങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്.
2024 മുതൽ ലഭിച്ച സംഭാവനകളുടെ ഓഡിറ്റ് നടത്തിയപ്പോഴാണ് അഴിമതി പുറത്തുവന്നത്. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലെ തുകയും ലഭിച്ച പണവുംതമ്മിൽ വലിയ പൊരുത്തക്കേടാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ട്രസ്റ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും വിഎച്ച്പി നേതാവുമായ ചന്പത്ത് റായ്യും സംശയനിഴലിലാണ്. ക്രമക്കേടിൽ പരാതി നൽകിയതിനെത്തുടർന്ന് ട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടന്റിനെ ചന്പത്ത് റായ് നീക്കിയിരുന്നു.
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